Cuối tuần nắng nóng làm ngay bát canh chua hải sản kiểu này: Nước ngọt thanh mát ruột, đánh tan mệt mỏi oi bức

Vào những ngày thời tiết nắng nóng, mâm cơm gia đình rất cần những món canh có vị chua thanh dịu để kích thích vị giác và bù nước cho cơ thể. Thay vì luộc hay xào lăn nhiều dầu mỡ khiến cả nhà thêm háo nước, việc kết hợp loại hải sản giòn ngọt này với các loại quả nhiệt đới sẽ tạo nên một bát canh giải nhiệt hoàn hảo. Không chỉ giúp đưa cơm mỏi mồm, món ăn này còn mang lại cảm giác thanh mát, nhẹ bụng vô cùng dễ chịu.

1. Lợi ích sức khỏe: Cấp nước nhanh, phục hồi thể lực ngày nắng

Sự cộng hưởng giữa vị ngọt tự nhiên của biển cả và vị chua của các loại củ quả mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mùa hè:

Bù nước và khoáng chất: Mực ống là nguồn cung cấp protein lành tính, giàu kali, kẽm và magiê, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau khi bị mất muối, mất nước do đổ mồ hôi dưới nắng nóng.

Kích thích tiêu hóa, thanh nhiệt: Vị chua thanh tự nhiên từ dứa (thơm) và cà chua giúp kích thích dịch vị dạ dày, loại bỏ cảm giác đắng miệng, chán ăn. Chất xơ trong các loại rau nấu kèm còn hỗ trợ làm mát ruột và tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, không lo bị đầy bụng.

2. Công thức nấu canh mực chua ngọt mát trong 7 phút

Món canh này có thời gian chế biến cực kỳ thần tốc, giúp người nội trợ giải phóng bản thân khỏi sức nóng của gian bếp:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g mực ống tươi; 1/4 quả dứa chín; 2 quả cà chua; 1 mớ dọc mùng (hoặc đậu bắp, giá đỗ tùy thích); hành hoa, thì là, rau ngổ và 1 quả me chua (hoặc tai chua).

Sơ chế: Mực làm sạch, thái khoanh tròn vừa ăn, khía hoa cho đẹp mắt. Cà chua bổ múi cau. Dứa thái lát mỏng. Dọc mùng tước vỏ, thái vát, bóp muối rồi rửa sạch.

Chế biến: Phi thơm chút hành khô, cho cà chua và dứa vào xào sơ để lấy màu nước dùng vàng cam óng ả. Đổ nước lọc vừa đủ vào nồi, thả quả me vào đun sôi sùng sục. Khi nước sôi lớn, dầm me lấy nước chua rồi vớt bỏ bã.

Thả mực: Trút toàn bộ phần mực ống và dọc mùng vào nồi đun trên lửa lớn. Đợi nước sôi bùng trở lại đúng 1 đến 2 phút cho mực vừa chín tới, se lại giòn sần sật thì rắc ngay hành hoa, thì là, rau ngổ vào rồi tắt bếp.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Mực rất nhanh chín và dễ bị teo, dai nếu đun lâu. Bí quyết để mực giòn sần sật, mọng nước là phải thả mực vào khi nước đang sôi thật lớn và tắt bếp ngay sau khi nước bùng lên trở lại. Ngoài ra, rau nêm canh chua mực bắt buộc phải có thì là và rau ngổ để át hoàn toàn vị tanh của biển, gọi mùi thơm thanh mát đặc trưng.

Bát canh mực nấu chua đạt chuẩn sẽ có làn nước dùng trong veo, vị chua thanh thoát của me quyện với vị ngọt cốt đậm đà từ thịt mực tươi. Miếng mực trắng ngần, giòn sần sật ăn kèm với miếng dọc mùng mọng nước, chan cùng cơm nguội hay bún tươi đều vô cùng "hợp rơ" với thời tiết oi ả này. Đây chính là giải pháp nấu nướng thông minh, vừa giúp chị em nhàn tênh khi đứng bếp, vừa mang đến bữa cơm mát lành, nhẹ bụng cho cả gia đình.