Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bức

Trong vô vàn các món rau, có 4 món rau này mẹ thường luân phiên nấu trong mùa hè. Mẹ bảo ăn chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, cảm thấy thoải mái và dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức.

Trong vài ngày qua, thời tiết nắng nóng đã diễn ra ở khắp miền Bắc và miền Trung. Theo dự báo thời tiết, tình trạng nắng nóng đợt này sẽ duy trì thêm 2-3 ngày nữa và nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng 40 độ C, với ánh nắng chói chang trên bầu trời như thiêu đốt mặt đất.

Khi bước ra ngoài, những đợt nắng nóng ập đến, sẽ khiến bạn cảm thấy như đang ở trong một chiếc nồi hấp khổng lồ, mỗi hơi thở đều nóng bỏng. Trong cái nóng oi bức, cơ thể chúng ta cần thích nghi với những thay đổi theo mùa, và chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc này. Một chế độ ăn uống hợp lý không chỉ bổ sung lượng nước và chất dinh dưỡng bị mất do nhiệt độ cao mà còn giúp chúng ta hạ nhiệt, giảm bớt cái nóng và làm sảng khoái tinh thần.

Cũng giống nhiều phụ nữ nội trợ khác, vào mỗi mùa nắng nóng, mẹ tôi luôn tìm cách chế biến món ăn để "cứu" khẩu vị cả gia đình. Những món ăn mẹ nấu chú trọng đến tính tươi mát. Trong vô vàn các món rau, có 4 món rau này mẹ thường luân phiên nấu trong mùa hè. Mẹ bảo ăn chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, cảm thấy thoải mái và dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức. Bắt đầu từ tháng Năm, hãy luân phiên thưởng thức những món ăn này! Chúng rất tươi mát, dễ chịu và tiếp thêm sinh lực. Bạn hãy tham khảo và nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé

1. Rau sam trộn

Tuy chỉ là một loại rau dại nhưng rau sam lại có tính mát và lợi tiểu, cũng như tác dụng chống viêm, rất có lợi cho người già và trẻ em, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức. Về mặt dinh dưỡng, nó có hàm lượng axit béo omega-3 cao, cao hơn cả ở người và các loại thực vật khác. Thành phần này có thể ức chế sự hấp thụ cholesterol của cơ thể, làm giảm cholesterol và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, đặc biệt có lợi cho người già và người béo phì. Món ăn này rất giàu chất sắt, canxi và vitamin K, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trừ thấp và giảm viêm.

Nguyên liệu: 500g rau sam, một ít tôm khô, 1 củ hành tím, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh tỏi băm, 1-2 quả ớt hiểm (tuỳ thích), 3 muỗng canh giấm gạo trắng.

Cách làm món rau sam trộn

Bước 1: Loại bỏ những lá già của rau sam, rửa sạch rồi ngâm với nước muối pha loãng sau đó rửa vớt ra, để ráo. Cắt rau sam thành từng miếng vừa ăn. Đun sôi một nồi nước sau đó thả rau sam vào chần nhanh. Sau đó vớt rau sam ra, thả vào nước đá hoặc rửa lại với nước lạnh để giữ độ giòn.

Bước 2: Phi thơm tỏi băm và ớt băm sau đó cho vào âu trộn đựng rau sam, thêm nước tương, giấm, đường, muối, tôm khô, hành tím thái miếng nhỏ. Đeo găng tay thực phẩm rồi trộn đều các nguyên liệu để rau sam ngấm gia vị. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

2. Rau dền xào gừng và nấm hương

Rau dền là loại rau mùa hè rất tươi ngon, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt. Rau dền thường có nhiều loại như: dền cơm, gai, trắng,… Loại lá lớn có màu đỏ tía là dền đỏ, có đặc điểm là thân mọng nước, nấu chóng nhừ, nấu canh thì ngon hơn. Rau dền đỏ chứa nhiều protid, glucid, nhiều vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt trong rau dền nhiều hơn so với bó xôi, hàm lượng canxi gấp 3 lần. Loại rau này có tính hàn, vị ngọt, là "siêu thực phẩm" giúp thanh nhiệt, giải độc và làm mát gan rất tốt cho những ngày nắng nóng.

Nguyên liệu: Một nắm rau dền, 5 cây nấm hương tươi, một nhánh gừng non, 10g kỷ tử, lượng dầu ăn vừa đủ, 2 thìa canh nước tương, một chút muối, một chút bột tiêu trắng.

Cách làm món rau dền xào gừng và nấm hương

Bước 1: Nhặt bỏ cuống già sau đó rửa sạch rau dền. Bạn có thể cắt rau dền làm 2 phần nếu quá dài. Rửa sạch nấm hương và thái thành các lát có độ dày vừa phải. Gừng non rửa sạch rồi thái sợi.

Bước 2: Trước tiên, đặt chảo lên bếp rồi thêm lượng dầu ăn vừa đủ vào, đun nóng. Sau đó bạn cho gừng vào đảo nhanh trong khoảng vài giây rồi thêm nấm hương, xào đều. Tiếp đó bạn cho rau dền vào, thêm một chút nước, nước tương, muối và tiêu trắng, xào đều trên lửa lớn cho đến khi chín. Rắc kỷ tử lên trên trước khi lấy ra đĩa.

3. Nấm hương xào rau cải thìa

Nấm hương và rau cải thìa chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Ăn chúng vào mùa hè nóng bức có thể giúp chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Nguyên liệu: 150g nấm hương tươi, 2 mớ rau cải thìa, 3 tép tỏi, một ít gừng thái sợi, 2 muỗng canh dầu hào, một nhúm bột nêm gà, dầu ăn, muối vừa đủ.

Cách làm món nấm hương xào rau cải thìa

Bước 1: Rửa sạch và thái nấm hương thành các lát. Cắt bỏ gốc, có thể chẻ đôi từng cây rau cải thìa rồi rửa sạch. Đun sôi một nồi nước, thêm một chút muối và dầu ăn vào, trước tiên cho nấm hương vào chần trong 2 phút, sau đó cho cải thìa vào chần trong 2 phút rồi vớt ra.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm và gừng thái sợi, cho nấm hương và cải thìa vào, đảo đều. Sau đó thêm dầu hào, bột nêm một chút muối, xào cho đến khi các nguyên liệu chín. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức.

4. Rau bí xào thịt băm

Rau bí (hay ngọn bí và lá non) là loại rau có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt phổi, dưỡng đường ruột, giảm táo bón và tăng cường miễn dịch. Ăn rau bí vào mùa hè sẽ giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc và làm mát gan nhờ chứa nhiều chất xơ, diệp lục, magie và chất chống oxy hóa. Chúng giúp giảm gánh nặng chuyển hóa và bảo vệ tế bào gan hiệu quả.

Nguyên liệu: 150g thịt vai heo, 1 mớ rau bí, 1 thìa cà phê bột tiêu, 1 thìa canh nước dầu hào, muối vừa ăn, 1 thìa canh tỏi băm, 1 quả ớt, 1 thìa canh rượu gạo, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món rau bí xào thịt băm

Bước 1: Tước bỏ lớp xơ bên ngoài của các cọng rau và lá bí ngô sau đó bẻ thành những đoạn ngắn vừa phải. Rửa sạch rau bí và để ráo nước. Rửa sạch và băm nhỏ thịt vai heo. Đun sôi nước trong nồi sau đó cho một chút dầu ăn và muối vào. Tiếp theo cho rau bí vào chần nhanh rồi vớt ra, thả vào chậu nước lạnh. Vớt rau bí ra, để ráo hoặc nắm bớt nước.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn rồi thêm thịt băm vào xào đến khi tiết mỡ. Sau đó cho tỏi băm vào xào cùng rồi thêm rượu gạo, bột tiêu, ớt thái lát vào đảo đều cho thơm. Cho rau bí vào vào, xào trên lửa lớn rồi thêm dầu hào, đảo đều cho ngấm gia vị. Sau đó lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Trong cái nóng oi bức của tháng Năm, chúng ta có thể thích nghi tốt hơn với thời tiết thay đổi bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Hãy nhớ bổ sung luân phiên 4 món ăn này vào thực đơn gia đình bạn mỗi ngày để vượt qua mùa hè một cách thoải mái nhất nhé!