Jun Phạm và Duy Khánh “dính cứng ngắc” với loạt trải nghiệm mới lạ khi quay lại Singapore

Tạm biệt những màn tương tác lầy lội, Jun Phạm và Duy Khánh bất ngờ “đưa nhau đi trốn” tại Singapore. Thay vì những tọa độ check-in quen thuộc, hành trình của cả hai là chuỗi trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lifestyle độc lạ, workshop thủ công và thế giới nightlife đầy mê hoặc.

Liệu Đảo quốc Sư tử có gì mà khiến bộ đôi phải thốt lên "càng đi càng muốn quay lại"?

Từng ghé Singapore, Duy Khánh bước vào chuyến đi với tâm thế tự tin "đã nhẵn mặt" Đảo quốc. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày đồng hành cùng Jun Phạm, anh chàng lập tức đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Không còn là một điểm đến rập khuôn với những công trình hiện đại hay các tọa độ check-in quen thuộc, Singapore đang vận động không ngừng để mỗi lần du khách trở lại là một lần khám phá hoàn toàn mới. Và cũng chính điều đó khiến chuyến đi của bộ đôi Jun Phạm - Duy Khánh trở nên thú vị hơn hẳn.

Khám phá chiều sâu văn hoá phía sau hình ảnh một Singapore hiện đại

Một trong những điều khiến hành trình lần này trở nên khác biệt nằm ở cách cả hai lựa chọn trải nghiệm Singapore. Thay vì chạy theo lịch trình check-in dày đặc hay lao ngay vào các khu mua sắm sầm uất, Jun Phạm và Duy Khánh dành phần lớn thời gian để khám phá những câu chuyện di sản ẩn sau vẻ ngoài hiện đại của thành phố, để thấy một Singapore hoàn toàn mới mẻ, khác biệt.

Điểm dừng chân đầu tiên là National Museum of Singapore – bảo tàng lâu đời nhất Đảo quốc, được xây dựng từ năm 1887. Không gian nơi đây gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại: mặt tiền mang kiến trúc Tân Cổ Điển uy nghiêm kết hợp hài hòa với những khối kính và kim loại mang phong cách đương đại.

Bước vào bên trong, bộ đôi lập tức bị cuốn vào không gian triển lãm đa phương tiện nhập vai, đưa du khách đi qua nhiều giai đoạn lịch sử, văn hoá và đời sống thường nhật của Singapore. Không gian tái hiện những câu chuyện từ thời kỳ đầu lập quốc, ký ức chiến tranh cho đến bản sắc địa phương và nghệ thuật đương đại một cách sống động, giúp trải nghiệm khám phá lịch sử trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Trải nghiệm này cũng khiến Duy Khánh nhận ra, một Singapore tưởng chừng đã "nhẵn mặt" hóa ra vẫn còn vô vàn tầng nấc văn hóa đầy mê hoặc, chỉ chờ được khai phá qua những câu chuyện kể.

Tạm biệt bảo tàng quốc gia, bộ đôi tiếp tục hành trình khám phá tại Peranakan Museum. Tọa lạc trong tòa nhà lịch sử Tao Nan, bảo tàng này là nơi tái hiện văn hóa Peranakan - một trong những nền văn hoá lai đặc trưng nhất Đông Nam Á - thông qua nghệ thuật đính cườm tinh xảo, trang phục truyền thống, các tác phẩm mỹ nghệ trang trí và nhiều hiện vật di sản quý giá.

Trải nghiệm mang lại nhiều tiếng cười nhất chuyến đi có lẽ là workshop làm bánh dứa của Kele kết hợp cùng Tea Chapter. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên, Jun Phạm và Duy Khánh tự tay chuẩn bị, nặn bánh và hoàn thiện phiên bản bánh dứa hình Merlion độc quyền của thương hiệu bánh truyền thống Kele, lấy cảm hứng từ biểu tượng nổi tiếng của Singapore. Workshop cũng là minh chứng cho một xu hướng du lịch mới: Thay vì chỉ mua đặc sản mang về làm quà, du khách chọn cách "chạm" và kết nối với văn hóa ẩm thực địa phương thông qua những trải nghiệm thực tế khó quên.

Khép lại buổi workshop, Jun Phạm và Duy Khánh tự thưởng cho mình một buổi thưởng trà đầy tao nhã do Tea Chapter – teahouse từng phục vụ trà cho Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức. Tại đây, những chiếc bánh dứa vừa ra lò, nóng hổi, được dùng kèm loại trà thượng hạng. Không gian yên tĩnh cùng câu chuyện lịch sử nhuốm màu thời gian khiến trải nghiệm trở nên thư thái, giàu chiều sâu văn hóa. Sự kết hợp giữa workshop thủ công, hương vị và nghệ thuật kể chuyện, giúp Duy Khánh nhận ra một Singapore hoàn toàn mới: không hề rập khuôn, luôn biến chuyển và sẵn sàng chiêu đãi du khách những trải nghiệm độc bản thú vị.

Singapore: Đảo quốc "vừa quen vừa lạ", càng quay lại càng nghiện

Không chỉ tạo bất ngờ ở chiều sâu văn hóa, chuyến đi của Jun Phạm và Duy Khánh còn là minh chứng cho khả năng đặc biệt của Singapore: liên tục tái định nghĩa và làm mới những trải nghiệm tưởng chừng đã quá quen thuộc của thành phố.

Một trong những hoạt động khiến Jun Phạm và Duy Khánh thích thú nhất là tour đạp xe đêm quanh Marina Bay. Không đi theo kiểu tham quan quen thuộc từ boong tàu hay các đài quan sát trên cao, Jun Phạm và Duy Khánh chọn khám phá Marina Bay bằng xe đạp, len qua những cung đường dọc sông Kallang, đi ngang National Stadium, Gardens by the Bay, Merlion và kết thúc tại Formula One Pit Building.

Hành trình này cũng mở ra một góc nhìn khác lạ cho bộ đôi về sự lột xác của Marina Bay khi màn đêm buông xuống. Giữa làn gió vịnh mát mẻ và ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, các trải nghiệm lifestyle và nightlife tại đây mang đến cảm giác sôi động, giàu năng lượng, hoàn toàn mới mẻ cho du khách.

Một điểm dừng khác cũng khiến cả hai bất ngờ là Singapore Oceanarium - phiên bản mở rộng thế hệ mới của S.E.A Aquarium trước đây. Tọa lạc trên đảo Sentosa, không gian này được mở rộng gấp ba lần với 22 phân khu trải nghiệm nhập vai độc đáo. Anh cả Jun Phạm và em út Duy Khánh của "Gia đình HaHa" đã có một hải trình thị giác ấn tượng đi từ đại dương thời tiền sử đến những câu chuyện về bảo tồn biển trong tương lai. Thông qua các ô kính quan sát khổng lồ, hệ sinh vật biển đa dạng, mô hình hóa thạch và nghệ thuật kể chuyện tương tác, trải nghiệm đột phá này mang lại cảm giác hoàn toàn mới lạ cho những cựu du khách, đồng thời phản ánh rõ nét tư duy du lịch đổi mới, sáng tạo và gắn liền với dòng chảy bền vững của Đảo quốc.

Qua hành trình của bộ đôi Jun Phạm và Duy Khánh, Singapore một lần nữa chứng minh vị thế của một điểm đến "không có tuổi" và chưa bao giờ cũ. Đảo quốc này luôn biết cách tự nâng cấp chính mình để chiêu đãi những vị khách quay trở lại bằng chuỗi trải nghiệm "nhập vai" mới mẻ từ văn hóa đến lối sống đương đại. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến Singapore luôn nằm trong danh sách những điểm đến "đi rồi vẫn muốn đi nữa" của giới trẻ. Một tọa độ mà mỗi lần quay lại, là một lần thấy Singapore luôn khác biệt theo thời gian.