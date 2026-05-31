Giới trẻ nô nức đến biển Đà Nẵng ngắm bình minh ló dạng

TPO - Mùa hè tới, các bãi biển lớn tại Đà Nẵng như Mỹ Khê, Mân Thái… thu hút đông đảo khách du lịch lẫn người dân địa phương. Đặc biệt, bình minh trên biển vào những ngày tháng 5, tháng 6 càng được nhiều bạn trẻ săn đón.
Bình minh trên biển Đà Nẵng là một trong những khung cảnh thu hút sự hứng thú của các bạn trẻ vào mùa hè. Trên TikTok, nhiều video ghi lại khoảnh khắc bầu trời chuyển màu nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Chỉ cần đứng trước một bãi biển bất kỳ ở Đà Nẵng cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên bao la, thơ mộng. Ánh sáng đầu ngày xuất hiện phía chân trời tạo nên cảnh tượng giao thoa tuyệt đẹp giữa ngày và đêm, giữa trời và biển. Ảnh: Khánh Đoan
Từ khoảng 4h30, khi đường chân trời chỉ vừa sáng lên, các bạn trẻ đã có mặt tại biển Mỹ Khê. Bạn Đàm Lê Uyển Nhi và Nguyễn Thị Hiền Trang (21 tuổi) cho biết cả hai đã cùng đi chơi từ đêm hôm trước và đến đây ngắm bình minh lúc 4h sáng. “Tụi mình chọn nơi này vì biết cảnh rất đẹp, quanh đây bán đồ ăn ngon, có thể ngồi trò chuyện cùng nhau đến khi mặt trời lên”, Nhi chia sẻ. Ảnh: Khánh Đoan
Đến 5h, mặt trời dần ló dạng, chầm chậm phản chiếu sắc đỏ xuống mặt biển. Từng con sóng cuộn tròn dịu êm vỗ vào bờ cát càng làm khung cảnh thiên nhiên thêm hài hòa, lung linh. Ảnh: Khánh Đoan
Không khí dễ chịu, bình yên lúc mặt trời mọc giúp người trẻ giải tỏa áp lực và sạc lại năng lượng để bắt đầu ngày mới. Ảnh: Khánh Đoan
Sáng sớm, khi cái nóng gay gắt của ngày hè chưa bắt đầu cũng là lúc những hoạt động ngoài trời được nhiều người ưa chuộng. Tại bãi biển Mân Thái, đông đảo bạn trẻ thuê SUP để được trải nghiệm cảm giác đón bình minh trên những con sóng dập dềnh. “Bầu trời Đà Nẵng vào mùa hè rất tuyệt vời, đến đây lúc sáng sớm cho em nhìn thấy thành phố tươi mới và đẹp theo cách khác”, bạn Trịnh Quang Minh (16 tuổi) hào hứng chia sẻ. Ảnh: Khánh Đoan
Có mặt ở biển Mỹ Khê từ sớm để đón những tia nắng đầu ngày, các bạn trẻ hào hứng lưu lại các khoảnh khắc đẹp lúc bình minh. Giữa màu xanh của biển cả với sắc hồng cam của bầu trời, nhiều người chọn những trang phục tươi sáng để nổi bật trước không gian thiên nhiên. Ảnh: Khánh Đoan
Các phụ kiện đi kèm cũng được nhiều bạn nữ yêu thích, giúp tổng thể trang phục thêm nổi bật. Khi trời dần hửng sáng, các bạn trẻ càng hứng thú, nóng lòng muốn bắt kịp khoảnh khắc, lưu lại nhiều bức ảnh đẹp. Ảnh: Khánh Đoan
Một số bạn trẻ khác lại yêu khoảnh khắc những tia nắng len lỏi qua mây, phản chiếu xuống mặt biển lúc đồng hồ chỉ 5h30 sáng. Đó là khoảng thời gian nắng vừa đủ dễ chịu, thiên nhiên như làm con người trở nên tràn đầy năng lượng, sức sống. Ảnh: Khánh Đoan
Khung cảnh bình minh lãng mạn càng biến những bãi biển trở thành điểm hẹn lý tưởng cho nhiều cặp đôi vào mùa hè. Ảnh: Khánh Đoan
Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi) đến biển Mỹ Khê khi mặt trời vừa lên. “Mình chuyển đến Đà Nẵng được khoảng một năm nay. Vì ở gần biển nên khi mùa hè tới, mình thường dành thời gian chạy bộ và ngồi ngắm bình minh ở đây. Sáng nay mình dẫn bạn đến biển để chụp hình kỷ niệm”, Thảo kể. Ảnh: Khánh Đoan
Vừa yên tĩnh vừa nên thơ, nhiều bãi biển tại Đà Nẵng đã trở thành điểm đến số 1 vào mỗi sớm. Dường như chỉ cần ngồi yên, đợi từng con sóng mang mặt trời nhô lên trước khi cả thành phố thức giấc cũng đủ trở thành liệu pháp tinh thần giản đơn mà hiệu quả đối với nhiều người trẻ tại Đà Nẵng. Ảnh: Khánh Đoan