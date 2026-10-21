Động thái khác lạ ở khu du lịch 6.000 tỷ của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Fanpage của khu du lịch Đại Nam có khoảng lặng đáng chú ý trong những ngày gần đây.

Fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao từng là nơi thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động tham quan, vui chơi và các chương trình ưu đãi của khu du lịch Đại Nam, thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, trang này chưa có bài đăng mới theo ghi nhận được nêu, tạo nên sự khác biệt so với nhịp cập nhật trước đó.

Bài đăng mới nhất trên Fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao là từ ngày 12/10/2026.

Diễn biến này thu hút sự chú ý trong bối cảnh Đại Nam tiếp tục có những thông tin đáng quan tâm về hoạt động dành cho khách tham quan và chính sách vé áp dụng trong năm 2026.

Trước đó, Đại Nam đã hoàn thiện sân khấu múa rối nước tại Khu giáo dục học đường - Nông trại Làng Việt. Hạng mục này phục vụ năm học 2026-2027 và bắt đầu tiếp nhận các đoàn đăng ký tham quan từ ngày 1/10.

Việc bổ sung sân khấu múa rối nước nằm trong định hướng phát triển hoạt động trải nghiệm kết hợp giáo dục dành cho học sinh. Trước đó, Nông trại Làng Việt đã tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, từ trồng rau, cấy lúa, bắt cá đến làm gốm, tranh Đông Hồ và các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống.

Như vậy, thông tin được công bố đầu tháng 10 tập trung vào một hạng mục văn hóa mới trong khu du lịch, thay vì chỉ xoay quanh các chương trình vui chơi, giải trí thông thường.

Trong khi fanpage ít cập nhật, một chính sách đáng chú ý của Đại Nam vẫn đang được áp dụng: miễn phí vé vào cổng cho du khách trong suốt năm 2026. Theo thông tin được công bố từ trước, chương trình được triển khai từ đầu năm và dự kiến kết thúc vào ngày 31/12/2026. Tại thời điểm bài viết được công bố, ban quản lý chưa thông báo quyết định gia hạn hay dừng chương trình sau thời hạn này.

Cần lưu ý, miễn phí vé vào cổng không đồng nghĩa với việc toàn bộ dịch vụ bên trong đều miễn phí. Du khách vẫn phải mua vé riêng nếu muốn sử dụng các khu vực như biển nhân tạo, vườn thú hoặc trò chơi giải trí.

Theo bảng giá được bài viết dẫn lại, vé tham quan vườn thú có giá 100.000 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em. Tại khu biển nhân tạo, mức vé tương ứng là 150.000 đồng và 50.000 đồng theo nhóm chiều cao quy định. Các trò chơi được bán theo vé lẻ hoặc combo, tùy nhu cầu của khách.

Ngoài chính sách miễn phí vé vào cổng kéo dài cả năm, Đại Nam từng triển khai các chương trình ưu đãi theo dịp lễ. Trong đó, một số đợt áp dụng miễn phí vé cổng nhiều ngày liên tiếp hoặc giảm giá vé dịch vụ, bên cạnh các hoạt động dành cho học sinh trong kỳ nghỉ hè.

Khu du lịch Đại Nam thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Dự án được khởi công năm 1999, chính thức mở cửa đón khách vào tháng 9/2008, với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng.

Quần thể này có diện tích khoảng 450 ha, gồm nhiều hạng mục văn hóa, tâm linh và giải trí như Kim Điện, Bảo Tháp 9 tầng, vườn thú, biển nhân tạo và trường đua.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam.

Với quy mô và nhiều loại hình dịch vụ, Đại Nam thường sử dụng fanpage để cập nhật hình ảnh thực tế, thông báo lịch hoạt động và giới thiệu chương trình ưu đãi. Vì vậy, việc trang này tạm thời ít cập nhật là chi tiết được chú ý trên mạng xã hội.