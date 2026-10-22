Vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ chọn tên Trung Nguyên từ trước khi con trai cả chào đời?

Thương hiệu Trung Nguyên ra đời năm 1996, trước khi con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chào đời khoảng hai năm.

Trước khi trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ngành cà phê Việt Nam, Đặng Lê Nguyên Vũ từng là sinh viên ngành Y tại Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường học tập đã chọn, ông quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực cà phê, bắt đầu hành trình kinh doanh với nguồn lực ít ỏi.

Theo những câu chuyện được kể lại về buổi đầu khởi nghiệp, vốn liếng của ông khi ấy gần như không có gì đáng kể ngoài chiếc xe đạp cũ. Quyết định bỏ học để theo đuổi con đường kinh doanh cũng khiến gia đình lo lắng. Mẹ ông từng khóc khi nghe con trai chia sẻ dự định của mình.

Ngày 16/6/1996, “Hãng cà phê Trung Nguyên” ra đời tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đây là cột mốc được Trung Nguyên Legend sử dụng làm ngày thành lập thương hiệu. Tháng 6/2026, doanh nghiệp đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển.

Ảnh: Trung Nguyên Legend

Cái tên nghe có vẻ quy mô ấy không phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế của cơ sở ban đầu. Trung Nguyên khởi đầu trong một không gian nhỏ, thiết bị và nguồn lực hạn chế. Bảng hiệu cũng được những người bạn cùng chung chí hướng tự tay thực hiện. Công việc ban đầu chủ yếu xoay quanh rang, xay cà phê và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Từ một cơ sở nhỏ ở vùng đất Tây Nguyên, Trung Nguyên từng bước mở rộng hoạt động, phát triển hệ thống quán, sản phẩm cà phê rang xay và cà phê hòa tan, rồi hướng đến các thị trường quốc tế.

Nhìn lại hành trình ấy, tên gọi Trung Nguyên không chỉ gắn với xuất phát điểm của doanh nghiệp mà còn trở thành một phần quan trọng trong nhận diện thương hiệu của ông Vũ.

Vì sao ông Vũ chọn tên Trung Nguyên?

Theo cách giải thích từng được luật sư đại diện ông Vũ trình bày tại phiên tòa ly hôn, tên gọi Trung Nguyên gắn với vùng đất miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời hàm chứa khát vọng làm chủ một vùng đất rộng lớn, trở thành “bá chủ”. Ngoài ra, cũng có cách liên tưởng tên gọi này với khái niệm Trung Nguyên trong lịch sử Trung Quốc, chỉ vùng đất trung tâm có ý nghĩa chiến lược, nơi nhiều thế lực từng tranh giành ảnh hưởng. Tuy nhiên, chưa có căn cứ rõ ràng để khẳng định đây là nguồn gốc mà ông Vũ chủ ý sử dụng khi đặt tên thương hiệu.

Tên gọi Trung Nguyên gắn với vùng đất miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Tham vọng vươn lên vị trí dẫn đầu thể hiện rõ trong cách ông Vũ phát triển doanh nghiệp. Năm 2003, cà phê hòa tan G7 ra mắt với màn thử mù nhằm so sánh trực tiếp sản phẩm với Nescafé, cho thấy lựa chọn cạnh tranh với một thương hiệu quốc tế lớn ngay trong lĩnh vực cà phê hòa tan. Ông Vũ cũng từng gây tranh luận khi nhận xét Starbucks chủ yếu bán thứ đồ uống có mùi cà phê pha với đường. Những phát ngôn mạnh mẽ cùng chiến lược cạnh tranh trực diện phần nào thể hiện tham vọng khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam. Ông từng được Forbes nhắc đến với danh xưng “Vua cà phê Việt Nam”. Logo Trung Nguyên với hình ảnh mũi tên hướng lên trên cũng được doanh nghiệp diễn giải là biểu tượng của khát vọng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao.

Với doanh nghiệp hướng tới thị trường quốc tế, tên thương hiệu không chỉ là yếu tố nhận diện mà còn là tài sản cần được bảo vệ về mặt pháp lý. Trung Nguyên từng đối mặt với bài học đáng nhớ này ngay trong giai đoạn đầu tiếp cận thị trường Mỹ. Theo các thông tin được báo chí Việt Nam đăng tải, vào tháng 7/2000, Trung Nguyên làm việc với công ty Rice Field để đưa cà phê sang Mỹ. Khi hai bên vẫn đang thương thảo, chưa ký hợp đồng chính thức, Rice Field đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên tại Mỹ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Ảnh: Trung Nguyên Legend

Trung Nguyên sau đó phải vừa tìm cách bảo vệ quyền đối với tên gọi, vừa tiếp tục đàm phán để duy trì kế hoạch kinh doanh. Theo các bài viết về vụ việc, sau khoảng hai năm, yêu cầu bảo hộ của Rice Field không được WIPO chấp nhận. Rice Field sau đó trở thành đại lý phân phối cà phê Trung Nguyên tại Mỹ. Vụ việc cho thấy một thương hiệu được sử dụng tại Việt Nam không mặc nhiên được bảo hộ tại mọi quốc gia. Theo thông tin được Trung Nguyên công bố, đến năm 2010, sản phẩm cà phê của doanh nghiệp đã được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến việc bảo vệ tên gọi và quyền sở hữu trí tuệ ngày càng quan trọng.

Con trai cả mang tên thương hiệu, không phải thương hiệu lấy tên con

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn năm 1998. Cùng năm đó, con trai cả của hai người, Đặng Lê Trung Nguyên, chào đời. Như vậy, thương hiệu Trung Nguyên đã xuất hiện trước cậu bé khoảng hai năm, không phải được đặt theo tên con trai như một số người có thể lầm tưởng. Đáng chú ý, cả bốn người con trong gia đình đều mang tên gắn với chữ “Nguyên”: Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Bản thân tên ông Vũ cũng có chữ “Nguyên”.

Hình ảnh hiếm hoi trọn vẹn cả gia đình của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: FBNV

Một sự trùng hợp khác là năm 1998 cũng đánh dấu thời điểm Trung Nguyên mở quán cà phê đầu tiên tại TP.HCM, ở địa chỉ 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận trước đây. Quán cà phê và con trai cả cùng xuất hiện trong một năm, nhưng thương hiệu đã được hình thành từ trước đó. Năm 2021, ông Vũ từng được báo chí dẫn lời nói rằng các con phải có chí lớn, vượt qua tập đoàn Trung Nguyên. Phát biểu này cho thấy kỳ vọng của ông đối với thế hệ kế tiếp: không chỉ tiếp nối những gì gia đình đã gây dựng mà còn phải vươn tới những mục tiêu lớn hơn.

Sáng 21/10/2026, Đặng Lê Trung Nguyên được giới thiệu đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group, doanh nghiệp do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập và điều hành. TNI là tên viết tắt của Trung Nguyen International, khiến câu chuyện về cái tên Trung Nguyên tiếp tục được chú ý khi người con cả tham gia hoạt động kinh doanh.

Con trai ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đặng Lê Trung Nguyên và Đặng Lê Bình Nguyên (bên trái và bên phải bà Diệp Thảo). Ảnh: Internet

“Legend” xuất hiện khi nào?

Năm 2018, Trung Nguyên đẩy mạnh tái định vị thương hiệu với tên gọi Trung Nguyên Legend, nhấn mạnh định hướng “cà phê năng lượng” và tinh thần “Khác biệt – Đặc biệt – Duy nhất”. Trong tiếng Anh, “legend” có nghĩa là huyền thoại. Cách gọi mới thể hiện tham vọng mở rộng hình ảnh Trung Nguyên từ một doanh nghiệp cà phê sang hệ sinh thái gắn với triết lý, lối sống và khát vọng thành công. Tuy nhiên, chưa có lời giải thích chính thức riêng biệt nào được xác định rõ ràng về lý do ông Vũ lựa chọn từ này khi tái định vị thương hiệu.

Thực tế, yếu tố “Legend” đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Trung Nguyên từ trước năm 2018, thông qua dòng cà phê cao cấp Legendee. Nhưng chính dòng sản phẩm này cũng từng vướng câu chuyện bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ. Năm 2012, báo chí Việt Nam đưa tin nhãn hiệu Legendee Coffee tại Mỹ đã được một cá nhân không liên quan đến Trung Nguyên đăng ký trước. Theo thông tin được công bố khi đó, Trung Nguyên chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này tại thị trường Mỹ, khiến doanh nghiệp có nguy cơ gặp trở ngại nếu muốn phát triển sản phẩm dưới tên gọi Legendee tại đây. Nếu vụ Rice Field đặt ra rủi ro với tên thương hiệu chính, trường hợp Legendee cho thấy ngay cả tên một dòng sản phẩm cũng cần được bảo vệ.

Ảnh: Trung Nguyên Legend

Gần một phần tư thế kỷ sau vụ việc liên quan đến Rice Field, câu chuyện đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ tiếp tục được chú ý khi Trung Nguyên phát triển mô hình Speed Coffee, kết hợp cà phê và bánh mì. Theo hồ sơ nhãn hiệu tại Mỹ, ngày 19/9/2025, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Speed Coffee – The Power of Discovery – Coffee – Bánh mì”. Đến ngày 30/6/2026, đơn được ghi nhận ở trạng thái Notice of Allowance, tức thông báo chấp thuận cho phép tiến tới đăng ký. Để được cấp đăng ký chính thức, người nộp đơn vẫn phải hoàn tất các yêu cầu tiếp theo.

Trong khi đó, mô hình xe cà phê, bánh mì Speed Coffee xuất hiện trên vỉa hè TP.HCM vào tháng 8/2026. Việc hồ sơ nhãn hiệu được nộp từ trước thời điểm mô hình xuất hiện cho thấy yếu tố sở hữu trí tuệ đã được tính đến trong quá trình phát triển kinh doanh. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương hiệu Trung Nguyên Legend được thành lập ngày 4/12/2024, với ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Doanh nghiệp này đứng tên một số nhãn hiệu của Trung Nguyên tại Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, để xác định đầy đủ phạm vi tài sản thương hiệu được quản lý, cần đối chiếu hồ sơ cụ thể của từng nhãn hiệu, quốc gia và pháp nhân.

Mô hình xe cà phê, bánh mì Speed Coffee xuất hiện trên vỉa hè TP.HCM vào tháng 8/2026. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Từ tấm bảng hiệu “Hãng cà phê Trung Nguyên” ở Buôn Ma Thuột năm 1996 đến những hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ ba thập kỷ sau, cái tên Trung Nguyên đã vượt khỏi vai trò nhận diện một cơ sở kinh doanh nhỏ để trở thành tài sản gắn với chiến lược phát triển dài hạn. Câu chuyện này không chỉ giải đáp vì sao con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mang tên thương hiệu có trước mình, mà còn cho thấy một bài học trong kinh doanh: xây dựng thương hiệu đã khó, bảo vệ quyền đối với thương hiệu ấy trên thị trường quốc tế cũng là một cuộc chơi dài hạn.

Theo: VietnamNet, Doanh nhân&Pháp luật, Diễn đàn doanh nghiệp