Chiều 21/10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo chú sư tử trắng Mimi đã qua đời, mong em bé dễ thương chấm dứt mọi đau đớn của tuổi già.

Tin buồn nhanh chóng lan rộng, kéo theo rất nhiều lời tiếc thương.

Ảnh chụp màn hình

Nhiều người đã để lại kỷ niệm với Mimi trong phần bình luận. Họ chia sẻ những tấm ảnh chụp cùng Mimi qua lớp kính chuồng, từ những đứa trẻ đứng cạnh hàng rào đến những bức ảnh gia đình.

Hình ảnh quen thuộc nhất của Mimi là dáng nằm ngủ say trên bục gỗ, thư thái trước ánh nhìn của du khách.

Một người kể mới thăm Mimi hôm 20/9, lúc chú đang ngủ trưa, và nhắn rằng hôm nay em đã ngủ ngon rồi. Người khác chia sẻ tấm hình bảng tên chuồng như một cách giữ lại ký ức. Với nhiều thế hệ người dân TP.HCM, Mimi không chỉ là một con thú trong vườn mà là một phần của những buổi đi sở thú thuở nhỏ.

Hàng ngàn bình luận cùng lời tạm biệt bên dưới bài đăng của Thảo Cầm Viên

Ảnh: Thảo Cầm Viên

Ảnh: Thảo Cầm Viên

Mimi là một trong hai con sư tử trắng đầu tiên của Thảo Cầm Viên. Tháng 7/2010, vườn thú đón cặp sư tử trắng, một đực một cái, từ một vườn thú ở Nam Phi. Khi đó cả hai khoảng 18 tháng tuổi, mỗi con nặng khoảng 120 kg. Mimi là con cái, còn con đực có tên Mino. Theo ghi nhận lúc ấy, cặp sư tử nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, làm quen với thịt bò, thịt gà và rất hiếu động, thân thiện với người nuôi.

Bảng tên đặt trước chuồng ghi mốc 19/12/2008, phù hợp với độ tuổi của Mimi khi về vườn thú. Nếu đúng là ngày sinh, Mimi đã gần 18 tuổi khi ra đi.

Ảnh: Thảo Cầm Viên

Sư tử trắng không phải một loài riêng. Màu lông đặc biệt của chúng là do gen lặn hiếm gặp, không phải bạch tạng. Năm 2013, Thảo Cầm Viên đưa vào sử dụng khu chuồng sư tử mới rộng khoảng 500 m², với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng. Mimi sống ở đó cùng đàn sư tử, gần 16 năm trong ánh nhìn của hàng triệu lượt khách.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Nơi đây từng mang tên Vườn Bách Thảo và đến năm 1956 mới đổi sang tên gọi hiện nay, ghép từ "thảo mộc" và "cầm thú". Vườn nằm tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diện Dinh Độc Lập, với diện tích hơn 16 ha.

Ảnh: Thảo Cầm Viên

Theo số liệu đơn vị công bố gần đây, Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài. Trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng. Vườn còn lưu giữ hơn 2.500 cây xanh thuộc hơn 900 loài, được ví như "lá phổi xanh" giữa trung tâm thành phố.

Sức hút của nơi này vẫn rất lớn. Nửa đầu năm 2026, Thảo Cầm Viên đón gần 1,3 triệu lượt khách. Những năm gần đây, các "cư dân" như hổ, linh cẩu hay ngựa lùn còn trở thành gương mặt quen thuộc của giới trẻ trên mạng xã hội.

Ảnh: Vietnam travel group

Đây không phải lần đầu vườn thú tiễn biệt một "ngôi sao". Hổ trắng Bengal Ngộ Không, sinh năm 2015 tại chính Thảo Cầm Viên, mất vào tháng 7/2025 khi vừa tròn 10 tuổi, sau đó được trưng bày tiêu bản tại bảo tàng. Mỗi lần một cư dân quen thuộc ra đi, nơi này lại để lại khoảng trống trong lòng người dân TP.HCM.



