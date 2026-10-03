Từ ngày 1/10, Thảo Cầm Viên bất ngờ đổi giá vé cho nhóm khách đặc biệt

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn áp dụng vé cổng đồng giá 30.000 đồng dành cho khách hàng nữ trong suốt tháng 10/2026.

Thông báo được Thảo Cầm Viên đăng tải trên trang chính thức với dòng chữ "Tháng 10, tháng của yêu thương dành cho Phụ nữ". Hình ảnh đi kèm mang tông hồng nhẹ nhàng, nổi bật là chú voi giơ vòi chào khách, một biểu tượng quen thuộc của khu vườn này. Chương trình bắt đầu từ ngày 1/10 và kéo dài đến hết ngày 31/10/2026, không gói gọn trong ngày 20/10 như nhiều ưu đãi cùng dịp.

Điều đáng chú ý nằm ở cách làm. Thay vì giảm sâu vào một ngày duy nhất và kéo theo cảnh chen chúc ở cổng, đơn vị chọn trải ưu đãi ra cả tháng. Với người đi làm, đây là lợi thế: có thể chọn một sáng cuối tuần mát trời, hoặc một buổi chiều rảnh rỗi để đưa mẹ, đưa bạn, đưa con đi chơi mà không phải tính toán đông đúc.

Cú lội ngược dòng của Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên ra đời năm 1864, ban đầu là Vườn Bách Thảo do nhà thực vật học người Pháp Jean-Baptiste Louis Pierre gây dựng, và theo một số thống kê, nằm trong nhóm vài vườn thú lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Từ năm 2015, đơn vị tự chủ tài chính, mọi chi phí chăm sóc hàng nghìn cá thể động vật đều trông vào tiền bán vé. Khi dịch COVID-19 buộc cổng phải đóng, doanh thu từ hơn 330 triệu đồng mỗi ngày tụt xuống còn khoảng 15 triệu đồng. Năm 2021, sau gần 5 tháng đóng cửa, lời kêu cứu của vườn thú lan khắp mạng xã hội, kéo theo làn sóng chung tay của cư dân mạng và nghệ sĩ. Đến khi mở cửa trở lại vào ngày 5/11, bài toán nợ thuê đất hơn 163 tỷ đồng mỗi năm vẫn còn đó, cho tới khi TP.HCM tìm hướng tháo gỡ, đưa Thảo Cầm Viên thoát gánh nặng nợ gần 800 tỷ đồng.

Nhưng gỡ nợ chưa phải điều khiến nơi này hot. Thứ làm nên sức hút là cách vườn thú nói chuyện với công chúng. Những tấm bảng tên động vật được đặt theo kiểu hài hước, bộ ba gấu chó Noel, Fa, Sol trở thành ngôi sao mạng xã hội, mèo Mika được gọi là trưởng chuồng, cả một clip kỳ nhông vẫy tay cũng đủ gây sốt. Rồi đến lúc Sơn Tùng M-TP ghé thăm, check-in cùng các bức tượng thú, và chỉ vài tấm ảnh giản dị của nam ca sĩ đã châm ngòi cho một cơn sốt thực sự, giới trẻ rủ nhau tìm về Sở Thú để chụp lại khoảnh khắc ấy, kéo theo lượng khách trẻ tăng mạnh. Con số phản ánh rõ nhất sức nóng đó: năm 2023, vườn thú bán ra 1,83 triệu vé, và đến năm 2025, doanh thu đạt gần 148,6 tỷ đồng với hơn 1,8 triệu lượt khách. Các chuyên gia truyền thông nhận định bí quyết nằm ở sự chân thực và cảm xúc: người ta đến vì viral, nhưng ở lại vì ký ức tuổi thơ.

Cẩm nang tham quan cho người đi lần đầu

Nên đến vào sáng sớm, khi trời còn mát và động vật hoạt động nhiều hơn buổi trưa. Khuôn viên khá rộng, đi bộ cả buổi là chuyện bình thường, vì vậy giày êm, mũ nón và chai nước là ba món không thể thiếu. Ai ngại nắng có thể chọn xe điện hoặc xe lửa để di chuyển. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, nên chia lộ trình thành vài điểm dừng nghỉ dưới tán cây. Khi gặp động vật, hãy giữ khoảng cách, không trèo rào và không tự ý cho ăn, vì đây là nội dung ban quản lý đã nhiều lần nhắc nhở. Đến đây bằng xe buýt cũng thuận tiện, các tuyến 05 và 14 dừng gần cổng.

Thông tin cần biết

Ưu đãi: vé cổng đồng giá 30.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nữ

Thời gian: 1/10/2026 đến 31/10/2026

Địa chỉ: số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM, đối diện Dinh Độc Lập

Giờ mở cửa: khoảng 7:00 đến 17:30 mỗi ngày, kể cả lễ Tết

Giá vé tham khảo thông thường: 60.000 đồng (từ 1,3m), 40.000 đồng (từ 1m đến dưới 1,3m), miễn phí cho trẻ dưới 1m