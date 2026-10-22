Hà An Huy, nhóm UPRIZE và dàn idol đổ bộ The Jolly School - Yah! của Jollibee

Hà An Huy, nhóm UPRIZE, Hồ Đông Quan, Mason Nguyễn, cùng dàn idol đổ bộ sân trường, “Mở Ra Niềm Vui” mùa 2 chính thức khởi động từ tháng 9/2026.

Vừa trở lại đã "gây bão" mạng xã hội

Các bạn học sinh sinh viên đã sẵn sàng để mỗi ngày đến trường là một niềm vui chưa? Vào tháng 9/2026, Jollibee đã công bố dàn nghệ sĩ như Hà An Huy, nhóm UPRIZE, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu và nhiều idol khác sẽ đồng hành cùng "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" mùa 2.

Vừa tung hint "Mở Ra Niềm Vui" trở lại, các bạn sinh viên, học sinh đã hào hứng chào đón

Sau mùa đầu tiên để lại nhiều kỷ niệm tại gần 400 ngôi trường THPT, cao đẳng và đại học trên cả nước. Với những hoạt động sôi nổi, chương trình còn ghi dấu ấn với chuỗi talkshow tại hơn 50 trường THPT cùng hàng nghìn phần quà được trao tặng. Jollibee đã trở thành một phần trong mùa tựu trường của học sinh, sinh viên. Vì vậy, từ những "hint" đầu tiên về dàn nghệ sĩ và các hoạt động của mùa 2 được đăng tải, "Mở Ra Niềm Vui" đã khiến mạng xã hội bàn tán sôi nổi.

Không chỉ tham gia các hoạt động thú vị, sinh viên còn lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa cùng bạn bè.

Tiếp nối mùa trước, mùa 2 của "The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" tiếp tục là sân chơi dành cho cả học sinh THPT và sinh viên cao đẳng, đại học. Bên cạnh dàn nghệ sĩ trẻ, chương trình còn có sự đồng hành của các diễn giả như Thạc sĩ tâm lý Bùi Vĩnh Nghi, Bùi Đình Tuân, Hoàng Thế Hải - những gương mặt sẽ trực tiếp chia sẻ, trò chuyện cùng các bạn học sinh THPT về những chủ đề gần gũi với đời sống học đường.

Sự kiện The Jolly School - Yah! tại Trường THPT Nguyễn Trãi, TP HCM thu hút đông đảo học sinh tham gia

Dám thử sức, cơ hội để "rước" idol về trường

Sinh viên trực tiếp biểu diễn cùng idol tại sân trường

Bên cạnh những hoạt động quen thuộc tại sân trường, mùa 2 còn tạo "sân chơi" trên mạng xã hội để bất kỳ ai cũng có thể tham gia sáng tạo nội dung theo phong cách riêng.

Những tiết mục nổi bật từ các cuộc thi trên mạng xã hội sẽ bước vào vòng thi trực tiếp và có cơ hội biểu diễn cùng idol ngay tại ngôi trường của mình. Song song với đó, "CapCut Challenge" dành cho học sinh, sinh viên cũng đang diễn ra sôi động. Hai cuộc thi mở ra cơ hội để các bạn trẻ "săn" nhiều phần quà hấp dẫn từ Ban tổ chức, đồng thời, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè.

Hơn cả một chương trình giải trí

Jollibee trao tặng các bạn học sinh có tinh thần học tập tại hành trình The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui

"The Jolly School - Yah! Mở Ra Niềm Vui" đang dần trở thành cái tên được học sinh, sinh viên cả nước mong chờ mỗi khi năm học mới bắt đầu. Hơn cả một chương trình mang tính giải trí, đây chính là không gian để các bạn trẻ được kết nối, chia sẻ với bạn bè và tìm thấy niềm vui trong chính môi trường học đường quen thuộc mỗi ngày.

Với hành trình bền bỉ qua từng năm, Jollibee đang dần khẳng định vị thế của mình - không đơn thuần là một thương hiệu thức ăn nhanh được yêu thích, mà còn trở thành một phần ký ức tuổi học trò của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nếu bạn bè của bạn đang rục rịch chuẩn bị tham gia mùa 2, đừng chỉ đứng xem, hãy theo dõi fanpage Jollibee Việt Nam để không bỏ lỡ lịch trình các điểm trường cũng như tham gia vào những hoạt động thú vị sắp tới cùng Jollibee nhé!