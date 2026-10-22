4 tọa độ vui chơi ở Singapore khiến trẻ thích mê, bố mẹ hào hứng

Theo dữ liệu xu hướng du lịch từ Booking.com, trẻ em ngày càng có tiếng nói trong việc lựa chọn điểm đến của gia đình...

Bắt nhịp xu hướng này, Singapore mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, khơi gợi trí tò mò và trí tưởng tượng của trẻ qua những hoạt động nhập vai, khám phá thiên nhiên, nghệ thuật và đại dương, giúp cả gia đình cùng tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ.

KidZania Singapore: Một ngày làm "người lớn" trong thành phố tí hon

Ước mơ trở thành phi công, bác sĩ, lính cứu hỏa hay phóng viên của các bạn nhỏ sẽ có dịp trở thành hiện thực tại KidZania Singapore. Nằm trên đảo Sentosa, khu vui chơi giáo dục tương tác này tái hiện một thành phố thu nhỏ với hàng loạt hoạt động nhập vai thú vị dành cho trẻ từ 4 đến 17 tuổi. Tại đây, trẻ có thể hóa thân thành bác sĩ, lính cứu hỏa, phi công hay phóng viên thông qua những nhiệm vụ mô phỏng thực tế. Các hoạt động giúp trẻ khám phá thế giới nghề nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, thành phố tí hon này còn có hệ thống tiền tệ riêng với đồng tiền kidZos. Mỗi trẻ được nhận 50 kidZos khi bắt đầu hành trình, sau đó có thể "đi làm" để kiếm thêm hoặc chi tiền cho những hoạt động yêu thích. Qua đó, các em dần làm quen với việc kiếm tiền, chi tiêu và tiết kiệm một cách gần gũi, trực quan.

Sức hấp dẫn của KidZania đến từ những hoạt động mô phỏng nghề nghiệp sinh động, giúp trẻ khám phá thế giới "người lớn" bằng chính trải nghiệm của mình.(Nguồn ảnh: KidZania Singapore)

Tại KidZania, trẻ được tự do lựa chọn nghề nghiệp yêu thích, thử sức với nhiều vai trò khác nhau và khám phá khả năng của bản thân. Mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giúp các em tận hưởng niềm vui khi được làm "người lớn" trong chuyến du lịch Singapore cùng gia đình.

KidZania Singapore tọa lạc tại 31 Beach View Road, #01-01/02, Sentosa Island, Singapore 098008. Giờ mở cửa 10:00-18:00 hằng ngày.

Website: www.kidzania.com.sg

Jacob Ballas Children’s Garden: Khám phá thiên nhiên bằng mọi giác quan

Nếu những khu vui chơi quen thuộc hấp dẫn trẻ bằng cầu trượt hay trò chơi vận động, Jacob Ballas Children’s Garden lại mang đến hành trình khám phá thiên nhiên đầy thú vị. Nằm trong khuôn viên Singapore Botanic Gardens, khu vườn rộng khoảng 4 ha gồm 8 khu vực dành cho trẻ đến 14 tuổi, khuyến khích các em tìm hiểu thế giới tự nhiên qua quan sát, chạm, vui chơi và trải nghiệm thực tế. Điểm nhấn nổi bật là Waterplay, khu vui chơi nước rộng khoảng 500 m² với những vòi phun, khu tạo sương và các trò chơi tương tác. Không chỉ thỏa sức vui đùa, trẻ còn được tìm hiểu về vòng tuần hoàn nước qua những trải nghiệm gần gũi, trực quan.

Jacob Ballas Children’s Garden mang đến cho cả gia đình những phút giây thư giãn, khơi gợi trí tò mò và niềm say mê khám phá thế giới tự nhiên ở trẻ (Nguồn ảnh: Singapore Botanic Gardens)

Rời khu vui chơi nước, các bạn nhỏ có thể dạo bước dưới những tán cây xanh mát, khám phá vườn cây ăn quả, ngắm nhìn các loài chim, ong và côn trùng thụ phấn. Trên đường đi, trẻ còn được quan sát cây cối, tìm hiểu vai trò của côn trùng và khám phá những dòng suối nhỏ, từ đó thêm hiểu biết và yêu thích thiên nhiên.

Jacob Ballas Children’s Garden nằm tại 1H Cluny Road, Singapore 259604. Mở cửa 8:00-19:00 (đón khách đến 18:30), nghỉ thứ Hai ( trừ ngày lễ được quy định). Miễn phí vé vào cửa.

Website: https://sbg.nparks.gov.sg/attractions/jacob-ballas-childrens--garden/

teamLab Future World: Khi mỗi bước chân có thể quyết định sự thay đổi của tác phẩm nghệ thuật

Tọa lạc tại ArtScience Museum (Singapore), teamLab Future World là triển lãm tương tác kết hợp nghệ thuật, khoa học và công nghệ số. Bước vào đây, cả gia đình như lạc giữa thế giới nghệ thuật sống động với những dòng ánh sáng chuyển động, hình ảnh rực rỡ và hiệu ứng kỹ thuật số liên tục biến đổi. Đặc biệt, trẻ có thể trực tiếp tương tác và góp phần làm thay đổi tác phẩm bằng chính chuyển động của mình.

Một trong những trải nghiệm nổi bật là Flow Reaches Far, tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số có khả năng phản ứng với sự hiện diện của người xem. Mỗi bước chân có thể tạo ra những dòng chảy ánh sáng lan rộng, giao nhau và biến đổi liên tục. Khi mọi người rời đi, các hiệu ứng cũng dần biến mất. Trẻ có thể tự mình thử nghiệm, quan sát tác phẩm thay đổi theo từng chuyển động hoặc cùng bố mẹ khám phá những hiệu ứng thú vị.

Tại teamLab Future World, mỗi bước chân và chuyển động của trẻ đều có thể làm thay đổi tác phẩm nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm đầy màu sắc và sáng tạo. (Nguồn ảnh: teamLab Future World)

teamLab Future World tại ArtScience Museum, 6 Bayfront Avenue, Singapore 018974. Giờ mở cửa từ 9:00-18:00 hằng ngày (đón khách cuối lúc 17:00).

Website: https://www.teamlab.art/e/artsciencemuseum/

Singapore Oceanarium: Khám phá đại dương qua những trải nghiệm kỳ thú

Nằm trong khu phức hợp Resorts World Sentosa, Singapore Oceanarium là điểm đến hấp dẫn cho các gia đình yêu thích khám phá đại dương. Thủy cung gồm 22 khu vực trưng bày, với hàng loạt sinh vật biển kỳ thú, kết hợp công nghệ tương tác và những câu chuyện hấp dẫn về sự sống dưới đại dương từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Nổi bật là Ocean Wonders, sở hữu một trong những hệ thống bể nuôi sứa Kreisel lớn nhất thế giới. Hàng nghìn cá thể sứa mặt trăng nhẹ nhàng chuyển động giữa không gian ánh sáng và âm thanh huyền ảo, tạo nên khung cảnh đẹp như trong phim. Tiếp đó, tại Open Ocean, cả gia đình có thể chiêm ngưỡng cá đuối manta, cá mập ngựa vằn cùng nhiều loài sinh vật biển bơi lội ngay trước mắt qua ô kính quan sát rộng lớn.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng sinh vật biển, trẻ còn có thể tìm hiểu về môi trường đại dương qua các trải nghiệm tương tác. Tại Open Ocean Currents, công nghệ trình chiếu tái hiện chuyển động của những đàn cá theo dòng hải lưu, trong khi tác phẩm Garbage Patch giúp trẻ hiểu thêm về tác động của rác thải nhựa đến hệ sinh thái biển.

Với sự kết hợp giữa khám phá, giải trí và giáo dục, Singapore Oceanarium mang đến cho cả gia đình những trải nghiệm đáng nhớ, khơi gợi ý thức bảo vệ đại dương cho trẻ nhỏ. (Nguồn ảnh: Singapore Oceanarium)

Singapore Oceanarium, tọa lạc tại 24 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098137. Giờ mở cửa thay đổi theo ngày, du khách nên kiểm tra lịch trên website chính thức singaporeoceanarium. com trước khi đến.

Từ thử sức với những nghề nghiệp mơ ước, vui đùa giữa thiên nhiên đến khám phá nghệ thuật số và thế giới đại dương, mỗi điểm đến tại Singapore đều mang đến những bất ngờ thú vị. Qua những trải nghiệm ấy, trẻ được thỏa sức tò mò, học hỏi và khám phá thế giới theo cách mình yêu thích. Để rồi sau mỗi chuyến đi, cả gia đình lại có thêm những kỷ niệm đáng nhớ và những câu chuyện thú vị để cùng nhau chia sẻ.