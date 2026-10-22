Thành phố giàu nhất cả nước sắp có cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng, nặng 3.400 tấn bắc qua sông Sài Gòn

Tổ hợp kết cấu thép nặng 3.400 tấn đã được lắp đặt, hợp long ngày 21/10, đưa cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tiến thêm một bước tới ngày hoàn thành. Công trình dài 720m, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công ngày 29/3/2025, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ. Công trình dài khoảng 720m, mặt cầu rộng 6–11m. Điểm nhấn là nhịp vòm thép chính dài khoảng 187m, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng Nam Bộ.

Lễ hợp long được thực hiện sáng 21/10, sau khi tổ hợp kết cấu thép nặng khoảng 3.400 tấn cập bến công trường TP.HCM chiều 19/10. Kết cấu có chiều dài khoảng 187m, rộng hơn 35m và cao hơn 26m; trong đó phần vòm thép chính nặng khoảng 1.400 tấn, hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn.

Trước đó, lúc 5h20 ngày 18/10, đoàn tàu kéo chở tổ hợp thép rời cảng tạm thuộc Nhà máy Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, khu vực Vũng Tàu. Đoàn di chuyển theo sông Dinh ra vùng biển Vũng Tàu, qua cửa Soài Rạp rồi tiếp tục theo các tuyến sông để về TP.HCM, vượt quãng đường khoảng 124km trong gần 2 ngày.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thực hiện sáng 21/10 (Ảnh: Quốc Hoàng).

Tổ hợp thép được đặt trên sà lan dài 109m, rộng 37m, có sức chở hơn 14.000 tấn. Để phục vụ quá trình vận chuyển, đơn vị thi công bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông, một tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ áp mạn cùng một tàu dự phòng.

Cầu có điểm đầu tại Công viên bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ; điểm cuối kết nối khu vực công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Vị trí này nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, bổ sung một hướng kết nối dành cho người đi bộ giữa hai bờ sông.

Phối cảnh dự án.

Sau khi hợp long nhịp chính, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng, thang máy, thang cuốn và cảnh quan, đồng thời thực hiện kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Theo kế hoạch, cầu dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, hướng tới khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ mở rộng không gian đi bộ, ngắm cảnh ven sông Sài Gòn, đồng thời kết nối các không gian công cộng tại khu vực trung tâm TP.HCM với khu đô thị Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996, có tổng diện tích 930ha, gồm 770ha khu đô thị mới và 160ha khu tái định cư. Nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, Thủ Thiêm được quy hoạch phục vụ khoảng 200.000 cư dân đô thị và 45.000 người thuộc khu tái định cư.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó ngày 29/4, TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công dự án Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm TP.HCM tại vùng lõi Thủ Thiêm. Dự án có tổng mức đầu tư 29.600 tỷ đồng, quy mô khoảng 47ha, tương đương 2,5 lần Công viên Tao Đàn và 4 lần hồ Hoàn Kiếm. Đây là tổ hợp hành chính – văn hóa có quy mô đầu tư lớn, góp phần định hình diện mạo mới cho khu đô thị.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cũng khởi động giai đoạn phát triển mới tại khu đô thị Sala, thuộc phía Bắc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án mở đầu là Sarene Residence & Commercial Complex, khu phức hợp căn hộ cao cấp kết hợp phố thương mại tại lô đất 6.8, được quy hoạch gồm các khối căn hộ, dịch vụ và dãy phố thương mại hướng tầm nhìn về hồ trung tâm Thủ Thiêm.

Sala là một trong những khu đô thị đầu tiên được triển khai tại Thủ Thiêm, có quy mô khoảng 106ha, do Đại Quang Minh với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 2,2 tỷ USD. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái, mật độ xây dựng thấp, với hệ thống công viên, kênh rạch và mảng xanh liên hoàn, kết nối trực tiếp với sông Sài Gòn.