Toàn cảnh hoàn tất lắp đặt "lá dừa thép" 3.400 tấn bắc qua sông Sài Gòn, người dân háo hức ghi lại khoảnh khắc đặc biệt

Sáng 21/10, cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nối công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm chính thức hợp long, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Sáng ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành công đoạn hợp long sau nhiều giờ triển khai các bước định vị, căn chỉnh và hạ tải nhịp chính. Công trình có thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước- hình ảnh đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, là công trình kiến trúc - giao thông điểm nhấn nối liền Công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).





Nhịp cầu hình lá dừa đang được xoay ngang sáng 21/10. (Ảnh: Nutifood).

Các tàu kéo phối hợp xoay sà lan chở kết cấu thép về vị trí thiết kế. (Ảnh: Nutifood).

Kết cấu thép của cầu đi bộ dần được đưa vào vị trí giữa hai bờ sông. (Ảnh: Nutifood).

Trước thời điểm hợp long, các đơn vị thi công thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật như tháo dây cố định, điều chỉnh hệ thống cáp, dịch chuyển nhịp cầu và bơm dằn nước để hạ tải sà lan. Sau quá trình căn chỉnh, nhịp cầu chính được đưa vào vị trí thiết kế, hoàn thành việc kết nối hai phía bờ sông.

Sau cột mốc này, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện công trình, thực hiện kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Công nhân theo dõi quá trình căn chỉnh nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. (Ảnh: Nutifood).

Các thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ quá trình hợp long cầu đi bộ

Thời khắc hợp long cầu đi bộ Sài Gòn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại khu vực ven sông, đặc biệt là bến Bạch Đằng, để theo dõi quá trình đưa nhịp cầu vào vị trí và ghi lại hình ảnh công trình nối liền hai bờ. Không ít người bày tỏ sự háo hức chờ đón một công trình biểu tượng mới của TPHCM dần hiện hữu.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân TP.HCM đã tập trung tại bến Bạch Đằng, chờ đón khoảnh khắc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long. Ảnh: Quân

Nhiều người kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để tận mắt chứng kiến nhịp cầu hình lá dừa nước nối liền hai bờ sông. Ảnh: Quân

Người dân hào hứng ghi lại khoảnh khắc nhịp cầu đi bộ dần hoàn thiện, đánh dấu thêm một công trình mới bên sông Sài Gòn. Ảnh: Quân

Nhiều người có mặt từ rạng sáng với mong muốn tận mắt chứng kiến cột mốc quan trọng của cây cầu đi bộ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của TP.HCM. Ảnh: Quân

Người dân tập trung dọc bờ sông Sài Gòn, hướng mắt về phía công trường để theo dõi quá trình hợp long cầu đi bộ. Ảnh: Quân

Trước đó, khoảng 3h ngày 21/10, đơn vị thi công bắt đầu tháo neo, sử dụng tàu chuyên dụng lai dắt sà lan chở tổ hợp kết cấu ra khu vực giữa sông Sài Gòn. Bốn tàu kéo được bố trí ở các góc sà lan để phối hợp xoay phương tiện, đưa nhịp cầu đến đúng vị trí thiết kế.

Đến khoảng 6h, các kỹ sư và công nhân tiến hành định vị, điều chỉnh cao độ và hạ tải nhịp chính. Quá trình này sử dụng hệ thống kích thủy lực, xe tự hành đa trục SPMT cùng phương án bơm nước dằn vào sà lan để điều chỉnh độ chìm, đưa kết cấu về cao độ theo yêu cầu kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành hợp long, nhà thầu sẽ tiếp tục thi công mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, hệ thống chiếu sáng, thang cuốn và thang máy. Công trình dự kiến được đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027.

(Ảnh: Nutifood).

Với nhiều người dân TP.HCM, việc trực tiếp chứng kiến cầu đi bộ hợp long không chỉ là dịp ghi lại hình ảnh đẹp mà còn là cơ hội nhìn thấy một diện mạo mới bên sông Sài Gòn dần thành hình. (Ảnh: Nutifood).