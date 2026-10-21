Truy tố "ông trùm" trong vụ web lậu "Xôi Lạc TV"

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành cáo trạng truy tố 74 bị can trong vụ án ổ nhóm tội phạm phát lậu lên kênh “Xôi Lạc TV”.

Phạm Nguyễn Dũng (sinh năm 1979); Lương Tuấn Giang (sinh năm 1984); Nguyễn Công Định (sinh năm 1993) và 53 bị can liên quan bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc”. 17 bị can bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 1 bị can bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc”, “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2018, Dũng và Định thành lập dự án 90 Phút và lập trình trang web “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Trong đó, Dũng góp tiền đầu tư máy móc, mua đường truyền, thuê văn phòng, nhân viên… còn Định góp công sức. Sau khi trừ đi chi phí, hai người sẽ chia đôi lợi nhuận. Hệ thống 90 Phút sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau ngoài “Xôi lạc” như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Các đối tượng trong hệ thống "Xôi Lạc TV" bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Từ ngày 1-1-2025 đến 5-2-2026, hệ thống các web của dự án 90 Phút phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Công ty K+, Công ty Viễn thông FPT…

Thông qua việc phát sóng, các bị can cũng quảng cáo cho các trang cờ bạc trên mạng như 8XBET, LU88, Man88, HBET… Tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, hệ thống 90 Phút thu về hơn 2,7 triệu USDT (hơn 69 tỷ đồng).

Theo các cơ quan tố tụng, Định cùng Chiến lập ra hệ thống “Cakhia”, hoạt động tương tự hệ thống 90 Phút; hệ thống thu về hơn 2,5 triệu USDT (hơn 64 tỷ đồng).

Ngoài ra, các bị can còn thành lập hệ thống GLX Network nhằm hỗ trợ, quảng bá cho các kênh như Xoilac TV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Trong vụ án, Dũng bị cáo buộc đã tham gia đầu tư toàn bộ các chi phí vận hành ban đầu để tạo dựng và phát triển dự án 90 Phút và dự án Cakhia. Dũng còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận kế toán - thủ quỹ thực hiện hoạt động thu - chi của dự án 90 Phút và dự án Cakhia.

Dũng phải chịu trách nhiệm với hành vi tổ chức cho các thành viên trong dự án 90 Phút phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền thu lợi bất chính từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026 là 69 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Trọng Thuận (sinh năm 1993, trưởng nhóm) bị cáo buộc, trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên trong nhóm lập trình thuộc dự án 90 Phút.

Dưới sự quản lý của Thuận, nhóm lập trình đã phát triển và vận hành hệ thống 6 trang web của dự án 90 Phút để phát lậu các chương trình thể thao và quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến.

Từ giữa năm 2023, Thuận cùng một số thành viên khác trong nhóm lập trình đã tham gia hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống trang web của dự án Cakhia để quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến. Thuận còn tự phát triển trang web Xem.pro và Monplayer.org có chứa các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy.

Còn Lương Tuấn Giang bị xác định, dù biết rõ dự án 90 Phút đang phát triển hệ thống các trang web phát lậu các chương trình thể thao để kiếm tiền từ việc quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến nhưng vẫn giúp sức cho Dũng.