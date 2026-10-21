Chị Thân Thị Mai SN 1993 chuyển khoản thành công 100 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank "THAN THI MAI": Công an rà soát giao dịch

Công an phường Tiền Phong (thành phố Bắc Ninh) đã khẩn trương xác minh, phối hợp giải quyết, giúp người phụ nữ nhận lại 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm trong ngày 20/10.

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, ngày 20/10, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận thông tin của chị Thân Thị Mai, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong về việc chuyển khoản nhầm số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên “THAN THI MAI” của người khác.

Theo thông tin trình báo, ngày 19/10/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, chị Mai đã chuyển nhầm số tiền 100.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên “THAN THI MAI” của một người lạ.

Chị Mai viết thư cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ chị nhận lại 100 triệu đồng đã chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã khẩn trương xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc, hỗ trợ người dân liên hệ, hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, lực lượng Công an phường đã giúp chị Thân Thị Mai nhận lại đầy đủ số tiền 100.000.000 đồng trong ngày 20/10/2026.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường, chị Thân Thị Mai đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tiền Phong trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, giúp người dân bảo vệ tài sản của mình.

Việc nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại số tiền lớn chuyển khoản nhầm, là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tiền Phong. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát dân, luôn chủ động hỗ trợ Nhân dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.