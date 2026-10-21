NÓNG: Ông chủ California Fitness đến từng phòng tập chắp tay xin lỗi khách hàng

Động thái mới nhất của California Fitness đang gây chú ý sau lời xin lỗi chính thức vào ngày 19/10.

Theo thông báo mới nhất trên trang Facebook chính thức, California Fitness & Yoga cho biết ban lãnh đạo đã đến một số câu lạc bộ trong những ngày qua để gặp gỡ hội viên, gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như trải nghiệm tập luyện của khách hàng.

Ông Dane Fort nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập chắp tay xin lỗi khách hàng.

Tại các buổi gặp, đại diện doanh nghiệp lắng nghe những phản ánh, thắc mắc của hội viên, đồng thời trao đổi về tình hình tái cấu trúc tài chính và vận hành. Các giải pháp khắc phục cùng định hướng ổn định hoạt động trong thời gian tới cũng được đề cập.

California Fitness & Yoga cho biết những ý kiến thu thập được sẽ là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc, dự kiến sớm công bố. Mục tiêu được đơn vị đưa ra là từng bước ổn định hoạt động, cải thiện chất lượng dịch vụ và khôi phục niềm tin của hội viên.

Trước đó, ngày 19/10, ông Dane Fort nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga trực tiếp lên tiếng, gửi lời xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp về những gián đoạn dịch vụ cũng như các vấn đề tồn đọng.

Ông Dane Fort nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga trực tiếp lên tiếng. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, người đứng đầu chuỗi thừa nhận khó khăn hiện tại không chỉ xuất phát từ biến động thị trường, mà còn liên quan đến những sai lầm trong chiến lược phát triển, quản trị và vận hành.

Ông cho biết California từng theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá, khiến quy mô phát triển vượt quá năng lực của đội ngũ nhân sự và hệ thống vận hành. Theo ông, cạnh tranh gia tăng cùng những hạn chế trong quản lý đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng đây không phải lý do để biện minh cho những sai sót.

Trong video, ông Dane Fort đề nghị hội viên cho California thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc. Theo ông, quá trình này đã kéo dài khoảng 90 ngày. Sau thời hạn trên, doanh nghiệp cam kết công khai những tiến triển đạt được, các vấn đề còn tồn đọng và phương án xử lý tiếp theo.

Trước mắt, California quyết định dừng thu khoản phụ phí 20.000 đồng đối với một số lớp GroupX và Yoga. Hệ thống cũng cho biết sẽ ưu tiên duy trì, từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu như khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe, tùy điều kiện thực tế tại từng câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến bổ sung các lựa chọn thẻ hội viên thanh toán theo tháng, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc sử dụng hoặc ngừng dịch vụ.

Theo đó, California Fitness & Yoga có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, từng phát triển mạng lưới phòng tập tại nhiều thành phố và định vị ở phân khúc trung, cao cấp. Hệ thống cung cấp các dịch vụ tập luyện, lớp nhóm và tiện ích đi kèm, trong đó Centuryon là mô hình câu lạc bộ hướng đến nhóm khách hàng cao cấp.