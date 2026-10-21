Ít ai biết, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn làm bất động sản, liên quan khu đất làm công viên vui chơi gần 50ha ở TP.HCM

Bên cạnh thương hiệu cà phê King Coffee, bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm người đại diện theo pháp luật tại 2 doanh nghiệp bất động sản là Park City và Gardenia Center.

Bà chủ King Coffee và vai trò tại doanh nghiệp bất động sản có khu đất 49,5ha

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng lập thương hiệu cà phê King Coffee. Tuy nhiên, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cà phê, nữ doanh nhân này còn tham gia điều hành một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Một trong số đó là Công ty TNHH Park City, doanh nghiệp được thành lập ngày 8/12/2008, có trụ sở tại khu chức năng số 10, Đô thị mới Nam Thành phố, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp bao gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cùng các hoạt động liên quan đến công viên vui chơi giải trí.

Park City là chủ đầu tư Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City, dự án có quỹ đất 49,5ha nằm dọc đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM. Khu đất có 2 mặt giáp sông và nằm gần các trung tâm thương mại thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thay ông Trần Anh Vinh giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Park City.

Hiện nay, bà Thảo làm người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Park City.

Cùng thời điểm, bà Thảo được ủy quyền đại diện phần vốn gần 290,7 tỷ đồng, tương đương gần 70% vốn điều lệ của Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD tại Park City. Đây là thông tin về phần vốn được ủy quyền đại diện, không đồng nghĩa với việc bà Thảo trực tiếp sở hữu cá nhân tỷ lệ vốn này.

Đáng chú ý, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/3/2023, Park City có vốn điều lệ gần 1.120,3 tỷ đồng.

Trước khi bà Thảo xuất hiện ở vị trí điều hành, doanh nghiệp này từng trải qua những thay đổi về cơ cấu đại diện vốn và nhân sự lãnh đạo. Năm 2017, vốn điều lệ của Park City được điều chỉnh từ 1.120 tỷ đồng xuống còn khoảng 415,3 tỷ đồng. Chủ sở hữu doanh nghiệp khi đó là Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD, một pháp nhân đến từ Singapore.

Hiện nay, bà Thảo vẫn đang là người đại diện pháp luật của ﻿Park City.

Gardenia Center - DN bất động sản thứ hai có liên quan đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Ngoài Park City, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center.

Đầu tư Bất động sản Gardenia Center có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Lầu 6, Tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.﻿

Doanh nghiệp được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 666 tỷ đồng. Theo thông tin về cơ cấu cổ đông sáng lập, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh góp 566,1 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ; bà Lê Thị Thu Linh góp 66,6 tỷ đồng, tương đương 10%; ông Trần Anh Vinh góp 33,3 tỷ đồng, tương đương 5%.

Tại thời điểm thành lập, bà Lê Thị Thu Linh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Gardenia Center. Đến ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhiệm các vị trí này.

Ngành nghề kinh doanh chính của Gardenia Center là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp cũng đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.