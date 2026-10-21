Chỉ một năm nữa, thành phố giàu nhất miền Bắc sẽ hoàn thành cây cầu gần 10.000 tỷ đồng, kết nối các đại đô thị của Vinhomes và Sun Group

Cầu Hồng Hà dài khoảng 4,38km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, góp phần kết nối các khu đô thị lớn của Vinhomes và Sun Group tại phía Tây, phía Bắc Hà Nội.

Cầu Hồng Hà dài khoảng 4,38km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, đang được triển khai 30 mũi thi công. Đến giữa tháng 10/2026, sản lượng xây lắp đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.



Cầu Hồng Hà là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được khởi công từ tháng 10/2025. Công trình gồm cầu vượt sông Hồng và cầu cạn, có tổng chiều dài khoảng 4,3km với 70 trụ cầu, điểm đầu tại xã Mê Linh và điểm cuối tại xã Ô Diên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến giữa tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, với khoảng 2,9ha tại xã Ô Diên và 4,3ha tại xã Mê Linh được bàn giao phục vụ thi công.

Vị trí dự án.

Đến nay, toàn bộ 941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 69/70 bệ trụ được đổ bê tông, 63/70 thân trụ và 20/70 xà mũ trụ đã thi công. Công tác đúc dầm Super T đạt 177/450 phiến, trong khi 2/45 nhịp đã được lao lắp.

Tại khu vực vượt sông Hồng, các nhà thầu đang triển khai thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Thay vì lắp ghép các phiến dầm hoàn chỉnh như cầu cạn, phương pháp này đòi hỏi thi công từng đốt dầm bê tông cốt thép dự ứng lực nối tiếp từ trụ, vươn dần về hai phía để hình thành nhịp cầu lớn. Tính đến giữa tháng 10/2026, đốt K0 – đốt dầm đầu tiên trên đỉnh trụ – đã được triển khai tại 10/19 trụ.

Cầu Hồng Hà - ảnh chụp tháng 6/2026.

Đáng chú ý, khu vực đầu cầu Hồng Hà nằm trong vùng phát triển đô thị phía Tây Hà Nội, nơi có đại đô thị Vinhomes Wonder City và mạng lưới hạ tầng đang hình thành dọc tuyến Vành đai 4. Ở phía Bắc, tại khu vực Mê Linh cũ, nhiều dự án đô thị quy mô lớn cũng đang được triển khai, trong đó có khu đô thị HUD Mê Linh và khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group phát triển.

Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành trong tháng 10/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực hai bên sông Hồng, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và hỗ trợ hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.