Địa ốc Thảo Điền được giao hơn 4.800m2 đất làm dự án nhà ở xã hội

Địa ốc Thảo Điền được giao hơn 4.800m2 đất phường Phước Long làm dự án nhà ở xã hội Nam Lý.

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về việc giao đất cho Công ty CP Địa ốc Thảo Điền (Địa ốc Thảo Điền; trụ sở tại số 25 Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM) để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý tại phường Phước Long.

Theo đó, UBND TP giao cho Địa ốc Thảo Điền diện tích 4.818,8 m² đất, bao gồm: Diện tích 4.435,2 m² đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng, đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; diện tích 383,6 m² đất đường giao thông do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Phối cảnhDự án Nhà ở xã hội Nam Lý. Ảnh: CĐT

Đối với diện tích 2.940 m² đất ở tại đô thị, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Địa ốc Thảo Điền có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch, nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng.

Với phần diện tích 1.878,8 m² đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất công viên cây xanh, cảnh quan ven sông, đất giao thông ngoài nhóm ở), Địa ốc Thảo Điền có trách nhiệm quản lý, sử dụng trong thời gian triển khai dự án để đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, công viên cây xanh, cảnh quan ven sông và các công trình có liên quan theo quy hoạch, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình và diện tích đất thuộc diện phải bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận quản lý.

Đối với phần diện tích đất thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước quản lý, chủ đầu tư không được xác lập quyền sử dụng đất riêng, không được chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch khác trái quy định pháp luật.

Chủ đầu tư được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất đối với diện tích đất giao cho Địa ốc Thảo Điền thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Nói thêm về Dự án Nhà ở xã hội Nam Lý, theo Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Ban Tổng Giám đốc trình cổ đông tại tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ngày 15/6/2025, UBND TP.Thủ Đức (cũ) có Quyết định 8258/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo đó chấp thuận gia hạn thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến thêm 24 tháng kể từ ngày điều chỉnh chấp thuận đầu tư.

Địa ốc Thảo Điền sau đó đã cùng Sở Tài chính ký Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và hoàn tất nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Về Địa ốc Thảo Điền, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2001; tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thảo Điền với vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Hiện, ông Quách Hoàng Hùng (SN 1971) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Năm 2007, doanh nghiệp đổi thành tên như hiện tại; đồng thời, vốn điều lệ lúc này ở mức 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp bắt đầu tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú (Đồng Nai). Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú có tổng diện tích toàn khu hơn 183ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê gần 132ha.

Tháng 11/2024, Địa ốc Thảo Điền đã mang toàn bộ các hợp đồng kinh tế đã ký với các khách hàng, đối tác liên quan đến việc cho thuê Nhà kho xây sẵn tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú; tài sản được phản ánh trong sổ sách kế toán và/ hoặc chứng từ mua bán, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp,... đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn.

Ngoài ra, Địa ốc Thảo Điền còn là chủ đầu tư nhiều dự án khác như: Dự án Khu du lịch sinh thái – công viên hoang dã kết hợp vui chơi giải trí Bắc hồ Đan Kia (Lâm Đồng); Khu đô thị mới tại xã Vĩnh Thanh và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (cũ), Đồng Nai; Khu đô thị mới tại xã Đại Phước (cũ), Đồng Nai; Tòa nhà văn phòng Thảo Điền (TP.HCM);...

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính năm 2025 mà Địa ốc Thảo Điền công bố tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tổng doanh thu trong năm ở mức gần 136 tỷ đồng, tăng gần 15% so với kế hoạch.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, doanh nghiệp lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng; EPS đạt 2.426 đồng/cổ phiếu. Địa ốc Thảo Điền chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/mệnh giá, tương ứng số tiền gần 48 tỷ đồng và chia làm 2 đợt, mỗi đợt 8%.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Địa ốc Thảo Điền ở mức hơn 857 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chủ yếu do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ hơn 357 tỷ đồng lên hơn 434 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 428 tỷ đồng, tăng 36 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.