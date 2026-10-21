Nguyễn Tư Thoan ở Sơn La chuyển khoản 23,05 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Diệu Nha ở Tây Ninh: Công an rà soát giao dịch

Nhận được 23,05 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm, chị Nguyễn Thị Diệu Nha ở Tây Ninh đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền sau khi được công an xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 12/10/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Tư Thoan, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, đã chuyển nhầm 23,05 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Diệu Nha, trú tại Xóm Suối, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Phát hiện sự việc, anh Thoan đã đề nghị Công an phường Thảo Nguyên phối hợp xác minh, hỗ trợ nhận lại số tiền. Tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp, Công an xã Hưng Thuận nhanh chóng gửi giấy mời và làm việc với chị Nguyễn Thị Diệu Nha để xác minh vụ việc.

Sau khi được lực lượng công an thông báo và giải thích rõ sự việc, chị Nha đã tích cực hợp tác, đồng thời tự nguyện chuyển trả toàn bộ 23,05 triệu đồng cho anh Thoan theo quy định.

Việc phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm của Công an xã Hưng Thuận góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Bên cạnh đó, thái độ trung thực, tự nguyện hoàn trả tài sản của chị Nha cũng là hành động đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự tử tế trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Diệu Nha đến Cơ quan Công an để làm các thủ tục chuyển trả lại số tiền do người khác chuyển nhầm

Từ vụ việc trên, Công an xã Hưng Thuận khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản, nhằm hạn chế những sai sót đáng tiếc.

Trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ người lạ hoặc nghi ngờ có giao dịch chuyển khoản nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Tây Ninh)