Giàng Thị Xa sinh năm 2005 chuyển khoản 8 triệu đồng vào tài khoản anh Trần Xuân Hùng: Công an xác minh giao dịch

Nhờ sự hỗ trợ của Công an, chị Giàng Thị Xa đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 14/10/2026, Công an phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh nhận được thư cảm ơn của chị Giàng Thị Xa, sinh năm 2005, HKTT: xã Tân Phong, tỉnh Sơn La; tạm trú tại phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh, về việc được lực lượng Công an phường tích cực hỗ trợ nhận lại số tiền 8.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 10/9/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, chị Giàng Thị Xa đã chuyển nhầm số tiền 8.000.000 đồng vào tài khoản của anh Trần Xuân Hùng, trú tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi phát hiện sự việc, chị Xa đã nhiều lần tìm cách liên hệ với anh Hùng để đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm, nhưng không liên lạc được.

Đến ngày 14/10/2026, chị Xa đã đến Công an phường Tiền Phong trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ giải quyết. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã tích cực xác minh, hỗ trợ chị Xa trong quá trình liên hệ, giải quyết vụ việc, giúp chị nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tiền Phong, chị Giàng Thị Xa đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng Công an, trong việc giúp đỡ người dân giải quyết khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Việc làm trên là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Công an thành phố Bắc Ninh