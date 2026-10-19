Những người từng chuyển khoản vào 6 tài khoản VIB và 2 tài khoản VPBank dưới dây, khẩn trương đến Công an trình báo

Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo bán vé concert qua Facebook, sử dụng 8 tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt.

Theo thông tin từ báo Dân trí cho biết, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh có văn bản gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, thành phố; Công an các xã, phường thuộc tỉnh Tây Ninh nắm đăng tin và thông báo rộng rãi cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn biết về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 14/4/2026 tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin trên Báo và Phát thanh truyền hình Tây Ninh dẫn nguồn từ cơ quan công an về phương thức thủ đoạn, đối tượng Đồng Xuân Hải sử dụng mạng xã hội facebook tên "Trần Đức Tân" đăng bán vé Concert các chương trình ca nhạc, kèm số điện thoại 0588.983.500, zalo "Trần Đức Tân". Khi có người liên hệ mua vé, đối tượng Hải yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Hải cung cấp và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Đối tượng Đồng Xuân Hải. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định đối tượng dùng các tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt của bị hại gồm:

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 6 số tài khoản: Số 086518448, tên HOANG VAN TOAI; Số 086523994, tên TRUONG THI NGOC LAI; Số 082241192, tên TRAN DUC TAN; Số 079842029, tên HOANG VAN NHAN; Số 569413655, tên LUONG VAN THANG; Số 074960370, tên LUONG VAN DUC.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 2 số tài khoản: Số 0567693410, tên BUI THI TAN; Số 0586967672, tên HOANG VAN KHAΝΗ.

Nếu ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với cùng phương thức, thủ đoạn như trên thì trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ số 02, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thái Dương - Điều tra viên, số điện thoại 0931.551.992 để điều tra làm rõ.