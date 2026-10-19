Thu nhập của chồng cũ Hằng Du Mục đến từ đâu?

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Nguồn thu nhập của Tôn Bằng từng gắn liền với Hằng Du Mục

Tôn Bằng (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), còn được biết đến là chồng cũ của Hằng Du Mục. Trước khi tên tuổi gắn với những phiên livestream táo đỏ Tân Cương, Tôn Bằng từng làm trong lĩnh vực bất động sản và du lịch. Theo chia sẻ của Hằng Du Mục, khi hai người mới quen, Tôn Bằng từng là giám đốc hai công ty bất động sản và một công ty du lịch. Tuy nhiên các doanh nghiệp này sau đó phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Khi hướng kinh doanh cũ không còn thuận lợi, Hằng Du Mục và Tôn Bằng đã cùng nhau chuyển sang bán hàng qua livestream. Thời gian đầu Tôn Bằng đã đồng hành cùng Hằng Du Mục lái xe đến nhiều vùng đất khác nhau ở Trung Quốc, trong đó đặc biệt nhất là Tân Cương. Video ghi lại cảnh sinh hoạt trên xe nhà di động, phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên thời điểm đó giúp Hằng Du Mục nhận được sự chú ý trên mạng xã hội, tạo tiền đề cho những phiên livestream bán táo đỏ sau này.

Tôn Bằng cũng phụ trách tìm nguồn hàng và lái xe trong những chuyến đi quay video. Đây được xem là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho cả Tôn Bằng và Hằng Du mục vào thời điểm đó.

Khi táo đỏ trở thành sản phẩm được săn đón, doanh số trong các phiên livestream của Hằng Du Mục tăng mạnh, thu nhập của cả hai dường như đã ổn định hơn. Có thời điểm 1 phiên lai của Hằng Du Mục đã bán hết 2 tấn táo đỏ trong chưa đầy một phút.

Dù không công bố con số chính xác nhưng mỗi mega livestream của Hằng Du Mục có thể đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, thu nhập ước tính khoảng vài tỷ cho mỗi phiên như vậy. Sau đó, cô cũng sẽ chuyển khoản tiền hàng vào tài khoản cá nhân của Tôn Bằng để duy trì công việc bán hàng qua livestream.

Hậu ly hôn, Tôn Bằng lập công ty để kinh doanh

Sau khi ly hôn với Hằng Du Mục, vào ngày 25/07/2024, Tôn Bằng thành lập Công ty TNHH Thương mại điện tử Dịch Dương để tiếp tục kinh doanh táo đỏ. Công ty cũng có phạm vi ngành nghề kinh doanh khá rộng, bao gồm bán buôn, bán lẻ nhiều nhóm hàng hóa như thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc, thiết bị điện tử, máy móc, đồ gia dụng và nội thất.

Sau đó, Tôn Bằng được bắt gặp trong hình ảnh đang lăn xả ở lề đường Việt Nam để mời người đi đường ăn táo đỏ, đánh giá sản phẩm. Sau đó, Tôn Bằng cùng một vài người khác quay clip đu trend nhảy APT (của Rosé & Bruno Mars), kết hợp với quảng bá sản phẩm táo đỏ. Tuy nhiên, căn phòng đơn sơ trong video quay đu trend khiến nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng Tôn Bằng đang trong tình cảnh khá chật vật, phải lên mạng bày trò vì không bán được hàng.

Trong một buổi livestream vào tháng 10/2024, Tôn Bằng thậm chí còn công khai mời "ứng viên" cùng livestream với mình, chia hoa hồng 50/50 và khẳng định sẽ giúp nổi tiếng hơn cả vợ cũ.

Tuy nhiên mới đây, Công ty TNHH Thương mại điện tử Dịch Dương của Tôn Bằng làm chủ sở hữu bị cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm táo đỏ nhãn hiệu Hằng Du Mục.

Cụ thể, ngày 18/10, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), Tôn Bằng đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” khi kinh doanh táo đỏ mang nhãn hiệu Hằng Du Mục mà chưa được chủ sở hữu thương hiệu - ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục chấp thuận.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.