Phía gia đình Hằng Du Mục lên tiếng sau khi Tôn Bằng bị bắt

Người đưa ra phát ngôn là Nguyễn Minh Hiển - em trai Hằng Du Mục.

Chiều 18/10, Tôn Bằng (Sun Yupeng, sinh năm 1971) - chồng cũ Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu Hằng Du Mục.

Tôn Bằng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến tối cùng ngày, Nguyễn Minh Hiển - em trai Hằng Du Mục - cũng có chia sẻ mới, cập nhật tình hình vụ việc sau hơn một năm gia đình phối hợp làm việc với cơ quan chức năng.

Trong video, Minh Hiển cho biết bản thân, bố và chị gái (tức Hằng Du Mục) đều phải làm việc, cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra. Sau hơn một năm kiên trì phối hợp, vụ việc đã có kết quả pháp lý với quyết định khởi tố.

“Nói chung là sau hơn 1 năm tích cực phối hợp làm việc mình, bố mình đôi khi là cả chị mình cũng cần phải làm việc nữa thì cơ quan chức năng cũng đã cho ra một kết quả cuối cùng để chính thức khởi tố.

Không phải là cá nhân mình hay gia đình mình hả hê vì câu chuyện này nhưng mà sự việc này nó đang liên quan tới pháp luật và mình phải tuân thủ theo pháp luật. Mình mong rằng sau sự việc này những cá nhân nào hoặc là doanh nghiệp nào mà có ý định buôn bán hàng giả hàng nhái thì xem đây là một bài học” - Minh Hiển chia sẻ.

Nguyễn Minh Hiển trong clip lên tiếng (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng được báo chí đăng tải, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, Tôn Bằng bị xác định đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu này khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Quá trình khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại TP.HCM, công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Vụ việc được điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Dù vụ việc có diễn biến mới, Minh Hiển khẳng định gia đình không có tâm lý hả hê hay vui mừng trước sự việc. Với anh, điều quan trọng là vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời những cá nhân, doanh nghiệp có ý định kinh doanh hàng giả, hàng nhái cần nhìn nhận đây là bài học.

Bên cạnh câu chuyện thương hiệu táo đỏ, Minh Hiển cũng đề cập đến áp lực tâm lý mà gia đình đã trải qua trong thời gian qua, đặc biệt là nỗi lo liên quan đến sự an toàn của các cháu - con của Hằng Du Mục.

Theo chia sẻ của anh, diễn biến pháp lý lần này giúp gia đình vơi bớt gánh nặng, không còn phải quá lo lắng về việc bảo vệ thông tin cá nhân của các bé như trước. Gia đình cũng có thể thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các cháu, thay vì phải dè dặt vì những lo ngại kéo dài suốt thời gian qua.

Nguyễn Minh Hiển là em trai cùng cha khác mẹ với Hằng Du Mục, tốt nghiệp ĐH Công nghệ TP.HCM và hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Ở thời điểm Hằng Du Mục chưa vướng lao lý, Minh Hiển xuất hiện trên một vài phiên livestream và các clip của chị, nhưng không quá nổi bật. Anh chàng này cũng khá thân thiết với Nhất Dương và Dịch Dương - con riêng của Tôn Bằng cũng như team Quang Linh Vlogs

Sau khi Hằng Du Mục vướng vòng lao lý, Minh Hiển tiếp tục livestream bán hàng, làm clip giới thiệu và gắn link sản phẩm. Hiện tại, Hiển đang có 121 nghìn lượt theo dõi trên TikTok.