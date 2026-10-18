Tôn Bằng bị bắt: Chồng cũ Hằng Du Mục và cú ngoặt khó tin từ những thùng táo đỏ

Vụ việc khiến mối quan hệ giữa Tôn Bằng và Hằng Du Mục một lần nữa được nhắc lại.

Tôn Bằng, chồng cũ của Hằng Du Mục, vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đáng chú ý, vụ án lại liên quan đến mặt hàng táo đỏ và thương hiệu từng gắn liền với quá trình nổi tiếng của Hằng Du Mục.

Theo Công an TP.HCM, Tôn Bằng có tên SUN YUPENG, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc. Cơ quan điều tra xác định nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, bố của Hằng Du Mục. Từ năm 2022, Tôn Bằng và Hằng Du Mục từng cùng nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ.

Tôn Bằng, chồng cũ của Hằng Du Mục, vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam

Sau khi hai người ly hôn, Tôn Bằng thành lập Công ty Dịch Dương và tiếp tục kinh doanh táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” nhưng theo cơ quan công an, việc sử dụng nhãn hiệu này chưa được chủ sở hữu cho phép. Khi khám xét kho hàng của công ty tại phường Tân Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ xuất xứ Trung Quốc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, mang thương hiệu “Hằng Du Mục” và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Vụ việc khiến mối quan hệ giữa Tôn Bằng và Hằng Du Mục một lần nữa được nhắc lại. Trước khi trở thành cái tên đình đám trong giới livestream, Hằng Du Mục từng có cuộc sống tại Trung Quốc cùng Tôn Bằng. Hai người có hai con chung, trong khi Tôn Bằng có hai con trai riêng từ cuộc hôn nhân trước. Tổng cộng, gia đình có bốn người con.

Táo đỏ cũng từng là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng tên tuổi của Hằng Du Mục. Những phiên livestream bán táo đỏ Tân Cương giúp cô được biết đến rộng rãi, thậm chí từng có những lần bán hàng với số lượng lớn chỉ trong thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người không kéo dài. Năm 2024, mâu thuẫn giữa Hằng Du Mục và Tôn Bằng trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai liên tục có những chia sẻ trái chiều trên mạng xã hội. Tôn Bằng từng công khai thể hiện sự ghen tuông, trong khi Hằng Du Mục sau đó lên tiếng về những vấn đề xảy ra trong hôn nhân.

Tôn Bằng và Hằng Du Mục

Đỉnh điểm, tháng 8/2024, Hằng Du Mục công khai việc bị chồng tác động vật lý và hai người tiến hành thủ tục ly hôn. Sau phiên tòa, Hằng Du Mục được quyền nuôi hai con chung; hai con riêng của Tôn Bằng cũng tiếp tục sống cùng cô.

Sau ly hôn, những tranh cãi giữa hai người chưa lập tức chấm dứt. Tôn Bằng từng đăng tải nhiều nội dung nói về vợ cũ, trong khi Hằng Du Mục cũng có những lần phản hồi về cuộc sống hôn nhân trước đây. Đáng chú ý, ngay cả chuyện kinh doanh các sản phẩm từ táo đỏ cũng từng xuất hiện trong những câu chuyện hậu ly hôn.

Giờ đây, gần hai năm sau cuộc hôn nhân kết thúc, cái tên Tôn Bằng lại xuất hiện cùng Hằng Du Mục, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác: một vụ án liên quan trực tiếp đến thương hiệu từng gắn với cả hai. Từ những ngày cùng nhau kinh doanh táo đỏ đến khi mỗi người đi một con đường, mối liên hệ giữa Tôn Bằng và Hằng Du Mục vẫn chưa thực sự biến mất.