Thu nhập của MC sinh năm 1956, người đầu tiên dẫn Ai Là Triệu Phú

Mức thu nhập của MC đã gắn bó hàng thập kỷ với Ai Là Triệu Phú gây tò mò.

Gunther Jauch sinh năm 1956, là một trong những MC nổi tiếng của truyền hình Đức. Ông được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Ai Là Triệu Phú? phiên bản Đức và đã đồng hành với gameshow này từ những ngày đầu lên sóng vào năm 1999.

Theo thông tin được Vermogen Magazin thống kêi, nam MC được cho là nhận khoảng 125.000 euro (hơn 3,8 tỷ đồng) cho mỗi tập chương trình. Đây là mức thù lao đáng chú ý, đặc biệt khi Jauch từng tiết lộ ông đã giữ nguyên mức lương trong nhiều năm mà không thường xuyên đàm phán lại với nhà đài.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là con số do truyền thông đưa tin, chưa được Jauch hoặc RTL - đơn vị phát sóng chương trình xác nhận chính thức.

MC Gunther Jauch - gương mặt quen thuộc của Ai Là Triệu Phú? phiên bản Đức (Ảnh: RTL)

Điều đáng chú ý là cách Jauch duy trì mối quan hệ hợp tác với RTL. Trong một cuộc phỏng vấn với Bild am Sonntag, ông từng chia sẻ về thỏa thuận bắt tay với nhà đài. Theo lời nam MC, giữa hai bên không có hợp đồng bằng văn bản cho chương trình Ai Là Triệu Phú?.

Jauch cũng cho biết mức thù lao của mình đã không thay đổi trong hơn một thập kỷ rưỡi tính đến thời điểm cuộc phỏng vấn được nhắc lại trên RND. Ông nói rằng hai bên đã không bàn lại về vấn đề này trong nhiều năm và bản thân không thấy cần thiết phải làm vậy.

Đến năm 2025, truyền thông tiếp tục đưa tin Jauch cho biết mức lương của ông đã giữ nguyên trong khoảng 23 năm. Chi tiết này cho thấy nam MC không thường xuyên đàm phán tăng thù lao, dù chương trình đã trở thành một trong những gameshow quen thuộc của truyền hình Đức.

Gunther Jauch sinh ngày 13/7/1956 tại Munster, Đức. Theo tiểu sử được đăng trên website chính thức của RTL, ông bắt đầu sự nghiệp báo chí từ lĩnh vực phát thanh thể thao, sau đó chuyển sang truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Đức.

Năm 1999, Jauch bắt đầu dẫn Ai Là Triệu Phú? ngay từ những ngày đầu chương trình lên sóng tại Đức. Đây là phiên bản địa phương của format gameshow kiến thức nổi tiếng Who Wants to Be a Millionaire?. Jauch là người dẫn chương trình gắn liền với phiên bản Đức trong suốt nhiều thập kỷ, tính đến hiện tại đã khoảng 27 năm.

Tính đến hiện tại, ông đã gắn bó với Ai Là Triệu Phú? được 27 năm (Ảnh: RTL)

Bên cạnh vai trò MC, Jauch còn có kinh nghiệm sản xuất truyền hình và kinh doanh. Ông từng sở hữu công ty sản xuất i&u TV, đơn vị đứng sau nhiều chương trình truyền hình tại Đức, trong đó có stern TV. Năm 2019, công ty này được bán cho nhà đầu tư KKR và nhà quản lý truyền hình Fred Kogel. Giá trị thương vụ không được công bố rộng rãi.

Ngoài ra, Jauch còn sở hữu điền trang rượu vang từ năm 2010. Điền trang này có lịch sử lâu đời và gắn với gia đình ông. Những hoạt động kinh doanh bên ngoài truyền hình cũng là một phần trong bức tranh tài chính của nam MC.

Về tổng tài sản, Vermogen Magazin ước tính Jauch sở hữu khoảng 55 triệu euro (khoảng hơn 1,6 nghìn tỷ đồng). Dù vậy, đây vẫn là con số do một trang chuyên về tài sản người nổi tiếng đưa ra, không phải số liệu tài chính được ông công khai xác nhận.

Sau nhiều năm gắn bó với gameshow, Gunther Jauch vẫn là một trong những gương mặt tiêu biểu của truyền hình Đức. Mức thù lao được đồn đoán lên tới hàng trăm nghìn euro mỗi tập, cùng sự nghiệp kéo dài qua nhiều lĩnh vực, khiến câu chuyện về thu nhập của ông tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nguồn: RTL, RND, Blick, Vermogen Magazin.