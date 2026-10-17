26 tuổi thuê trọ ở TP.HCM, nhà hướng Tây vẫn decor tiền triệu: Sống như “công chúa”, chuyển đi không tiếc

Cô gái 26 tuổi, ở TP.HCM này khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ cuộc sống bên trong căn phòng trọ 45m2.

Ở trong nhà và quay chụp góc nào cũng cho ra những khoảnh khắc như trong một thước phim. Từ góc bàn làm việc, những món đồ nội thất mang hơi hướng cổ điển đến khoảng ban công ngập cây xanh, mọi thứ đều được sắp xếp có chủ đích, tạo nên một tổng thể vừa đẹp mắt, vừa có cảm giác rất riêng.

Đặc biệt, căn nhà nằm ở khu vực hướng Tây nên mỗi buổi chiều, ánh nắng và khung cảnh hoàng hôn lại trở thành một phần của không gian sống. Với những người yêu thích decor, đây có lẽ là kiểu căn nhà chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay một khung hình đẹp, chẳng cần cố gắng tạo dáng hay sắp đặt quá nhiều.

Một số góc quay trong căn phòng trọ 45m2, ở phường Gò Vấp, TP.HCM. Nguồn: whytranguyenhere

Cũng bởi vậy, khi những hình ảnh về căn nhà thuê được một cô gái ở TP.HCM chia sẻ lên mạng xã hội, không gian này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen, được ví như bước ra từ Pinterest. Bên cạnh những góc nhà đẹp mắt, điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là cách cô bạn lựa chọn nội thất, tự tay decor và đầu tư cho nơi mình đang thuê để tạo nên một không gian sống có gu đến vậy.

Lý do đi thuê trọ vẫn sắm rất nhiều đồ nội thất để decor nhà: Xinh thôi chưa đủ!

Nhân vật đứng sau căn nhà được nhiều người yêu thích nêu trên là Nguyễn Ngọc Trang Nguyên (26 tuổi, TP.HCM). Cô hiện kinh doanh túi handmade và các sản phẩm thủ công khác, phần lớn thời gian làm việc tại nhà.

Bởi thế, ngay từ lúc đi tìm nơi ở thì căn trọ 45m2 ở phường Gò Vấp (TP.HCM) đã khiến cô ưng ngay - một căn phòng trống rộng có ban công và hướng Tây, thuận tiện cho việc decor theo ý thích và được ngắm hoàng hôn mỗi ngày.

Bạn Trang Nguyên.

Chuyển vào nhà, Trang Nguyên bắt tay decor theo phong cách Mid-century Modern, biến tấu theo gu riêng. Ngoài việc tìm mua nội thất, cô còn tự làm một số món đồ để căn nhà không bị rập khuôn theo những mẫu có sẵn. Đồ gỗ tự nhiên là lựa chọn được Nguyên ưu tiên vì vừa hợp phong cách, vừa có độ bền cao. Cách sắp xếp cũng không cố định mà được cô thay đổi, thêm hoặc bớt đồ tùy nhu cầu sử dụng.

“Bạn bè đến chơi cũng thường nói nhà mình giống nhà Pinterest, mình cũng cảm thấy vậy khi đăng tải hình ảnh nhưng mà mình không chủ đích sao chép giống như ảnh Pinterest, đó chỉ là nguồn cảm hứng để mình decor nhà theo sở thích riêng thôi.

Hơn nữa, để có được một không gian như trên hình mọi người thấy là cả một quá trình nha, kiểu sắp xếp rồi thêm bớt cái này cái kia để hoàn thiện. Những cái cây mình trồng cũng vài tuần hoặc vài tháng mới phát triển tươi tốt như vậy.

Đồ decor mình cũng không mua một lần mà sắm từng chút một. Mình cũng không nghĩ cứ món đồ đắt tiền thì sẽ làm căn nhà đẹp hơn. Với mình, cách lựa chọn và sắp xếp sao cho hài hoà quan trọng hơn. Hiện tại mình quan tâm đến những món đồ có chất liệu gỗ tự nhiên vì cảm giác mộc mạc, gần gũi mà nó mang lại. Vậy nên mình sẵn sàng đầu tư hơn cho những món đồ có chất liệu này, vừa hợp với phong cách mình thích, vừa có độ bền cao”, Trang Nguyên chia sẻ.

Căn phòng trọ trước khi decor.

Các góc phòng sau khi decor.

Song, với Trang Nguyên, một căn nhà đẹp không chỉ cần lên hình xinh mà còn phải đáp ứng được nhu cầu sống hằng ngày. Đặc biệt, khi vừa là nơi ở, vừa là chỗ làm việc, từng món đồ đều cần có lý do để xuất hiện: chiếc bàn đủ tiện để ăn cơm, uống trà; chiếc ghế ngồi làm việc thoải mái hay ban công trồng cây để cô chăm chút cho sở thích cá nhân,...

Bài toán khó hơn một chút là đây vẫn là nhà thuê. Bởi thế, cô bạn ưu tiên những món nội thất có thể tháo lắp, dễ di chuyển và tiếp tục sử dụng khi chuyển sang nơi ở mới, đồng thời hạn chế sửa chữa hay thay đổi kết cấu căn nhà. Nói cách khác, cô vẫn muốn decor theo gu của mình nhưng không quên tính đường dài, để những gì đã mua không chỉ phù hợp với một căn nhà duy nhất.

Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao, thì “cả đời ở nhà thuê cũng… chẳng sao nhỉ”?

Việc tự tay decor phòng trọ cũng khiến Nguyên thay đổi cách nhìn về chuyện đầu tư cho không gian sống. Nếu trước đây cô nghĩ nhà đẹp đơn giản là nhìn xinh, còn nhiều người thường chỉ muốn sắm sửa khi có nhà riêng, thì giờ đây, cô nhận ra không nhất thiết phải sở hữu nhà mới có thể chăm chút cho nơi mình ở. Miễn là phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, một không gian vừa mắt, tiện nghi, khiến bản thân thoải mái vẫn hoàn toàn xứng đáng để đầu tư.

Căn phòng chiều sở thích ở nhà cũng chill, cũng đẹp của Trang Nguyên.

“Mình xem tiền thuê nhà và decor nhà không chỉ là chi phí sinh hoạt mà còn là khoản đầu tư cho cả không gian sống và làm việc. Mình làm kinh doanh nên thu nhập mỗi tháng cũng có sự dao động, song, với mình mức chi phí đó vẫn nằm trong khả năng tài chính và không ảnh hưởng đến những kế hoạch dài hạn.

Đổi lại, vì mình làm việc chủ yếu ở nhà nên không gian sống ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần và hiệu suất của mình. Khi tự tay chăm chút cho không gian sống, mình nhận ra decor không chỉ để nhà đẹp hơn mà còn giúp mình tạo ra một nơi thực sự phù hợp với bản thân, nơi mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Việc sống một mình cũng giúp mình có thêm thời gian để hiểu rõ sở thích của bản thân, chủ động sắp xếp cuộc sống và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư theo cách mình muốn”.

Hơn nữa, những món đồ decor còn có thể theo người thuê trọ qua nhiều năm, nhiều căn nhà khác nhau. Nói cách khác, đây là kiểu đầu tư một lần nhưng có thể sử dụng lâu dài, chứ không phải cứ chuyển nhà là phải sắm sửa lại từ đầu.

Cận cảnh một số món đồ decor và dễ dàng mang đi của Trang Nguyên.

Để làm được điều đó, ngay từ bước mua sắm, Trang Nguyên đã ưu tiên những món nội thất có thể tháo lắp và mang theo khi chuyển nhà. Cách lựa chọn này giúp cô hạn chế việc phải bỏ lại quá nhiều đồ đạc, đồng thời tiếp tục sử dụng những món mình yêu thích ở không gian mới.

Cô bạn cũng không đặt mục tiêu gắn bó với một căn nhà thuê trong nhiều năm. Với cô, sự linh hoạt mới là điểm cộng lớn nhất của hình thức sống này: có thể lựa chọn nơi ở phù hợp với nhu cầu hiện tại, đồng thời dễ dàng thay đổi khi công việc hay cuộc sống có những bước ngoặt mới. Thay vì phải cố định mình ở một địa điểm quá lâu, cô có thể chủ động tìm kiếm không gian phù hợp hơn với từng giai đoạn.

Ở tuổi 26, Nguyên hài lòng với cuộc sống thuê nhà và cũng cũng có khoản tiết kiệm riêng, song không muốn vì áp lực phải có nhà riêng mà khiến cuộc sống hiện tại trở nên căng thẳng. Với cô, mua nhà vẫn là một cột mốc đáng mong đợi, nhưng không nhất thiết phải đạt được bằng mọi giá hay trở thành điều kiện để cảm thấy cuộc sống của mình đang ổn định.

“Mình thấy giống như câu lỡ cả đời không rực rỡ thì sao thì ‘cả đời ở nhà thuê cũng… chẳng sao nhỉ’. Ở thời điểm hiện tại mình thấy một không gian sống tốt không nhất thiết phải là căn nhà thuộc sở hữu của mình, mà quan trọng là nơi đó khiến mình cảm thấy thoải mái, bình yên và muốn trở về mỗi ngày. Mình cũng không nghĩ việc sở hữu nhà là thước đo duy nhất cho sự ổn định hay thành công của một người.

Với mình, điều quan trọng hơn là có một cuộc sống phù hợp với khả năng tài chính, được tự do lựa chọn cách sống và cảm thấy bình yên trong không gian của mình.

Nếu có điều kiện mua nhà trong tương lai thì đó sẽ là một cột mốc đáng vui, nhưng mình không muốn vì áp lực phải sở hữu nhà mà khiến cuộc sống hiện tại trở nên quá căng thẳng”, cô bạn chia sẻ.