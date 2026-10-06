Vợ chồng “cắn răng” trả hơn 39 triệu/tháng thuê biệt thự 4 phòng ngủ, 4 toilet: Ở vài tháng thấy hối hận!

Hối hận vì không thuê sớm hơn!

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, câu chuyện về một gia đình Trung Quốc chuyển sang Thái Lan sinh sống, thuê biệt thự để ở thu hút nhiều sự quan tâm.

Nhân vật này là Duyên Duyên (32 tuổi), một nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc. Cô từng du học Anh, hiện sống tại Chiang Mai cùng chồng và hai con. Duyên Duyên chủ yếu làm nội dung bằng tiếng Anh, chia sẻ về cuộc sống tại Thái Lan, công việc, công nghệ và AI. Chồng cô là Đàm Tiếu, hai người có gia đình 4 thành viên.

Đầu năm 2026, cô và chồng thuê một căn biệt thự có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, phòng khách rộng và sân vườn riêng để ở. Tiền thuê nhà hơn 10.000 NDT/tháng (hơn 39 triệu đồng, mức giá này cao hơn ngân sách ban đầu của gia đình. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn quyết định ký hợp đồng vì cho rằng căn nhà đáp ứng được cả nhu cầu sinh hoạt của gia đình lẫn công việc làm nội dung.

Vợ chồng khoe ký hợp đồng mua biệt thự.

Vợ chồng thuê biệt thự giá hơn 39 triệu đồng/tháng

Sau khoảng 2 năm rưỡi đưa cả gia đình từ Thành Đô sang Chiang Mai (Thái Lan) sinh sống, Duyên Duyên và chồng quyết định chuyển sang một căn nhà mới. Đây cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng chuyển nhà kể từ khi sang Thái Lan. Chồng cô là Đàm Tiếu, thường xuất hiện trên mạng xã hội với biệt danh Tiểu Siêu Ca. Điều đáng chú ý là thay vì tìm một nơi ở vừa đủ, gia đình 4 người lại chọn thuê hẳn một căn biệt thự có diện tích và tiện nghi khá dư dả cho nhu cầu sinh hoạt.

Căn biệt thự có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, phòng khách rộng, không gian sinh hoạt thoáng cùng một khu vườn lớn. Hai vợ chồng đã chuyển vào đây khoảng 2 tháng trước khi thực hiện video giới thiệu nhà. Duyên Duyên gọi đây là “ngôi nhà trong mơ” và cho biết trải nghiệm sống tại nơi ở mới “rất, rất tốt”.

Các góc bên ngoài căn biệt thự.

Đổi lại cho không gian này là khoản tiền thuê hơn 10.000 NDT/tháng (hơn 39 triệu đồng). Khi được hỏi về mức giá trên mạng xã hội, Duyên Duyên xác nhận đây đúng là tiền thuê căn nhà và cho rằng mức giá này khá đáng tiền so với những gì gia đình nhận được tại Chiang Mai.

Thực tế, đây không phải mức ngân sách ban đầu mà hai vợ chồng đặt ra. Duyên Duyên thừa nhận tiền thuê nhà cao hơn dự tính, nhưng sau khi trực tiếp xem căn biệt thự, cả hai vẫn quyết định ký hợp đồng.

Các góc bên trong căn biệt thự.

Món hời thật sự khi sống trong biệt thự

Lý do là bởi: “Dù tiền thuê vượt ngân sách, mỗi tháng phải trả hơn 10.000 NDT, nhưng chúng tôi vẫn cắn răng quyết định thuê. Bởi ở căn nhà mới, người lớn có không gian riêng để làm việc và nghỉ ngơi, các con cũng có nhiều chỗ để vui chơi, còn tôi có thêm nhiều góc đẹp để quay video. Cứ xem như đây là một khoản đầu tư cho sự nghiệp”.

Sau khi chuyển vào sống, Duyên Duyên thậm chí hối hận vì không thuê căn nhà này sớm hơn. Ban đầu, hơn 10.000 NDT mỗi tháng là mức chi khiến hai vợ chồng phải cân nhắc vì vượt ngân sách. Nhưng khi thực sự trải nghiệm, cô nhận ra căn nhà đáp ứng được nhiều nhu cầu của cả gia đình hơn mình nghĩ.

Biệt thự có 4 phòng ngủ nên hai vợ chồng có thể có không gian riêng để làm việc, nghỉ ngơi, trong khi hai con cũng có chỗ vui chơi. Với một gia đình 4 người, đây là điều khá quan trọng, nhất là khi cả hai vợ chồng đều làm việc tại nhà. Mỗi người có thêm khoảng riêng để sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi thay vì phải dùng chung một vài không gian trong nhà.

Với Duyên Duyên, căn nhà còn có một lợi ích khác: phục vụ luôn cho công việc. Cô làm nội dung nên thường xuyên phải quay video. Căn biệt thự có sân vườn, phòng khách rộng và nhiều góc có ánh sáng đẹp, giúp cô có thêm không gian để quay và làm việc. Nói cách khác, ngôi nhà vừa để ở, vừa có thể trở thành nơi sản xuất nội dung.

Duyên Duyên cực kỳ yêu thích không gian nhà, giúp cô có thêm nhiều góc quay đẹp, con cái cũng có chỗ vui chơi.

Duyên Duyên từng chia sẻ rằng dù tiền thuê hơn 39 triệu đồng/tháng, cao hơn ngân sách ban đầu, hai vợ chồng vẫn quyết định thuê vì căn nhà đáp ứng được nhiều nhu cầu cùng lúc: người lớn có chỗ làm việc, trẻ con có không gian chơi, còn cô có thêm bối cảnh để quay video. Vì vậy, cô xem khoản tiền này như một “khoản đầu tư cho sự nghiệp”, thay vì chỉ là chi phí thuê nhà.

Gia đình này cũng không phải lúc nào cũng dư dả về tài chính. Sau khoảng 2 năm rưỡi chuyển từ Thành Đô sang Chiang Mai, Duyên Duyên từng chia sẻ gia đình đã trải qua giai đoạn nợ nần chồng chất. Đến nay, hai vợ chồng cho biết khoản nợ gần như đã được trả hết và công việc cũng dần ổn định hơn. Vì vậy, cô có một quan điểm khá rõ về chuyện kiếm tiền: kiếm tiền không chỉ để có thêm tài sản, mà còn để cùng gia đình sống trong một không gian mà mình thực sự yêu thích. Căn biệt thự mới cũng phù hợp với cách cô muốn dành thời gian cho các con. Trước đó, Duyên Duyên từng nói việc học và làm về AI khiến cô dành quá nhiều thời gian trước máy tính, đến mức cảm thấy mình ít gần thiên nhiên, cuộc sống bên ngoài và các con hơn.

Sau khi nhận ra điều này, cô muốn cân bằng lại cuộc sống. Thay vì để việc làm nội dung chiếm gần hết thời gian, cô muốn đưa các hoạt động đời thường trở lại: gần gũi thiên nhiên, dành thời gian cho con và để việc sáng tạo nội dung diễn ra một cách tự nhiên hơn.

Nguồn: Xiaohongshu.