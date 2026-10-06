Nhóm “Con ghét bố mẹ” không còn truy cập được

Đến sáng ngày 6/10, khi truy cập vào nhóm “Con ghét bố mẹ”, người dùng nhận kết quả: “Nhóm không hiển thị tại Việt Nam”.

Thời gian gần đây, nhóm Facebook "Con ghét bố mẹ" thu hút sự chú ý của người dùng MXH. Các bài đăng trong nhóm xoay quanh mối quan hệ cha mẹ - con cái. Nhóm được cài đặt hoạt động công khai, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy và xem xem các nội dung được đăng tải tại đây.

Đến sáng ngày 6/10, khi truy cập vào nhóm, người dùng nhận kết quả trả về “Nhóm không hiển thị tại Việt Nam”.

Kết quả nhận được khi truy cập vào nhóm "Con ghét bố mẹ" (Ảnh chụp màn hình)

Được biết nhóm “Con ghét bố mẹ” được thành lập vào ngày 17/1/2021 với dòng thông tin: “Vào đây tâm sự bày tỏ những nỗi buồn trong gia đình khi bạn ghét bố mẹ”. Hồi tháng 4/2026, nhóm mới được ghi nhận ở quy mô hơn 2.100 thành viên.

Sau 5 năm tồn tại, nhóm bất ngờ viral thời gian gần đây mà không rõ lý do, kéo theo lượng thành viên tăng nhanh. Đến 10h ngày 29/9, nhóm tiếp tục vượt mốc hơn 100.000 thành viên, cùng hơn 646 bài viết trong ngày. Và chỉ 1 tuần sau - ghi nhận vào trưa ngày 5/10, con số đã tăng gần gấp 4 lần với hơn 398 nghìn thành viên.

Theo tìm hiểu, thành viên trong nhóm này thuộc nhiều độ tuổi, tìm đến nhóm với nhiều mục đích khác nhau, không đơn thuần chỉ là người ở vai “con”. Họ có thể ở độ tuổi còn đi học, người đã trưởng thành, lập gia đình, đang có con nhỏ, người dùng MXH thấy tò mò nên vào nhóm. Bài đăng trong nhóm có cả công khai lẫn ẩn danh.

Về nội dung, nhiều bài đăng được viết bởi những tài khoản tự nhận là “con”, chia sẻ về các vấn đề trong gia đình và mối quan hệ con cái - bố mẹ. Nội dung vô vàn nhưng khó kiểm chứng sự thật, từ chuyện bố mẹ không hiểu mình, không được quan tâm, bị so sánh, áp lực học tập, chuyện tình cảm,... cho đến những mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Do phần lớn nội dung chỉ được chia sẻ từ một phía và ẩn danh, những câu chuyện này khó xác minh đầy đủ va dễ gây tranh cãi. Đáng chú ý, một số tài khoản còn đăng các tình huống tiêu cực, éo le để thu hút tương tác, sau đó gắn link bán hàng ở phần bình luận.

Ghi nhận số lượng thành viên gần 400 nghìn người vào ngày 5/10 (Ảnh chụp màn hình)

Dù nhóm “Con ghét bố mẹ” hơn 398 nghìn thành viên không truy cập được nhưng trên Facebook vẫn còn nhiều nhóm cùng tên, cùng avatar. Các nhóm này có lượng thành viên từ vài chục nghìn người đến hàng trăm nghìn người.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, hầu hết các nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” hiện tại đều được đổi tên thời gian gần đây. Tức là các nhóm này vốn mang tên khác, đăng tải nội dung khác nhưng chỉ mới được đổi tên để bám theo nội dung viral.

Trên TikTok cũng có hàng loạt tài khoản mang tên “Con ghét bố mẹ”, đăng tải lại các bài đăng từ nhóm Facebook cùng tên. Hiện chưa rõ chủ nhân đứng sau và mục đích của những tài khoản này.

Trên Facebook có hàng loạt các nhóm cùng tên "Con ghét bố mẹ" (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên đây là các nhóm được đổi tên gần đây để bám theo nội dung viral (Ảnh chụp màn hình)