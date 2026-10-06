Văn nịnh vợ của thiếu gia Minh Đạt

Vẫn biết Midu được chồng yêu thương, chiều chuộng, nhưng mức độ này thì giờ mới được thấy!

Sau hơn 2 năm kết hôn, Midu và Minh Đạt vẫn là cặp đôi ngọt ngào nhất nhì cõi mạng, thường xuyên khiến dân mạng chú ý bởi những khoảnh khắc lãng mạn dành cho đối phương.

Mới nhất, nhân dịp sinh nhật Midu, Minh Đạt đã chuẩn bị một màn chúc mừng ngay trên xe. Không gian được trang trí tone hồng phấn, đi cùng một bó hoa và tấm thiệp viết tay mà doanh nhân dành riêng cho vợ. Trong lời nhắn, nam doanh nhân gọi Midu là "vợ yêu", cảm ơn cô vì đã luôn ở bên, thấu hiểu và cùng anh khám phá những quán ăn ngon.

“Gửi vợ yêu,

Chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên, thấu hiểu, và cùng khám phá quán ngon với anh. Có em, mỗi ngày của anh đều trở nên thú vị và đáng nhớ hơn.

Chúc em bước sang tuổi mới luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi việc em dự định làm sắp tới sẽ thành công mỹ mãn.

Anh yêu em!

Chồng của em, Minh Đạt

05.10 2026”.

Tấm thiệp sinh nhật Minh Đạt dành tặng Midu

Cách chúc mừng sinh nhật vợ của thiếu gia ngành nhựa không chỉ ngọt ngào mà còn tập trung vào những điều riêng tư trong cuộc sống của 2 vợ chồng. Đó là chuyện đồng hành mỗi ngày, sở thích cùng nhau đi ăn và lời chúc công việc của vợ.

Sau đó, Midu cũng đăng tải loạt ảnh rạng rỡ bên Minh Đạt trong ngày sinh nhật. Cặp đôi tổ chức bữa tiệc tại nhà, decor căn nhà ngập tràn hoa tươi, gắn nơ và bóng bay lãng mạn. Nữ giảng viên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Tiệc sinh nhật được decor như ngày lễ tình nhân của Midu và Minh Đạt

Midu tên đầy đủ là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến với vai trò giảng viên và doanh nhân. Minh Đạt sinh năm 1990, là doanh nhân xuất thân từ gia đình có nền tảng kinh doanh trong ngành nhựa, đồng thời có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Mỹ.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trên du thuyền vào cuối năm 2021. Sau đó, Midu và Minh Đạt có hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi tiến tới hôn nhân. Đầu năm 2024, cả hai sang Pháp chụp ảnh cưới. Đây cũng là giai đoạn chuyện tình cảm của Midu dần được chia sẻ nhiều hơn với công chúng.

Tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức đám cưới, lần lượt có các buổi tiệc tại Đà Lạt và TP.HCM. Sau khi về chung một nhà, cả hai thoải mái hơn trong việc đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ.

Minh Đạt cũng tạo thiện cảm bởi hình ảnh điềm đạm, kín tiếng và thường đồng hành cùng vợ trong các hoạt động trước công chúng. Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, nam doanh nhân từng cho biết thay đổi lớn nhất là anh luôn có thêm một người đồng hành trong mọi khoảnh khắc. Với Minh Đạt, điều đó mang đến cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.

Sau hơn 2 năm kết hôn, vợ chồng Midu vẫn thường khiến dân tình trầm trồ vì lãng mạn

(Ảnh: FBNV)