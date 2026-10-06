Căn nhà ở quê của triệu phú SN 1991 - Vương Phạm

Từ mảnh ruộng của bà ngoại thành cơ ngơi rộng vài trăm m2, có hồ cá và vườn cây ăn trái.

Vương Phạm, tên thật Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Năm 16 tuổi, anh sang Mỹ du học và bắt đầu cuộc sống tự lập bằng nhiều công việc khác nhau như dọn dẹp, rửa chén, phục vụ nhà hàng. Sau đó, anh khởi nghiệp với việc kinh doanh online, rồi phát triển công ty trong lĩnh vực công nghệ, trước khi lấn sân sang bất động sản và nông trại.

Những năm gần đây, Vương Phạm được biết đến với hình ảnh một triệu phú gốc Việt tại Mỹ, thường xuyên chia sẻ về công việc kinh doanh, bất động sản và cuộc sống tại xứ cờ hoa. Thế nhưng mỗi khi về Việt Nam, một trong những nơi anh dành thời gian ghé thăm lại là căn nhà của gia đình ở Củ Chi.

Vương Phạm

Khuôn viên nhà ở quê Củ Chi của gia đình Vương Phạm

Căn nhà của gia đình Vương Phạm nằm trong một khu đất rộng ở Củ Chi. Theo chia sẻ của anh trong các video YouTube, phần đất này vốn thuộc về bà ngoại và trước đây được sử dụng để trồng lúa. Sau này, mẹ Vương Phạm cải tạo lại, biến khu đất thành một khu vườn trồng cây ăn trái.

Không gian nơi đây không mang dáng vẻ của một căn biệt thự xa hoa thường được nhắc đến khi nói về cuộc sống của các triệu phú. Thay vào đó là kiểu nhà vườn khá gần gũi với đời sống ở miền quê Nam Bộ.

Ngoài căn nhà chính, khuôn viên còn có ao cá, nhà thủy tạ và nhiều cây xanh. Khu vườn được trồng hàng trăm gốc bưởi cùng nhiều loại cây ăn trái khác như cam, chuối, cóc... Vương Phạm từng quay lại khung cảnh này trong những video chia sẻ về chuyến về Việt Nam thăm gia đình.

Một điểm khiến khuôn viên này trông giống một khu nghỉ dưỡng miệt vườn là những nhà thủy tạ nằm giữa vườn, xung quanh là cây xanh và hồ nước. Gia đình cũng thường tổ chức những dịp sum họp ngay tại đây. Trong một lần về nước, Vương Phạm cùng gia đình còn chuẩn bị cỗ giỗ ông ngoại ngay trong khuôn viên.

Bên trong nội thất được làm theo phong cách truyền thống, bên ngoài có hồ cá, nhà thủy tạ

Có riêng một trang trại chăn nuôi gà

Và một khu vườn rộng rãi, ngập cây ăn trái

Vương Phạm từng chia sẻ căn nhà được xây cho mẹ theo mong muốn của bà. Không gian bên trong cũng được trang trí theo phong cách truyền thống, thay vì chạy theo kiểu nội thất hiện đại, hào nhoáng.

Điều đặc biệt ở căn nhà này có lẽ không nằm ở giá trị bất động sản mà ở câu chuyện phía sau nó. Trước khi sang Mỹ, Vương Phạm từng có tuổi thơ gắn với chính khu đất này. Trong những hình ảnh được chia sẻ, anh còn giữ lại chiếc xe máy cũ từng được bà ngoại dùng để chở mình đi chơi khi còn nhỏ.

Gia đình Vương Phạm vốn có xuất phát điểm gắn với nông nghiệp. Theo chia sẻ trước đây, để có tiền cho anh sang Mỹ năm 16 tuổi, gia đình từng phải bán ruộng đất. Sang Mỹ, anh bắt đầu từ những công việc rất bình thường rồi từng bước chuyển sang kinh doanh online, xây dựng công ty và đầu tư bất động sản. Hiện tại, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vương Phạm còn đầu tư bất động sản và nông trại tại Mỹ.

Về cuộc sống cá nhân, Vương Phạm và gia đình có cách sống khá giản dị. Anh kết hôn với vợ là Brenda Lam và đã có hai con. Dù có biệt thự triệu đô nhưng cả gia đình vẫn chủ yếu sống trong một căn nhà bình thường ở trang trại, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều giống như bao người bình thường. Anh từng thử mua những món đồ hiệu đắt tiền nhưng sau đó nhận ra những thứ này không thực sự quan trọng với mình.

Dù sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng cuộc sống của gia đình Vương Phạm rất giản dị

Ảnh: YouTube Vương Phạm