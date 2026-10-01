Căn nhà ở quê của Ánh Viên

Mỗi khi về quê, Ánh Viên đều chia sẻ những khung ảnh bình dị ở nhà.

Nguyễn Thị Ánh Viên (sinh năm 1996) từng là cái tên gắn với đường đua xanh của thể thao Việt Nam suốt nhiều năm. Nữ kình ngư sở hữu hàng loạt thành tích trong nước và quốc tế, trở thành một trong những VĐV bơi lội nổi bật nhất của Việt Nam.

Sau 4 năm kể từ tuyên bố giải nghệ và vắng bóng khỏi các giải đấu đỉnh cao, mới đây Ánh Viên bất ngờ tái xuất thi đấu thành tích cao. Cô có mặt tranh tài tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, diễn ra ở TP.HCM từ ngày 29/9 đến 2/10.

Ánh Viên

Sự trở lại của Ánh Viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao lẫn công chúng. Những thông tin liên quan đến nữ kình ngư, từ hành trình thi đấu, cuộc sống hiện tại cho tới gia đình ở quê nhà, cũng được nhiều người quan tâm.

Ánh Viên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Phong Điền (Cần Thơ). Khi còn thi đấu, nữ kình ngư thường xuyên xa nhà để tập luyện và tham dự các giải đấu trong nước, quốc tế.

Năm 2011, từ số tiền dành dụm được trong quá trình thi đấu, Ánh Viên xây dựng cho ông bà và bố mẹ một ngôi nhà kiên cố. Công trình có lối kiến trúc đơn giản, không cầu kỳ và mang dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà ở vùng quê miền Tây.

Phía ngoài căn nhà của gia đình Ánh Viên (Nguồn: TTNV)

Phòng khách cũng không có nhiều đồ đạc đắt tiền. Thứ được gia đình Ánh Viên giữ gìn và trưng bày nổi bật lại là những tấm huy chương, bằng khen mà cô và em trai - Nguyễn Quang Thuấn giành được trong suốt những năm thi đấu. Những thành tích từ các giải đấu trong nước đến đấu trường quốc tế được xếp cạnh nhau, tạo thành một bảng vàng ngay trong căn nhà.

Bên ngoài căn nhà là một chòi lá đơn giản để ông của Ánh Viên nghỉ trưa cho mát và một căn bếp để nấu nướng.

(Nguồn: TTNV)

Phòng khách ngập tràn huy chương và bằng khen của chị em Ánh Viên (Ảnh: Văn Tiên)

Ngoài căn nhà, gia đình Ánh Viên còn có khu vườn trồng sầu riêng. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nữ kình ngư ở quê. Trong những năm thi đấu, khi có thành tích và thu nhập tốt hơn, Ánh Viên cũng gửi tiền về để bố mẹ đầu tư thêm cho khu vườn sầu riêng và mua thêm đất.

Cuộc sống của gia đình vì thế cũng có thêm những thay đổi sau nhiều năm Ánh Viên theo đuổi bơi lội chuyên nghiệp. Hiện gia đình cô đã có một chiếc ô tô 7 chỗ để thuận tiện hơn cho việc đi lại.

Dù vậy, mỗi lần trở về quê, Ánh Viên vẫn thường chia sẻ những khung hình giản dị ở nhà với khu vườn, cây mai trước sân, đàn gà,... Cô cũng phụ giúp ba mẹ việc nhà như tưới cây, cho cá ăn, dọn vườn,...

Vườn sầu riêng của gia đình Ánh Viên (Nguồn: TTNV)

Ngoài sầu riêng, vườn nhà Ánh Viên còn có nhiều loại cây ăn quả khác (Ảnh: TTNV)

Ánh Viên thường làm việc nhà khi về quê thăm ông bà ba mẹ (Nguồn: TTNV)

Khung cảnh bình yên ở quê nhà Ánh Viên (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)