Tiến sĩ mắc u não kết hôn với mẹ đơn thân U50: Ở biệt phủ 2.000m2 giữa trung tâm, rất giỏi chiều vợ, hôn nhân 13 năm vẫn hạnh phúc

Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã có con riêng, nữ doanh nhân không nghĩ mình sẽ bước thêm lần nữa. Thế nhưng khi gần đến tuổi 50, bà đã gặp một người đàn ông khiến mình thay đổi quyết định.

Madam Pang, tên thật Nualphan Lamsam, sinh năm 1966, là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam và hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân của bà với ông Narat Sawettanan cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước khi gặp người chồng hiện tại, Madam Pang từng kết hôn với Tiến sĩ Watchara Phanachet, có một con gái và chia tay năm 2005. Ông Narat sinh năm 1960, xuất thân trong một gia đình có truyền thống cảnh sát. Sau khi học tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, ông lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Kentucky và bằng Tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học tại Đại học Florida, Mỹ.

Quen nhau ở tuổi không còn trẻ, nhắn tin từ sáng tới tối

Madam Pang và ông Narat gặp nhau năm 2009 khi cùng theo học tại Học viện thị trường vốn. Khi ấy, Madam Pang đã ngoài 40 tuổi và trải qua một cuộc hôn nhân.

Ông Narat từng kể rằng lần đầu nhìn thấy Madam Pang tại một sự kiện của trường, ông ấn tượng với vẻ ngoài nổi bật của bà nhưng không nghĩ hai người sẽ có cơ hội trở nên thân thiết.

Những cuộc trò chuyện trong lớp sau đó dần kéo họ lại gần nhau. Ông Narat từng vui vẻ nói mình chinh phục Madam Pang bằng "công nghệ 1G". Hai người nhắn tin bằng điện thoại "đen trắng" gần như suốt ngày, bắt đầu bằng lời chào buổi sáng và kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon.

Càng tiếp xúc, ông càng nhận ra người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng thực tế lại gần gũi, cởi mở và thích những món ăn giản dị. Về phía Madam Pang, sự chân thành, lịch thiệp và kiên trì của ông Narat là những điều khiến bà dần mở lòng.

Nữ doanh nhân từng thừa nhận mình không nghĩ sẽ tái hôn. Sau những trải nghiệm trong cuộc hôn nhân trước, bà nhận ra một người bạn đời phù hợp quan trọng hơn những tiêu chí về ngoại hình, danh tiếng, địa vị hay tiền bạc.

Biến cố ngay trước lễ thành hôn và quyết định trọng đại

Chuyện tình của cặp đôi đứng trước một biến cố lớn ngay trước khi họ chính thức trở thành vợ chồng. Ban đầu, hôn lễ được lên kế hoạch vào tháng 3/2014. Tuy nhiên, cuối năm 2013, ông Narat bất ngờ bị mờ mắt. Sau khi tới Singapore kiểm tra, ông được phát hiện có một u nang ở não.

Trước tình hình này, gia đình từng khuyên Madam Pang cân nhắc lại quyết định kết hôn. Dù vậy, bà lại lựa chọn ở bên người mình yêu và thậm chí đưa đám cưới lên sớm hơn kế hoạch 3 tháng. Hai người sau đó tổ chức một hôn lễ đơn giản, ấm cúng. Quyết định ấy mở ra cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn một thập kỷ của Madam Pang và ông Narat.

Sau khi về chung một nhà, sự khác biệt trong tính cách lại trở thành yếu tố giúp hai người bổ trợ cho nhau. Madam Pang tự nhận mình thích mạo hiểm, thử thách và có xu hướng xông pha. Trái lại, chồng bà thận trọng và điềm tĩnh. Nữ doanh nhân ví mình giống một vị tướng thích tiến lên phía trước, còn ông Narat là người thiên về chiến lược, biết kéo bà lại khi cần thiết để tạo sự cân bằng.

Dù lịch trình công việc bận rộn, hai vợ chồng cố gắng duy trì một thói quen khá giản dị: ăn tối cùng nhau gần như mỗi ngày. Thời còn yêu, họ thường tới những nhà hàng quen thuộc. Sau khi kết hôn, cả hai ăn ở nhà nhiều hơn để có thời gian bên cha mẹ Madam Pang khi họ đã lớn tuổi.

Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng không có bất đồng. Madam Pang thừa nhận bản thân khá bướng bỉnh dù rất yêu chồng. Còn ông Narat lại có cách riêng để xoa dịu vợ mỗi khi bà nóng giận. Sự điềm tĩnh của người chồng trở thành phần bù trừ cho tính cách mạnh mẽ của nữ doanh nhân.

Hơn 10 năm kể từ ngày kết hôn, Madam Pang vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng. Bà gọi cuộc gặp với ông Narat là "mối duyên định mệnh và cuối cùng", bởi cả hai tìm thấy nhau khi không còn trẻ nhưng vẫn lựa chọn gắn bó lâu dài.

Hiện gia đình Madam Pang đang sở hữu căn dinh thự ở trung tâm Sukhumvit, Bangkok với diện tích lên tới khoảng hơn 2.000m2. Nhìn từ trên cao, căn dinh thự được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, không gian thoáng đãng, rộng rãi hệt như một nơi nghỉ dưỡng.

Khu vườn rộng xung quanh nhà được đầu tư trang trí đẹp mắt, trồng nhiều loại cây hoa và cắt tỉa cẩn thận. Ngoài ra, phía sân vườn còn có hồ bơi lớn chạy song song với ngôi nhà để các thành viên của thể thư giãn, tận hưởng.

(Tổng hợp)