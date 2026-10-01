“Dạ gỗ xà cừ ạ” là gì?

Dù đang nhắc đến gỗ xà cừ nhưng ý nghĩa của nó lại chẳng liên quan gì đến vật liệu này.

Cõi mạng là nơi liên tục sản sinh ra những từ lóng, câu nói viral mới đến mức chỉ cần offline vài ngày, nhiều người đã có thể bỏ lỡ một vài trend và từ mới. Bởi lẽ chỉ một câu nói xuất hiện từ bình luận vu vơ, bài đăng viral cũng có thể nhanh chóng thành trào lưu, được netizen mang đi khắp nơi.

“Dạ gỗ xà cừ ạ” là một trường hợp như vậy. Dù ai cũng biết gỗ xà cừ là một loại vật liệu nhưng trên mạng xã hội, cụm từ này lại được dùng theo ý nghĩa hoàn toàn khác. Vậy “Dạ gỗ xà cừ ạ” bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì? Vì sao một câu trả lời đính chính bình thường lại trở thành câu nói viral?

Chưa kịp cập nhật từ lóng này đã có từ lóng kia xuất hiện (Ảnh chụp màn hình)

Nguồn gốc câu “Dạ gỗ xà cừ ạ”

Câu nói này bắt nguồn từ một video liên quan đến sản phẩm chạm khắc gỗ xà cừ. Trong video, một người phụ nữ đang xối nước làm sạch một chú cún được tạc bằng gỗ. Sản phẩm được tạo hình và hoàn thiện khá tỉ mỉ nên thoạt nhìn, chú cún trông giống thật.

Chính chi tiết này dẫn đến một màn hiểu lầm dở khóc dở cười. Một cư dân mạng tưởng đây là chó thật và để lại bình luận trách người đăng bài “ác mà còn khoe”. Người này còn cho rằng chú cún rất thương chủ, sẽ “mừng đầu tiên” nếu mình về đến nhà.

Nhận được bình luận, chủ bài đăng không giải thích dài dòng mà chỉ đáp lại: “Dạ gỗ xà cừ ạ”.

Cuộc trò chuyện bất ngờ tạo thành câu nói viral (Ảnh chụp màn hình)

Câu trả lời vốn chỉ nhằm đính chính rằng chú cún trong video là sản phẩm làm từ gỗ xà cừ, không phải chó thật. Thế nhưng cách phản hồi ngắn gọn, tỉnh bơ trước một màn hiểu lầm quá rõ ràng lại khiến bình luận được chú ý mạnh, nhận nhiều lượt tương tác và góp phần đưa video trở thành nội dung viral trên TikTok và Threads.

“Dạ gỗ xà cừ ạ” được dùng như thế nào?

Sau màn hiểu lầm về chú cún gỗ, câu nói này bắt đầu được cư dân mạng mang vào những tình huống hoàn toàn khác.

“Dạ gỗ xà cừ ạ” thường được dùng khi để đối phó lúc ai đó nhầm lẫn tai hại hoặc để phản hồi những nhận định sai lệch hoàn toàn về một sự việc "nhìn vậy mà không phải vậy". Thay vì trả lời nghiêm túc rằng đó là hiểu lầm, người bị hiểu lầm chỉ cần thả một câu “Dạ gỗ xà cừ ạ”.

Cách dùng này giữ nguyên tinh thần của câu chuyện gốc về một người đang nói rất nghiêm túc với điều mình tưởng là đúng, còn người đối diện chỉ có thể bình tĩnh đính chính rằng mọi chuyện không phải như vậy.

Ngoài ra, câu nói này cũng được biến thể như “Gỗ xà cừ”, “Gỗ xà cừ, gỗ xà cừ thôi”,... đều mang ý nghĩa là “hiểu lầm, hiểu lầm thôi”.

Hiện tại, chỉ cần tìm kiếm các từ khóa liên quan đến “gỗ xà cừ” trên TikTok hoặc Threads, có thể bắt gặp cụm từ này xuất hiện dưới nhiều bài đăng không liên quan đến gỗ hay chạm khắc. Nhiều người nổi tiếng cũng bày tỏ sự quan tâm đến câu nói viral này hoặc tích cực sử dụng như anh tài Tiến Luật, Hoàng Dũng, JSOL, HURRYKNG, Captain Boy,...

Anh tài Tiến Luật thắc mắc về gỗ xà cừ (Ảnh chụp màn hình)

Anh trai Captain Boy còn dùng "Dạ gỗ xà cừ ạ" làm caption ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Một số tình huống cụ thể có thể sử dụng “Dạ gỗ xà cừ ạ”:

- Người bạn thân tưởng mình thích lớp trưởng: “Dạ gỗ xà cừ ạ”.

- Người ngoài tưởng mình lạnh lùng, khó gần trong khi mình tẻn tẻn, mát mát như mùa thu Hà Nội: “Gỗ xà cừ, gỗ xà cừ thôi chị ơi!”.

- Đồng nghiệp tưởng mình xin nghỉ việc: “Dạ gỗ xà cừ ạ".

- Mẹ tưởng con gái đi ăn tối với người yêu, hóa ra đi ăn với hội bạn thân: “Dạ gỗ xà cừ ạ".