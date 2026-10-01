Clip mãi là “cốt iu”: Ngọc Thiệp - Chi Đỡi nghỉ việc bao lâu vẫn thân như người nhà, sao làm được vậy?

Tình bạn không mất đi vì khoảng cách của Ngọc Ngọc Thiệp và Chi Đỡi, khi cả hai vẫn tìm cách hiện diện trong cuộc sống của nhau dù mỗi người đã có một hành trình riêng.

Có một kiểu tình bạn bắt đầu từ những ngày cùng đi làm, sáng gặp nhau ở công ty, trưa ngồi cạnh nhau rồi tan làm lại mỗi người một việc. Ngọc Thiệp và Chi Đỡi cũng từng như thế - từ hai đồng nghiệp tại WELAX, gặp nhau gần như mỗi ngày, góp ý thẳng mặt, “cà khịa” nhau rồi dần trở thành những người bạn thân.

Nhưng rồi cả hai nghỉ việc, mỗi người đi một hướng, công việc và cuộc sống cũng bắt đầu có những ưu tiên riêng. Không còn chuyện sáng đến công ty đã thấy nhau, tiện tay rủ nhau đi ăn trưa, ngồi cạnh nhau kể vài chuyện linh tinh hay tan làm cùng tám chuyện. Muốn gặp nhau giờ phải chủ động hẹn, còn những câu chuyện vốn có thể nói ngay tại văn phòng lại được chuyển thành tin nhắn, cuộc gọi hoặc những lần tương tác từ xa.

Đó cũng là câu chuyện của Ngọc Thiệp và Chi Đỡi trong HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi: Khi không còn làm cùng một nơi, hai người bạn giữ kết nối thế nào để một tình bạn vẫn có thể trở thành “người nhà”?

Ngọc Thiệp và Chi Đỡi tại HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi

Từ gặp mỗi ngày đến những cách kết nối từ xa

Khi rời WELAX, Ngọc Thiệp và Chi Đỡi cũng bước vào những chặng đường khác nhau. Một người Nam tiến, trong khi người kia có những câu chuyện riêng xoay quanh gia đình và công việc.

Thế nhưng, với Ngọc Thiệp và Chi Đỡi, ít gặp không đồng nghĩa với ít tương tác. Những cuộc trò chuyện được chuyển sang tin nhắn, cuộc gọi. Có khi chỉ là những câu hỏi rất đời thường như "bao giờ anh ra Hà Nội?" hay "bao giờ em vào TP.HCM để bọn mình đi chơi, chụp hình cho nhau?"...

Và cả hai cũng không thiếu những kết nối sâu hơn, vào những câu chuyện về bản thân, gia đình, khi gặp phải khó khăn,...

Ngọc Thiệp vẫn nhớ cuộc gọi kéo dài khi cô bạn của mình gặp khủng hoảng vì phát hiện mình bị đa nang buồng trứng. Cô thừa nhận đã khóc rất nhiều; đó cũng là cuộc gọi dài và khiến cô suy sụp nhất. Ở đầu dây bên kia, Ngọc Thiệp vừa lo lắng vừa bất lực, chỉ biết ở cạnh động viên người "người nhà" của mình.

Từ đồng nghiệp cho đến người nhà, dù xa mặt nhưng không cách lòng.

Đó cũng là cách mà cả hai giữ kết nối với nhau dù ở hai thành phố khác nhau: "Mặc dù bây giờ bọn mình ở hai thành phố khác nhau nhưng hễ có chuyện gì, mình sẽ kể với anh Ngọc Thiệp, không cần biết có giải quyết được hay không. Còn việc của anh Ngọc Thiệp, nếu anh ấy có sự khó chịu hay stress gì trong công việc thì anh cũng sẽ kể với em. Nhưng cả hai đều tin là việc chia sẻ như vậy sẽ dễ chịu và thoải mái hơn. Đấy là cách bọn mình support nhau từ xa."

Có lẽ, một mối quan hệ được giữ lại không chỉ bằng việc phải gặp nhau thường xuyên. Đôi khi đó là một cuộc gọi khi có chuyện buồn, một tin nhắn khi có chuyện muốn kể,.... Những điều nhỏ ấy giúp khoảng cách không biến thành khoảng trống. Và cũng từ những điều rất nhỏ đó, khái niệm người nhà trong một mối quan hệ dần trở nên rõ ràng hơn: không nhất thiết phải luôn ở cạnh nhau, nhưng vẫn biết khi nào đối phương cần mình.

Với Ngọc Thiệp và Chi Đỡi, trở thành người nhà có lẽ là khi dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng, họ vẫn nhớ đến nhau, vẫn chủ động hỏi han và tìm cách kết nối, tương tác khi cần. Khoảng cách có thể thay đổi cách một tình bạn được duy trì, nhưng không nhất thiết phải biến nó thành xa lạ.

Khi "người nhà" cũng có những điều khó nói: Ngọc Thiệp và Chi Đỡi chọn nhắn tin

Có một điều thú vị trong cuộc trò chuyện giữa cả hai: thân nhau đến mức có thể thẳng thắn chê nhau, nhưng không phải chuyện gì cũng dễ dàng nói ra. Cả hai từng có những khoảnh khắc nhìn cuộc sống của đối phương rồi tự hỏi: Nếu chọn một cuộc sống khác thì sao? Ngọc Thiệp từng nghĩ về mái ấm khi nhìn Chi Đỡi làm mẹ, còn Chi Đỡi lại có lúc tiếc nuối khi nhìn người anh của mình tự do theo đuổi sự nghiệp.

Khi Chi Đỡi lập gia đình và có con, Ngọc Thiệp từng nghĩ về một cuộc sống ổn định sẽ như thế nào? Anh mừng cho bạn nhưng cũng thừa nhận bản thân từng tự hỏi nếu lựa chọn một cuộc sống như vậy thì mọi thứ sẽ ra sao. Còn với Chi Đỡi, có những thời điểm cô nhìn Ngọc Thiệp - người lúc ấy có thể tự do tập trung cho sự nghiệp, bay xa và theo đuổi những điều mình muốn - rồi cảm thấy chạnh lòng.

"Có những khoảng thời gian mình rất khao khát cuộc sống của anh Ngọc Thiệp - không phải vướng bận chuyện gia đình, được tự do bay xa, bay cao để thực hiện ước mơ. Thật sự là đã có rất nhiều đêm mình nằm mà khóc luôn, tự cảm thấy tủi thân.

Mặc dù, đổi lại mình cũng có một gia đình nhỏ, có chồng, có con, mọi người đều rất là yêu thương nhưng cũng phải đánh đổi sự nghiệp.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc hối tiếc thôi chứ mình cũng biết là không thể nào đạt được một lúc cũng cả hai thứ như thế", Chi Đỡi chia sẻ.

Chi Đỡi thừa nhận có những lúc tủi thân, những điều khó nói ra.

Đó cũng không phải sự ghen tị với thành công của người bạn thân. Ngược lại, cả hai nhìn thấy ở đối phương những điều mình từng mong muốn, rồi lấy nó làm động lực để tiếp tục cố gắng theo hướng riêng.

Không chỉ chuyện lựa chọn cuộc sống, cả hai còn từng ngại tương tác với nhau vì sợ làm phiền. Có giai đoạn Ngọc Thiệp nổi tiếng hơn, liên tục xuất hiện trước công chúng, Chi Đỡi lại nghĩ anh sẽ rất bận nên không còn gọi điện hay tâm sự nhiều như trước. Cô sợ những câu chuyện của mình trở thành một sự phiền hà với người bạn đang có quá nhiều công việc.

Có thời điểm Ngọc Thiệp cũng rất stress nhưng không chia sẻ với Chi Đỡi, vì: "Thời điểm đó, mình thấy người em của mình cũng rất bận con cái, gia đình nên mình nghĩ là nếu mình chia sẻ chuyện này ra thì nó cũng sẽ vô tình lại làm cho bạn có thêm áp lực. Cho nên là mình đã chọn cách là mình không nói, kể cả lúc mà mình gặp khó khăn nhất."

Có lẽ cũng vì vậy mà những điều khó nói đôi khi lại dễ xuất hiện hơn trong "Hộp Tin thương" - nơi mỗi người viết một lời tâm sự dành cho đối phương rồi trao điện thoại để người kia đọc. Có những điều tưởng như rất quen thuộc nhưng khi nói trực tiếp lại dễ ngại ngùng, nhất là với hai người vốn đã quá hiểu cách "cà khịa" nhau.

Chi Đỡi viết về sự trưởng thành của Ngọc Thiệp, còn Ngọc Thiệp nhắn cô hãy tự tin vào bản thân, bởi "muộn không có nghĩa là không thể" và trên con đường khó đi vẫn có anh đồng hành.

Ngọc Thiệp cũng thừa nhận, họ vốn không có thói quen nói những lời tình cảm với nhau. Không phải vì không quan tâm, mà bởi cả hai đã quá thân thuộc để nghĩ rằng "người nhà mà mình sẽ tự hiểu". Nhưng khi những điều ấy được viết thành tin nhắn và gửi cho nhau, cảm xúc lại hoàn toàn khác.

Mối quan hệ của cả hai khi ở xa được duy trì qua những tin nhắn, cuộc gọi,...

Chi Đỡi bật khóc khi đọc những lời động viên, đồng hành mà Ngọc Thiệp dành cho mình. Ở chiều ngược lại, những lời Chi Đỡi viết cũng khiến Ngọc Thiệp xúc động bởi đó là những điều cô chưa từng nói trực tiếp với anh. Cả hai cùng nhận ra rằng, dù không còn ở cạnh nhau mỗi ngày, họ vẫn có thể trở thành chỗ dựa cho nhau trong những thời điểm cần thiết.

Và đó cũng là cách một mối quan hệ "người nhà" được duy trì: không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày, nhưng vẫn có thể kết nối qua một cuộc gọi, một tin nhắn, một video call hay một lần tương tác đúng lúc. Bởi đôi khi, điều quan trọng nhất không phải người kia có thể giải quyết vấn đề cho mình hay không, mà là biết mình vẫn có một người để gọi khi cần.

Sau cùng, cả hai vẫn chọn làm "người nhà" của nhau.

Từ những kết nối rất đời thường ấy, công nghệ có thể trở thành một cách để người ở xa vẫn hiện diện trong cuộc sống của nhau.

Đó cũng là tinh thần người nhà mà Viettel Tammi hướng tới: đứng phía sau để việc liên lạc, quan tâm và sẻ chia với những người mình thương trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi mỗi người đang ở một nơi. Từ free data, video call đến những tiện ích hỗ trợ đời sống, công nghệ không thay thế những kết nối thật mà giúp mọi người có thêm một cách để ở gần nhau hơn, ngay cả khi không thể ở cạnh nhau mỗi ngày.

Sau tất cả, khoảng cách có thể thay đổi cách một tình bạn được duy trì, nhưng không nhất thiết phải biến một mối quan hệ thành xa lạ. Quan trọng là hai người vẫn tìm được cách để xuất hiện trong cuộc sống của nhau - đôi khi chỉ bằng một tin nhắn, một cuộc gọi hay một lời hỏi thăm đúng lúc.