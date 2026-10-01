Ngoài 30 tuổi, chấp nhận mình là "công chúa phòng trọ": 3 tiêu chí thuê nhà ở vẫn sang

Ngay cả khi đã ngoài 30 tuổi vẫn ở nhà thuê, người ta cũng có những tiêu chuẩn riêng dành cho không gian sống.

Hồi ngoài 20 tuổi, bạn có thể sống trong căn phòng trọ thế này mà vẫn thấy ổn: Một chiếc giường, một cái bàn, một ô cửa sổ. Mở cửa sổ ra thì đối diện vẫn là một ô cửa sổ khác. Hàng xóm kho cá, bên này cũng lập tức được “ăn ké” mùi hương thơm lừng. Tối về muốn nghỉ ngơi nhưng phòng bên cạnh đang livestream, tầng trên kéo ghế, tầng dưới bật nhạc.

Căn phòng chỉ làm tốt một việc duy nhất: cho thuê.

Nhưng đến ngoài 30 tuổi, nhiều người bắt đầu khó tính hơn với chỗ ở của mình. Không nhất thiết phải mua nhà, cũng chẳng cần thuê một căn hộ thật đắt tiền. Chỉ là sau vài năm đi làm, người ta bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của phòng trọ. muốn nhà thuê ít nhất phải khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Thậm chí để căn phòng đi thuê có thể trở thành một vương quốc riêng và mình chính là công chúa trong căn phòng trọ ấy, người ta có những yêu cầu nhất định.

Ảnh minh họa: Xiaohongshu

Tiện di chuyển, để tiền thuê không biến thành tiền xăng và tiền thời gian

Một căn phòng 5 triệu nhưng cách công ty 15 phút đi xe có thể đáng tiền hơn căn 4 triệu nhưng mỗi ngày phải chạy xe cả tiếng.

Ở tuổi 20, nhiều người sẵn sàng đổi một chút thời gian lấy tiền thuê rẻ hơn. Còn sau 30 tuổi, bài toán bắt đầu được tính theo cách khác, trực tiếp liên quan đến vấn đề vị trí và di chuyển: Có gần công ty để buổi sáng được ngủ thêm 30 phút không? Tối có kịp về nấu cơm ăn uống? Cuối tuần có phải mất gần 1 tiếng chỉ để đi gặp bạn bè?

Tất nhiên vị trí đẹp của người thuê nhà không nhất thiết phải là trung tâm thành phố.

Đó có thể chỉ là nhà nằm trên tuyến đường đi làm thuận tiện, xuống dưới có chợ hoặc siêu thị, cách phòng gym vài phút, quanh nhà có hàng ăn quen, gọi xe không quá khó. Nếu có gia đình và con nhỏ, trường học, bệnh viện, chỗ gửi xe lại trở thành những tiêu chí quan trọng hơn.

Một căn nhà tốt không nhất thiết kéo mình ra khỏi thành phố hay nhất định phải ở nội thành. Nó chỉ cần giúp mình bớt phải di chuyển vì những chuyện không đáng bởi sau một ngày 8 - 9 tiếng ở công ty, chẳng ai muốn tiếp tục chịu đựng thêm một tiếng mệt như “tăng ca” ngoài đường.

Đóng cửa lại, mình thật sự được ở một mình

Có những căn phòng nhìn hình ảnh được rao cho thuê rất ổn áp: giường, tủ, bàn làm việc, điều hòa, cửa sổ đều đủ cả. Đến nơi mới biết mở cửa sổ là bức tường nhà bên cạnh, giường ngủ kê sát phòng khách của nhà kế bên, tối đến nghe rõ tiếng người nói chuyện ngoài hành lang,...

Lúc mới đi thuê nhà, những chuyện ấy có thể được bỏ qua để đổi lấy giá cả hợp lý. Nhưng sống vài năm rồi mới hiểu, riêng tư cũng là một tiện nghi.

Ngoài 30, nhu cầu này càng rõ khi nhà không còn chỉ là chỗ ngủ. Có người làm việc tại nhà, có người cần một góc đọc sách, tập yoga, chăm sóc cây cối. Có người chỉ muốn sau khi đóng cửa phòng, không còn phải nghe tiếng người khác, không phải nhìn thấy đồ đạc của người khác và cũng không cần tiếp tục giao tiếp.

Với người đã lập gia đình, sự riêng tư lại càng quan trọng. Có chỗ cho con chơi, chỗ cho bố mẹ, chỗ làm việc, chỗ nghỉ ngơi - căn nhà bắt đầu phải “chia phòng” cho từng nhu cầu của cuộc sống.

Không cần rộng đến mức có thể chạy bộ trong nhà. Chỉ cần mỗi người có một khoảng không đủ để không thấy mình đang sống chồng lên nhau.

Ảnh minh họa: Xiaohongshu

Nhà thuê đẹp thôi chưa đủ, hãy tính chuyện sống trong đó thế nào

Một căn phòng có sofa màu be, đèn vàng, vài chậu cây và chiếc gương thật xinh có thể rất dễ khiến người ta bấm “đặt cọc”. Nhưng sau 1 tháng sống mới bắt đầu lộ ra những chuyện khác.

Bếp nhỏ đến mức chỉ vừa một chiếc nồi. Không có chỗ phơi quần áo. Ổ điện ở vị trí oái oăm. Tủ lạnh bé đến mức mỗi lần đi siêu thị phải cân nhắc mua gì. Điều hòa cũ chạy cả đêm vẫn không mát. Nhà đẹp để chụp ảnh nhưng bất tiện để sống.

Đó là lúc tiêu chuẩn thuê nhà sau 30 tuổi thay đổi: đẹp là một chuyện, dùng có sướng, ở có sang con người lên hay không lại là chuyện khác.

Người thích nấu ăn sẽ quan tâm đến căn bếp. Người làm việc tại nhà cần ánh sáng và một góc bàn tử tế. Người có thú vui trồng cây cần ban công rộng rãi và thoát nước. Người nuôi thú cưng sẽ để ý sàn nhà, diện tích và quy định của chủ nhà. Người hay về muộn lại quan tâm chuyện gửi xe, thang máy, an ninh.

Cùng một căn nhà, có thể là quá đủ với người này nhưng lại bất tiện với người khác. Vì vậy, tiêu chí thuê nhà đáng tiền nhất đôi khi không nằm trong phần mô tả của môi giới. Nó nằm ở câu hỏi: Mình sẽ sống ở đây như thế nào vào một ngày rất bình thường?

Ảnh minh họa: Xiaohongshu

Sau cùng, thuê nhà không nhất thiết chỉ mang nghĩa “ở tạm”. Một người có thể thuê căn hộ nhiều năm nên mua thêm chiếc sofa mình thích, trang trí nhà cửa theo tone hồng như mình yêu thích, trồng cây ngoài ban công, sắm một chiếc máy pha cà phê,... và cảm thấy như mình đang sống như một công chúa trong cung điện riêng.

Và nếu mỗi tháng vẫn trả tiền để sống ở căn nhà thuê đó, việc đòi hỏi có vị trí thuận tiện, đủ riêng tư và thực sự phù hợp với cách mình sống cũng chẳng phải yêu sách gì ghê gớm. Miễn là thuê một nơi để sống, chứ không phải thuê một chỗ để ngủ.