Khách Tây thắc mắc: 'Tại sao người Việt Nam hay mời khách lạ vào ăn cỗ?'

Câu hỏi này được nhiều du khách Tây đặt ra trên các diễn đàn du lịch với sự ngạc nhiên; nhiều người khác kể chuyện mình đang là khách qua đường thì được kéo vào mâm.

Nhiều du khách Tây thắc mắc tại sao người Việt Nam dễ mời người lạ vào ăn cỗ?

Một trong những bất ngờ thú vị mà du khách nước ngoài cảm nhận khi đi du lịch Việt Nam là được người dân địa phương mời vào nhà ăn cỗ. Không quen biết từ trước, cũng chẳng phải bạn bè nên ban đầu họ tưởng mình nghe nhầm. Theo “tổng kết” của nhiều du khách về bữa cơm được người lạ mời là trên mâm bao giờ cũng có nhiều món, người trong nhà ngồi quây quần, trẻ con chạy qua chạy lại, còn những người lớn liên tục gắp thức ăn mời khách.

Điều khiến du khách ấn tượng không phải mâm cỗ có món gì đặc biệt, mà là việc một người hoàn toàn xa lạ vẫn có thể được mời vào bữa ăn riêng tư của gia đình.

Trên các mạng xã hội, không ít du khách thắc mắc tại sao người Việt có thể dễ dàng mở cửa nhà, kéo thêm chiếc ghế và coi một vị khách mới gặp như người quen lâu ngày.

Ở nhiều quốc gia, việc mời người lạ về nhà dùng bữa thường cần một lý do cụ thể. Bữa ăn gia đình thường là không gian riêng tư, còn những dịp quan trọng như đám cưới, đám giỗ hay lễ Tết càng được chuẩn bị cho thân nhân và bạn bè, người quen biết. Vì vậy, với không ít du khách nước ngoài, lời mời ăn cỗ của người Việt đôi khi trở thành trải nghiệm vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

Trên các diễn đàn như Reddit hay Tripadvisor, nhiều du khách kể lại trải nghiệm này. Anh Thomas đến từ Anh viết: “Tôi từng du lịch TP.HCM, khi đang đi bộ về chỗ ở thì được một gia đình Việt Nam mời vào nhà ăn uống. Chúng tôi hoàn toàn không quen biết từ trước. Họ cho tôi ăn, uống bia và rượu rồi trò chuyện như thể đã biết nhau từ lâu.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là hôm sau khi tôi đi ngang qua, gia đình vẫn nhận ra và cho tôi đồ ăn, thậm chí còn mua thêm đồ ăn mang về. Ở nơi tôi sống, việc mời một người hoàn toàn xa lạ vào nhà ăn uống không phải chuyện thường xuyên xảy ra, nên tôi thực sự bất ngờ trước sự cởi mở của họ”.

Nhiều du khách chỉ cần đi ngang qua cũng được may mắn mời vào dùng bữa cơm gia đình.

Anh Daniel người Mỹ kể: “Tôi ở Việt Nam công tác gần 2 tháng. Một lần, tôi đang đi bộ về nhà thì đi ngang một đám cưới. Một người trẻ gọi tôi lại, hỏi có đói không rồi mời tôi vào ăn cùng. Tôi được xếp vào một bàn tiệc, những phụ nữ lớn tuổi liên tục gắp thức ăn cho tôi thử từng món, còn các ông lớn tuổi thì mời tôi uống rượu gạo. Tôi gần như không biết phải phản ứng thế nào vì mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên”.

Chị Anna quốc tịch Đức chia sẻ: “Điều tôi thích ở những bữa cỗ Việt Nam là cảm giác mọi người rất dễ dàng kéo một người ngoài vào cuộc vui. Tôi từng được mời vào một gia đình đang ăn cỗ tại Quảng Nam và gần như không có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Một phút trước tôi còn là người đi đường, phút sau đã ngồi giữa một bàn ăn đông người. Họ hỏi tôi đến từ đâu, đi Việt Nam bao lâu, rồi lần lượt giới thiệu các món ăn. Tôi cảm thấy sự hiếu khách ấy rất chân thành và tự nhiên”.

Luke Faulkner - du khách Canada từng ghé thăm Hà Giang và không khỏi bất ngờ: “Tôi đã có cơ hội ở cùng một gia đình tại Hà Giang, Việt Nam và cảm nhận được sự hiếu khách rất đặc biệt của họ. Chúng tôi cùng ăn tối, uống rượu và trò chuyện về cuộc sống trong bữa cỗ bên nhà vợ. Tôi cảm thấy mình không đơn thuần là một khách du lịch nữa mà giống như một người quen được gia đình chào đón. Chính cảm giác gần gũi đó khiến tôi muốn quay lại Việt Nam”.

Giải đáp thắc mắc của khách Tây, nhiều dân mạng Việt Nam trả lời ở phần bình luận, Quang Hiếu viết: “Thật ra người Việt mình mời khách ăn cỗ nhiều khi chẳng cần biết khách là ai đâu. Nhà có cỗ, thấy người quen thì gọi vào, thấy khách lạ mà nói chuyện vui vẻ cũng có thể mời luôn. Mâm cơm Việt vốn mang tính cộng đồng, mọi người ngồi chung, gắp chung, nói chuyện với nhau chứ không quá tách biệt ai là khách, ai là người nhà. Đây cũng là cách thể hiện sự hiếu khách”.

Nhật Minh chia sẻ: “Người nước ngoài bất ngờ vì họ xe, bữa cỗ là sự kiện riêng tư, còn người Việt nhìn mâm cơm như cách kết nối. Đặc biệt là những dịp cưới hỏi, giỗ chạp, lễ Tết thì càng dễ gặp cảnh này. Mời khách một miếng ăn không có nghĩa là muốn khách phải trả lại cái gì, đơn giản là phép lịch sự và hiếu khách. Nhiều người Việt còn có tâm lý nếu khách đến mà để họ đứng nhìn cả nhà ăn thì thấy rất kỳ, nên cứ phải mời cho lịch sự”.