Mỹ nhân “Trại Buôn Người” Khánh My: Sống ở penthouse Phú Mỹ Hưng, có thêm tòa nhà 7 tầng 40 phòng giữa trung tâm TP.HCM

Bất động sản của người đẹp miền Tây gây chú ý.

Đó chính là Khánh My - vai Diễm My trong phim Trại Buôn Người.

Khánh My có tên đầy đủ là Nguyễn Khánh My, sinh năm 1991, đến từ An Giang và đang sống ở TP.HCM. Cô có xuất phát điểm là người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và ca hát rồi lui về "ở ẩn" trong nhiều năm qua.

Thời gian gần đây Khánh My gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với phim trăm tỷ Trại Buôn Người. Cô ghi điểm với tạo hình ấn tượng và lối diễn xuất tự nhiên, đặc biệt ở những phân cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc.

Tạo hình của Khánh My ở Trại Buôn Người

Mỹ nhân An Giang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp

Màn tái xuất này cũng đem đến nhiều sự quan tâm của công chúng về cuộc sống của Khánh My. Trong đó thông tin đáng chú ý là mỹ nhân này được gọi là đại gia ngầm Vbiz với những BĐS nổi bật.

Hiện tại, Khánh My cho biết mình đang sống trong một căn penthouse rộng khoảng 300m2 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với tone màu xám làm chủ đạo. Không gian sinh hoạt của căn nhà rất rộng rãi, riêng phòng khách đã có diện tích khoảng 100m2.

Mỹ nhân vốn có sở thích cắm hoa nên những bình hoa xuất hiện ở nhiều góc trong nhà. Cách bài trí này khiến không gian rộng lớn có thêm nhiều điểm nhấn, thay vì chỉ tập trung vào nội thất.

Đây cũng là nơi Khánh My chia sẻ một phần cuộc sống đời thường, thường xuyên đăng ảnh khoe body nét căng. Trong các dịp lễ Tết, cô lại trang hoàng nhà cửa lộng lẫy với nhiều loại hoa Tết như hoa đào, hoa cúc,...

Căn nhà mà Khánh My đang ở

Bất động sản thứ hai được Khánh My công khai là Khánh My Apartment, nằm trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM).

Tòa nhà được xây dựng từ năm 2020, được sử dụng làm văn phòng và khai thác căn hộ dịch vụ cho thuê. Công trình có 7 tầng với 40 phòng, mỗi sàn rộng khoảng 400m2, kèm gara ô tô và vườn treo.

Không gian tầng 1 của tòa nhà

Theo chia sẻ của Khánh My trên tài khoản Facebook chính thức, các căn phòng tại đây được cho thuê theo ngày, tuần hoặc tháng. Mỗi phòng được thiết kế theo ý tưởng riêng nhưng vẫn thống nhất với gam màu trắng hoặc xám.

Khánh My cũng dành nhiều sự chú ý cho phần không gian xanh. Cây được trồng ở sảnh, ban công và sân thượng, tạo thêm khoảng xanh cho một công trình nằm giữa khu vực đô thị đông đúc.

Năm 2025, Khánh My tiếp tục chi tiền sửa sang mặt ngoài, thay mới và bổ sung nội thất cho tòa nhà. Công trình hoàn thiện ngày 10/9 vừa qua với diện mạo hiện đại, khang trang hơn.

Phối cảnh tòa nhà 7 tầng của Khánh My khi sửa lại mặt tiền

Hình ảnh bên trong một số căn phòng ở tòa nhà

(Ảnh: FBNV)