Màn “review đi date” ầm ĩ khắp Threads: Bạn trai nổ sắp đi Tây nhưng hóa ra là Tây Hồ, ting ting 200k bao bill mà hóa đơn tận 500k

Nhiều người đòi cộng điểm chịu đựng cho cô gái sau màn hẹn hò này.

Buổi hẹn đầu tiên khó tả

First date vốn là một trong những “chất liệu” được dân tình đem ra tám chuyện nhiều nhất. Có người kể về một buổi gặp định mệnh, có người gặp đúng chân ái sau vài tin nhắn, cũng có người chỉ cần một buổi hẹn là đủ có chuyện để kể cho bạn bè nghe cả năm. Người ngoài đọc thì thấy buồn cười, người trong cuộc lại tha thiết: “Chuyện buồn xin đừng cười”.

Mới đây, một bài đăng ẩn danh trên Threads kể về lần first date “toang toàn tập” đang được dân tình chú ý.

Câu chuyện nhận về nhiều sự chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Nhân vật chính là một cô gái, vừa có buổi hẹn hò đầu tiên với chàng trai quen qua mạng. Theo lời kể, cả hai đã trò chuyện được khoảng 2 tuần trước khi đồng ý đi xem phim. Trên ảnh, anh chàng trông “bóng bẩy sáng sủa” nên cô cũng có thiện cảm. Đến ngày hẹn, anh lái SH tới đón.

Mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu “sai sai” ngay từ lúc gặp mặt. Cô gái cho biết ngoại hình ngoài đời của anh khác khá nhiều so với ảnh trên mạng, bên cạnh đó là vấn đề mùi cơ thể. Cô kể ngồi phía sau xe mà đã cảm nhận rõ mùi hành tỏi và phải đeo khẩu trang.

Đến rạp, chàng trai nói điện thoại hết pin nên chuyển trước 200.000 đồng, nhờ cô thanh toán giúp. Ban đầu, cô còn nghĩ đây là cách xử lý khá tinh tế vì cho rằng anh chủ động gửi tiền trước. Chỉ đến lúc mở ứng dụng ngân hàng, cô mới phát hiện số tiền được chuyển là 200.000 đồng, trong khi hóa đơn mua vé, bỏng và nước vào khoảng gần 500.000 đồng.

Không dừng ở chuyện chia bill, anh chàng còn tự quyết định gần như toàn bộ phần ăn uống và chỗ ngồi sweetbox mà không hỏi cô muốn chọn gì. Nhưng chuyện khiến cô gái khó xử hơn lại xảy ra trong rạp.

Theo lời kể, cô không hề bật đèn xanh cho những hành động thân mật nhưng chàng trai vẫn nắm tay, cúi xuống định hôn rồi choàng tay qua vai. Cô cố gắng né tránh một cách lịch sự, thậm chí có lúc phải đứng dậy ra ngoài:

Tui không phải né thế nào nữa nên đứng lên bảo đi vệ sinh. Tui đi vệ sinh 30 phút cầu cứu bạn làm thế nào cho tui về với. Nhưng mà nghĩ lại đi date xong bỏ đối phương 1 mình leo cây thế cũng không hay ho lắm nên tui lại cắn răng quyết định vào ngồi hành xác” - cô gái kể lại.

Suốt thời gian đó, cô gần như im lặng vì không biết phải nói thế nào về tình trạng khiến mình khó chịu. Trong khi ấy, chàng trai vẫn tiếp tục bắt chuyện và thắc mắc tại sao cô “trầm tính” như vậy.

Một chi tiết khác khiến câu chuyện bị dân mạng gọi là “phông bạt” xuất hiện sau đó. Anh chàng kể mình vừa mua một chiếc điện thoại đắt tiền nhưng đang phải đem sửa, vì thế mới dùng điện thoại khác. Tuy nhiên, trước đó chính anh lại nói điện thoại của mình hết pin nên mới phải chuyển tiền nhờ cô thanh toán.

Đến gần cuối phim, anh chàng đứng dậy nói phải đi trả xe cho bạn. Anh đến đón cô bằng SH nhưng sau đó quay lại bằng một chiếc Wave. Cô gái kể lúc ấy mình chỉ thấy vui mừng vì sắp thoát rồi.

Sau buổi xem phim, anh chàng tiếp tục rủ cô đi cà phê. Cô tìm cách từ chối rồi quyết định không tiếp tục liên lạc. Phía bên kia sau đó nhắn những tin nhắn dài, trách cô “làm mất thời gian”, gọi cô là “xinh nhưng chảnh” và “anh tốn 200k cuối cùng để nhận về cay đắng”.

Chưa hết, anh chàng còn nói mình sắp phải đi Đức. Cô gái nghe vậy thì để đó, cho đến khoảng một tuần sau lại thấy người này đăng ảnh ở hồ Tây (Hà Nội).

Câu chuyện khó tả này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dân tình, nhận về khoảng 1,7 triệu lượt xem sau 3 ngày. Với một tình huống vốn đã đủ nhiều tình tiết, phần bình luận tiếp tục đẩy mức độ hài hước lên cao. Hầu hết các phản ứng đều là vừa thương cô gái vừa không nhịn được cười:

“+1 điểm lịch sự, +1000 điểm chịu đựng cho bạn”, “Thôi được rồi bạn gắn link đi. Ô tô máy bay tàu hỏa gì tôi mua tất”, “Bà này tử tế phết nhỉ? Cái khúc nó đi trả xe lẽ ra là bà chuồn luôn thì đẹp, đằng này ở lại để người ta đón về. Xứng đáng gặp được người tốt hơn và đặc biệt là không phông bạt và hôi nách”, “Nghe kể mà như xem film kinh dị, bi kịch pha lẫn hài hước, bộ phim đậm mùi chua cay pha lẫn mắm tôm”, “Thấy thương cho bà, nhưng do không phải chuyện của bản thân nên tui đọc cứ bị buồn cười ấy bà ơi”,...

First date với bạn qua mạng: Vui thôi đừng vui quá!

Câu chuyện trên có thể khiến dân mạng bật cười vì hàng loạt tình tiết khó tin nối tiếp nhau, nhưng có vài kinh nghiệm khá thực tế có thể rút ra nếu lần đầu gặp một người quen qua mạng.

First date nên là cuộc hẹn mà bạn có thể tự rời đi bất cứ lúc nào

Theo RAINN - tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất tại Mỹ chuyên về phòng chống và hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, tấn công tình dục, first date với người quen qua mạng nên diễn ra ở nơi công cộng, đồng thời nên báo trước lịch trình cho một người mình tin tưởng và chủ động phương tiện về nhà. Tổ chức này cũng khuyến nghị chuẩn bị sẵn “exit plan” để có thể rời đi nhanh nếu buổi hẹn bắt đầu khiến mình không thoải mái.

Vì vậy, với first date, việc để đối phương đến tận nhà đón hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện của họ có thể khiến bạn khó chủ động rời đi khi cuộc gặp không diễn ra như kỳ vọng. Một ly cà phê hoặc bữa ăn ngắn ở nơi công cộng đôi khi cũng hợp lý hơn một bộ phim kéo dài hai tiếng, đặc biệt khi hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời.

(Ảnh minh họa/ Xiaohongshu)

Đừng vì ngại mà cố chịu đựng một buổi hẹn khiến mình không thoải mái

Nếu đối phương có mùi cơ thể, ăn mặc không phù hợp với kỳ vọng hay đơn giản là hai người không hợp nhau, bạn hoàn toàn có thể kết thúc buổi hẹn. Không phải ai cũng cần tìm một lý do đủ “thuyết phục” mới được phép về nhà.

Quan trọng hơn là những hành động liên quan đến cơ thể. Việc đi hẹn hò không đồng nghĩa với việc một người mặc nhiên đồng ý nắm tay, ôm, hôn hay có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Nghiên cứu từ Idaho State University nhấn mạnh rằng đi date không phải là sự đồng ý cho tiếp xúc cơ thể; khi một người thể hiện rằng họ không thoải mái, ranh giới đó cần được tôn trọng.

Nếu cần nói thẳng, một câu ngắn như “Em không đồng ý việc này”, “Anh đừng chạm vào em nhé” hoặc “Anh nên giữ khoảng cách một chút” đã đủ rõ ràng. Nếu đối phương vẫn tiếp tục, bạn có thể rời khỏi cuộc hẹn thay vì cố tìm cách làm hài lòng họ.

Báo cáo của ứng dụng hẹn hò Bumble cũng lưu ý rằng ranh giới có thể thay đổi ngay trong buổi hẹn. Việc trước đó bạn đồng ý gặp, trò chuyện vui vẻ hay thậm chí có thiện cảm không có nghĩa là bạn phải tiếp tục một hành động thân mật khi không còn muốn.

EQ cao trong first date không có nghĩa là phải chịu đựng để giữ phép lịch sự

Nhiều người rơi vào tình huống giống cô gái trong câu chuyện vì nghĩ đã đến rồi thì phải xem hết phim, đã được đón thì phải ngồi chờ, đã hẹn thì không nên bỏ về giữa chừng. Nhưng phép lịch sự cần có giới hạn.

Nếu chỉ đơn giản là không hợp, có thể nói: “Mình thấy hôm nay chưa hợp nhau lắm, mình xin phép về trước nhé”. Nếu đối phương liên tục động chạm dù bạn đã né hoặc nói không, câu trả lời nên rõ hơn: “Mình không thoải mái với việc bạn tiếp tục chạm vào mình. Mình sẽ về trước”.

Nếu cảm thấy không an toàn, không cần tranh luận để chứng minh ai đúng ai sai. Đi tới nơi đông người, gọi bạn bè, đặt xe hoặc nhờ nhân viên địa điểm hỗ trợ là những lựa chọn thực tế hơn.

Sau cùng, một người đi SH không khiến buổi hẹn tự động tốt hơn, cũng như đi Wave không nói lên sự tử tế và lịch sự của một con người. Nhưng nếu đã phải dùng một chiếc xe mượn để tạo hình ảnh khác với thực tế, kể về một chiếc điện thoại trong tưởng tượng rồi cuối buổi còn quy 200.000 đồng thành “cay đắng”, thì ít nhất chàng trai trong câu chuyện đã để lại cho cô gái một first date có quá nhiều thứ để kể.

(Tổng hợp)