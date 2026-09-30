Khoa Pug lần đầu lên tiếng về thân thế “con đại gia”, chưa mua được đất hay có nhà riêng

Từng gây chú ý với hình ảnh hào nhoáng, chia sẻ hiện tại của Khoa Pug khiến dân tình giật mình.

Khoa Pug có tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, đến từ Khánh Hòa. Anh từng làm lập trình viên trước khi chuyển hẳn sang YouTube. Kênh của Khoa Pug sở hữu hơn 4,8 triệu lượt đăng ký và hơn 1 tỷ lượt xem; nội dung nổi bật là các video trải nghiệm du lịch, ẩm thực và dịch vụ cao cấp.

Chẳng hạn như năm 2018, Khoa từng chia sẻ việc chi khoảng 500 triệu đồng cho một chuyến du lịch Trung Quốc. Một năm sau - năm 2019, anh tiếp tục gây chú ý khi nói về khoản bảo hiểm 4 tỷ đồng cho bản thân và cộng sự trong chuyến sang Ai Cập thực hiện video.

Bài đăng của Khoa Pug (Ảnh chụp màn hình)

Những chuyến đi như vậy, cộng với phong cách review thẳng và việc liên tục xuất hiện tại các địa điểm đắt đỏ, khiến hình ảnh Khoa Pug trong mắt một bộ phận khán giả gắn liền với hai chữ “đại gia”. Tuy nhiên, nam YouTuber mới đây lại lên tiếng giải thích về điều này.

Trên trang cá nhân, Khoa Pug cho biết thời gian qua anh nhận được nhiều bình luận cho rằng mình là đại gia nhưng vẫn “than nghèo” hoặc làm YouTube vì tiền.

Đáp lại, Khoa khẳng định công việc chính của mình sau khi nghỉ nghề lập trình là làm nội dung và thu nhập phụ thuộc vào lượt xem. Anh cho rằng nếu thực sự là một đại gia thì khó có chuyện mỗi ngày đi làm YouTube, lang thang nhiều nơi để review, thậm chí tới những địa điểm nguy hiểm, bẩn hoặc điều kiện ăn uống không đảm bảo chỉ để làm nội dung.

Khoa Pug cũng nhắc lại rằng anh từng nhiều lần chia sẻ mình không phải con nhà đại gia, xuất thân khó khăn và đã trải qua nhiều công việc lao động chân tay từ thời sinh viên. Theo lời anh, những trải nghiệm này giúp bản thân có vốn sống, dễ bắt chuyện với nhiều người ở các hoàn cảnh khác nhau.

Cũng trong bài đăng này, Khoa Pug nói về giai đoạn bản thân chạy theo xu hướng nội dung xa hoa.

Theo Khoa Pug, thời điểm nội dung mukbang và những video chi tiêu xa hoa trở thành xu hướng, anh cũng muốn có lượt xem nên bắt trend. Nam YouTuber thừa nhận có thời điểm “cố gồng tỏ ra mình cũng này nọ”. Số tiền kiếm được từ nội dung lại tiếp tục được anh đưa vào các video tiếp theo mà không có lời.

Vì vậy, theo cách Khoa mô tả, những khoản chi lớn xuất hiện trên video không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đó trở thành tài sản tích lũy của mình. Thậm chí, Khoa Pug còn nói về chuyện nhà đất ở tuổi ngoài 30: “Làm được 10 đồng thì lại return vào video 10 đồng, tính ra tính vô không dư dả được gì, nay U40 còn chưa mua được miếng đất chứ đừng nói xây nhà… Nhiều YouTuber khác họ tính toán từng đồng, review sao cho tiết kiệm, còn dư ra mua đất xây nhà. Em giờ cũng già rồi U40 rồi chứ ít gì, cũng nghĩ cho tương lai sau này lấy vợ sinh con thì ở đâu, lấy gì sống”.

Khoa Pug cho rằng xu hướng nội dung chi tiêu xa hoa hiện đã không còn như trước. Vì vậy, anh đang trở lại với cách làm nội dung phù hợp hơn với khả năng tài chính hiện tại.

Việc Khoa Pug xuất hiện ở châu Âu nhưng ăn uống, trải nghiệm theo kiểu tiết kiệm khiến một số khán giả bất ngờ. Anh thừa nhận nhiều người đã quen với hình ảnh cũ nên cảm thấy “không quen” khi thấy mình ăn uống khổ cực hơn. Tuy nhiên, với Khoa Pug, đây lại không phải điều quá mới mẻ. Anh nhắc rằng những người theo dõi mình từ thời còn review đồ ăn đường phố ở Việt Nam có lẽ không bất ngờ với cách sống này. “Giờ tiền ít thì mình dùng kiến thức bù lại trong các video du lịch”, Khoa viết.

Hinh ảnh Khoa Pug gần đây (Ảnh: FBNV)

Khoa Pug đồng thời khẳng định mình không có ý than nghèo kể khổ. Anh cho rằng bản thân vẫn may mắn khi được làm công việc mình thích, có cơ hội đi nhiều nơi và trải nghiệm những điều mới.

Trước đó, vào đầu năm 2026, Khoa Pug từng gây chú ý với video nói về việc đầu tư thua lỗ và tuyên bố phá sản. Cụ thể tối 10/2/2026, nam YouTuber đăng tải một video thông báo rằng mình “phá sản”, đồng thời cho biết thời gian trước đó đã liên tiếp đầu tư thua lỗ.

Theo chia sẻ của Khoa, sai lầm lớn nhất đến từ sự tự phụ, tự cao, tự đại, quá tự tin vì kiếm được tiền từ khi còn trẻ và không thực hiện được chính lời khuyên mà anh từng dành cho người khác là không nên “để trứng vào một giỏ”. Khoa Pug cho biết việc công khai mình thất bại và “trắng tay” là điều khiến anh trăn trở trong nhiều đêm.

Sau biến cố tài chính, Khoa Pug tiếp tục làm nội dung. Anh vẫn duy trì YouTube, TikTok, Facebook và đang có những thay đổi đáng kể về cách làm content.

Trước đây, Khoa Pug gắn với hình ảnh sang chảnh, du lịch ăn uống đắt đỏ

(Tổng hợp)