Nam MC đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia: Từng "bị ép" lên sóng, căn nhà chỉ 6m2

Gắn bó với “Đường lên đỉnh Olympia” từ những mùa đầu tiên, nam MC này đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Cơ duyên trở thành nam MC đầu tiên của “Đường lên đỉnh Olympia”

Ra mắt năm 1999, Đường lên đỉnh Olympia trở thành một trong những chương trình truyền hình trí tuệ có tuổi đời lâu năm, gắn với nhiều thế hệ học sinh THPT và khán giả Việt Nam.

Bên cạnh những cuộc tranh tài kiến thức, các MC cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình. Nếu mùa đầu tiên gắn với nhà báo Tạ Bích Loan thì bước sang năm thứ hai, Olympia lần đầu có một người dẫn chương trình nam - nhà báo Lưu Minh Vũ.

Ít người biết trước khi trở thành MC, Lưu Minh Vũ đã tham gia sản xuất Đường lên đỉnh Olympia với vai trò biên tập viên. Cơ hội đứng trước ống kính đến khá bất ngờ. Trước khi ghi hình format mới của năm thứ hai, nhà báo Tạ Bích Loan giao cho anh nhiệm vụ dẫn chương trình cùng nhà báo Tùng Chi.

Ban đầu, Lưu Minh Vũ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Sau khi nhận được sự động viên, anh mới quyết định thử sức. Phong cách dí dỏm, gần gũi và cách dẫn tự nhiên sau đó giúp nam MC tạo dấu ấn với khán giả.

Nhìn lại hành trình này sau 25 năm, anh từng chia sẻ: “Tôi vui vì nhiều bạn học sinh đã lập nhóm yêu mến Olympia. Càng vui hơn nữa khi chương trình mang lại cho các bạn giá trị để dành tình yêu và thời gian cho nó”.

Sau Đường lên đỉnh Olympia, Lưu Minh Vũ tiếp tục trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua Hãy chọn giá đúng. Sự hoạt ngôn và hài hước giúp anh gắn bó với chương trình trong nhiều năm.

Đến năm 2012, Lưu Minh Vũ dừng công việc dẫn chương trình và nhường vị trí cho MC Trần Ngọc. Anh từng lý giải đây là cách ê-kíp tạo sự thay đổi cho chương trình, đồng thời hài hước cho rằng thay người dẫn là phương án tạo sự mới mẻ “hiệu quả, đỡ tốn kém nhất”. Sau khi rời vị trí MC, anh chuyển trọng tâm sang công tác quản lý.

Tuổi 55 kín tiếng bên vợ và hai con

Lưu Minh Vũ sinh năm 1970, là con trai của cố nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật nhưng anh lựa chọn con đường riêng với nghề báo và truyền hình.

Năm 1992, anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Lưu Minh Vũ từng muốn tự khẳng định bản thân thay vì sống dưới cái bóng của bố mẹ.

Ở tuổi 55, anh không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng như trước. Cuộc sống của cựu MC Đường lên đỉnh Olympia cũng khá kín tiếng, thi thoảng anh mới chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường.

Lưu Minh Vũ lập gia đình năm 1999, khi 29 tuổi. Anh và bà xã từng quen biết trước thời điểm anh đi du học. Sau khi trở về, hai người gặp lại rồi tiến tới hôn nhân. Nam MC tin vào chữ “duyên” và cho rằng việc cả hai trở thành vợ chồng cũng xuất phát từ điều này.

Nói về bạn đời, anh từng tiết lộ hai người có tính cách khá khác biệt và bà xã không làm trong lĩnh vực truyền hình. Vợ chồng anh có hai con trai, đều được nhận xét có tính tự lập.

Dù công việc bận rộn, Lưu Minh Vũ vẫn dành thời gian chia sẻ việc nhà với vợ. Anh cũng được bà xã khen có khả năng nấu ăn. Nam MC từng cho biết mình nghiêm túc và hết lòng chăm lo cho gia đình nên vợ không có lý do để ghen.

Căn nhà 6m2 từng có 5 người sinh sống

Một trong những câu chuyện đặc biệt về gia đình Lưu Minh Vũ được hé lộ vào năm 2025, khi NSƯT Chí Trung đăng tải đoạn video cùng anh trở lại căn nhà cũ trên Phố Huế, Hà Nội. Với anh, đây là không gian chứa sách, tư liệu và những ký ức quan trọng về gia đình.

Không gian này chỉ rộng khoảng 6m2, nằm trong một khu tập thể. Theo Lưu Minh Vũ, đây từng là nơi bố anh - nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, “má Quỳnh” - cách anh gọi nhà thơ Xuân Quỳnh, cùng anh và các thành viên khác trong gia đình sinh sống. Có thời điểm tổng cộng 5 người cùng ở trong căn phòng nhỏ này.

Căn nhà đã lâu không còn người sinh sống nên điện và nước cũng đã bị cắt. Trong lần trở lại cùng Lưu Minh Vũ, NSƯT Chí Trung phải sử dụng đèn pin để quan sát bên trong. Không gian bên trong được giữ gần như nguyên trạng qua nhiều năm.

Điều đáng chú ý trong căn phòng 6m2 không phải những món đồ giá trị mà là lượng sách và tư liệu còn được lưu giữ. Những giá sách, chồng sách cùng nhiều tài liệu vẫn hiện diện trong không gian nhỏ.

Đây cũng từng là nơi ra đời của hàng trăm bài thơ của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và hàng chục vở kịch của Lưu Quang Vũ. Trong số đó có những tác phẩm quen thuộc như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lời thề thứ 9, Bệnh sĩ, Tôi và chúng ta, Tin ở hoa hồng, Nàng Sita...

Căn phòng cũng lưu lại nhiều hình ảnh của Xuân Quỳnh thời trẻ khi còn là diễn viên múa, trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách nhà thơ.

(Tổng hợp)