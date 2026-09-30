Đi làm 8 tiếng full Chủ nhật, lên game làm “chủ tịch”: Trend bán trà sữa, cá viên chiên, chạy tiệm mì cay đang hot

Những game mô phỏng làm chủ tiệm bán trà sữa, bán xôi, làm bánh mì, chăm thú cưng... đang được dân mạng rủ nhau chơi trên Threads.

Những ngày gần đây, Threads liên tục xuất hiện các bài đăng rủ nhau chơi game mô phỏng công việc. Người mở quán trà sữa, người bán xôi, người làm bánh mì, có người còn thử sức với tiệm nail hay spa thú cưng. Điểm chung của loạt game này là thay vì đưa người chơi vào những thế giới xa lạ, chúng mô phỏng chính những công việc quen thuộc ngoài đời, từ chuẩn bị nguyên liệu, phục vụ khách đến tính doanh thu cuối ngày.

Một trong số những game thu hút nhất là làm chủ một tiệm trà sữa... Từ một tiệm nhỏ, người chơi phải tự mua nguyên liệu, chuẩn bị topping, pha đồ uống, đóng nắp rồi giao cho khách. Cuối ngày, hệ thống tổng kết doanh thu, chi phí và lợi nhuận để người chơi tiếp tục đầu tư, mở rộng cửa hàng.

Đáng nói, đây mới chỉ là bản chơi thử trên nền web nhưng đã không ít netizen cho rằng bản thân dành hàng giờ để “cày”, đi làm ngoài đời về vẫn tất bật trong game. Thậm chí, nhiều người còn liên tục hỏi tác giả thời điểm ra mắt phiên bản chính thức để tiếp tục đam mê “làm chủ”.

Trên Threads rần rần những bài đăng bàn luận về game bán trà sữa (Ảnh chụp màn hình)

Từ bán trà sữa đến bán xôi, làm game mô phỏng cả những công việc rất đời

Nếu chỉ nhìn qua, các trò chơi này có cách chơi khá đơn giản: Nhận đơn, làm đồ, giao khách rồi kiếm tiền. Nhưng càng chơi lên level cao, người chơi càng phải tự xử lý nhiều việc hơn.

Với game bán trà sữa đang được chia sẻ trên Threads, để hoàn thành một đơn hàng không đơn giản. Người chơi phải lấy ly, cho topping, thêm đồ uống, đóng nắp rồi giao cho khách. Làm nhanh thì phục vụ được nhiều khách hơn, còn thao tác chậm hoặc sai có thể khiến khách phải chờ.

Đến cuối ngày, thay vì chỉ nhận điểm số, người chơi còn được nhìn lại doanh thu, chi phí và lợi nhuận của cửa hàng. Số tiền kiếm được tiếp tục được dùng để mua thêm nguyên liệu, mở rộng quy mô, bổ sung món mới hoặc đầu tư vào nhận diện thương hiệu.

Chính vì thế, cảm giác chơi game dần chuyển từ “thử cho vui” sang một kiểu quản lý công việc thu nhỏ. Ban đầu chỉ có vài khách, vài món đồ uống nhưng khi cửa hàng phát triển, lượng việc cũng tăng lên. Người chơi phải tính toán thứ tự đơn hàng, tốc độ phục vụ và cách sử dụng số tiền kiếm được.

Game có đồ họa đơn giản, mô phỏng lại một tiệm trà sữa với đủ các nguyên vật liệu (Ảnh: @duvicuaconsay)

Người chơi sẽ tính toán nhập nguyên liệu, mở rộng cửa hàng, lợi nhuận,... giống với ngoài đời (Ảnh: @t.meo2908)

Không chỉ trà sữa, những trò chơi có cách vận hành tương tự cũng bắt đầu được chia sẻ trên Threads. Có người vào vai chủ quán bán bánh mì, có người bán xôi, người khác chăm sóc thú cưng hoặc thử làm các công việc liên quan đến kho hàng, vận chuyển,...

Điểm thú vị là những nghề được đưa vào game đều khá quen thuộc. Không phải xây thành phố trong thế giới giả tưởng hay chiến đấu với quái vật, người chơi chỉ cần đứng trong một cửa hàng, làm đồ ăn, phục vụ khách và cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn ngày hôm trước.

Đi làm về tiếp tục chơi game trải nghiệm cảm giác “làm chủ”

Một phần khiến loạt game này dễ được chia sẻ nằm ở chính sự quen thuộc của chúng. Nhiều tình huống trong game mô phỏng khá sát những gì có thể xảy ra khi kinh doanh ngoài đời: Khách gọi liên tục, đơn hàng nhiều hơn khả năng phục vụ, yêu cầu thay đổi, thao tác chậm khiến khách phải chờ. Càng đông khách, người chơi càng phải nhanh tay và tính toán nhiều hơn.

Thế nên trên Threads, những bài đăng về game thường đi kèm cảm giác khá hài hước, thậm chí nếu ai không biết, còn tưởng các ông bà chủ đang tám chuyện kinh doanh ngoài đời. Dân tình chia sẻ cho nhau về cách xử lý từng đơn hàng, kể chuyện hôm nay bị “nộp phạt” hay nên tính toán làm sao để nâng cấp cửa hàng, tăng doanh thu,...

Không ít người còn nhanh chóng lập “lịch làm việc” cho nhân vật của mình, sáng bán trà sữa, chiều bán đồ ăn vặt, tối lại chạy sang một cửa hàng khác. Có người chơi một game đã thấy chưa đủ, tiếp tục tải thêm game khác để thử sức với một công việc mới. Thành ra sau giờ học, giờ làm, lịch trình lại có thêm một ca “đi làm” trong game.

Game nào cũng sẽ có nhiệm vụ cố định (Ảnh: @iamtheone.zz)

Điểm chung của những cuộc trò chuyện này là người chơi không chỉ khoe mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn kể lại những tình huống phát sinh trong quá trình vận hành cửa hàng. Có lúc đang bán hàng thì gặp sự cố, có lúc vừa tích góp được tiền đã phải bỏ ra nâng cấp, có khi lượng khách tăng khiến người chơi xoay không kịp. Những chi tiết nhỏ này khiến việc chơi game dần trở thành một câu chuyện để mọi người chia sẻ với nhau, thay vì chỉ chơi một mình.

Song, có người còn ví von đây là cách trải nghiệm cảm giác làm chủ mà không phải chịu những rủi ro thật. Trong game, nếu quán bán ế hay phục vụ khách không kịp thì cùng lắm là… reset - chơi lại từ đầu. Vả lại, không có tiền thuê mặt bằng, tiền nguyên liệu hay nhân sự ngoài đời nhưng người chơi vẫn được trải nghiệm chuỗi công việc từ đầu đến cuối.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Lịch trình hiện tại một ngày của tui như sau: 9h bán trà sữa đến 11h, đầu giờ chiều bán cá viên chiên, tối chạy qua tiệm mỳ cay. Cảm thấy mình thật tất bật”.

- “Khởi nghiệp ngoài đời đúng mùa mưa đã đủ khó khăn rồi vậy mà tui vẫn FOMO tải mấy game này về chơi. Định xả stress ai ngờ áp lực hơn. Cày game cả ngày hôm thì trộm ghé thăm, hôm thì quản lý thị trường tới kiểm tra trong game,... Đúng là làm ăn dù game hay ngoài đời thì cũng không hề dễ”.

- “Đi học đi làm về chưa đủ mệt hay sao tui với bạn còn rủ nhau đi làm chủ. Đứa thì tiệm trà sữa, đứa thì quán mì cay… Ta nói nó bận bù đầu, tính toán doanh thu nữa chứ”.

- “Cũng hay ha, mong sẽ có nhiều game kiểu như quán cơm tấm, hủ tiếu,.. nữa cho mọi người trải nghiệm”.

Thậm chí cũng có nhiều tình huống được giả định trong game (Ảnh: @holoeyai)

Game đang hot, nhiều bản tương tự xuất hiện: Cẩn thận link lạ, QR không rõ nguồn gốc

Khi một game bất ngờ viral, việc có thêm những developer thử nghiệm các sản phẩm với cách chơi hoặc chủ đề tương tự cũng nhanh chóng xuất hiện.

Từ những mô hình đang được chú ý như mở quán, bán đồ ăn, kinh doanh dịch vụ..., mạng xã hội có thêm nhiều bản game thử nghiệm để người dùng trải nghiệm. Điều này cũng kéo theo những tranh luận về trùng ý tưởng, lấy cảm hứng hay “ăn theo”, nhất là khi một số sản phẩm có nhiều điểm tương đồng về cách chơi, hình ảnh hoặc giao diện. Một vài dự án cũng được đặt câu hỏi về việc sử dụng AI trong quá trình phát triển.

Hàng loạt game có cách chơi tương tự xuất hiện (Ảnh: @babyshying)

Tuy nhiên, với người chơi, một điều khác cũng cần lưu ý là không phải đường link hay mã QR nào được chia sẻ cùng tên game cũng đến từ developer. Game thử nghiệm thường được phát tán nhanh qua Threads và các nền tảng mạng xã hội, nên khi một trò chơi đang được nhiều người tìm kiếm, những đường link không rõ nguồn cũng có thể xuất hiện và lợi dụng sự tò mò của người dùng.

Vì vậy, trước khi truy cập hoặc tải game, người chơi nên kiểm tra tài khoản đăng tải, nguồn phát hành và thông tin chính xác. Đặc biệt, cần thận trọng với những link yêu cầu đăng nhập tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân, tải thêm ứng dụng hoặc thực hiện các bước bất thường để được vào game.