Đời thật nữ nạn nhân mặc áo số 371 trong Trại Buôn Người

Profile của mỹ nhân này đang được tìm kiếm sau khi Trại Buôn Người chạm mốc doanh thu hơn 100 tỷ.

Trại Buôn Người đang là dự án điện ảnh hot nhất ở thời điểm hiện tại. Minh chứng là chỉ sau 4 ngày chính thức khởi chiếu, bộ phim chạm mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến chiều ngày 28/9). Sức nóng của tác phẩm hành động sinh tồn này cũng kéo theo sự quan tâm dành cho nội dung và dàn diễn viên, đặc biệt là những gương mặt xuất hiện trên màn ảnh.

Một trong những gương mặt mới được chú ý sau khi phim ra rạp là Trinh - nạn nhân mang số 371. Dù không phải tuyến nhân vật chính, cô vẫn có khá nhiều đất diễn và để lại ấn tượng nhờ ngoại hình nổi bật cùng phần thể hiện ấn tượng trên màn ảnh. Nhân vật này cũng có một phân cảnh 18+ gây chú ý trong phim.

Nhân vật Trinh trong Trại Buôn Người. Ảnh: Trại Buôn Người.

Cô nàng này gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên. Clip: Trại Buôn Người.

Chính bởi vậy, sau khi rời rạp, không ít khán giả bắt đầu tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên thủ vai Trinh. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh, đồng thời tò mò vì đây vẫn là một gương mặt khá mới với số đông.

“Cô này là ai thấy không quen lắm mà xinh quá ha, ngay từ đầu đã để ý bạn này rồi”, “Bạn này xinh mà diễn cũng hay nữa”, “Sao giờ mới biết bé này nhỉ, mặt ưa nhìn ghê, mà không biết tên gì”, “Xem phim thấy tội bé này kinh khủng”, “Xinh mà số khổ”, “Ai có info không cho tui xin với”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Rất nhanh sau đó, netizen tìm ra danh tính nạn nhân mặc áo số 371 trong phim là Lê Khánh Linh - một gương mặt không quá xa lạ trên mạng xã hội nhưng vẫn khá mới với khán giả điện ảnh. Lê Khánh Linh sinh năm 1996, quê An Giang (sau sáp nhập). Cô nàng có hơn 65N người theo dõi trên Facebook và 491N follower trên TikTok - viral với nhan sắc.

Lê Khánh Linh.

Cho những ai chưa biết, vào năm 2018, Khánh Linh từng được biết đến với biệt danh “hot girl niềng răng”. Thời điểm đó, cô gây chú ý với hành trình chỉnh răng kéo dài 4 năm, bắt đầu từ năm lớp 8.

Khánh Linh từng chia sẻ rằng bản thân khá tự ti vì hàm răng không đều và từng nhận những lời nhận xét về ngoại hình từ bạn bè, thậm chí cả người mình thích. Khi ấy, cô có ước mơ trở thành tiếp viên hàng không và cho rằng yêu cầu về ngoại hình, đặc biệt là hàm răng, cũng là một trong những lý do khiến mình quyết tâm niềng răng.

Sau 4 năm, màn “lột xác” khi tháo niềng giúp diện mạo của Khánh Linh thay đổi rõ rệt. Những hình ảnh trước - sau được cô chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm. Sự khác biệt lớn đến mức từng có người nghi ngờ cô đã can thiệp thẩm mỹ, song Khánh Linh khẳng định ngoài niềng răng, cô không tiêm hay chỉnh sửa thêm.

Khánh Linh ngày xưa gây chú ý với hành trình niềng răng.

Từ đây, cô bắt đầu theo học makeup rồi làm mẫu ảnh.

Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực này, Khánh Linh dần lấn sân Vbiz khi góp mặt trong một số MV ca nhạc, dự án phim ngắn và đảm nhận các vai phụ trong một số dự án điện ảnh, mới đây có Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu,..

Và hiện tại là với Trại Buôn Người, nhân vật Trinh không phải nữ chính hay nhân vật được quảng bá rầm rộ từ đầu.

Trên mạng xã hội, Khánh Linh chủ yếu chia sẻ những hình ảnh đời thường, công việc làm mẫu ảnh và các khoảnh khắc trong cuộc sống. Lợi thế ngoại hình cũng giúp Khánh Linh có nhiều lựa chọn khi làm mẫu ảnh. Cô thường xuyên biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, khi nữ tính, nhẹ nhàng, lúc lại theo đuổi hình ảnh cá tính và có phần gợi cảm.

Cô nàng làm mẫu và dóng phim ngắn.

Visual ngày càng thăng hạng của Khánh Linh.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô khá chăm chút cho diện mạo mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Từ cách trang điểm, làm tóc đến trang phục đều được thay đổi linh hoạt, giúp Khánh Linh không bị đóng khung trong một hình ảnh nhất định.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Lê Khánh Linh:

Ảnh: FBNV.