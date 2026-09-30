Tuổi 30 mà chưa có nhà, chưa có khoản tiết kiệm, chưa có người yêu hay một công việc thật sự ổn định, liệu có phải đang chậm hơn người khác?

“Lỡ đến 30 tuổi không có gì trong tay, không có ai trong lòng thì sao?” - một topic đang được bàn luận trên MXH, khi nhiều người bắt đầu chia sẻ rằng: 30 tuổi nhưng chưa mua được nhà, tiền tiết kiệm không nhiều, sự nghiệp vẫn đang loay hoay và chuyện tình cảm cũng chưa đi đến đâu.

Có người cho rằng 30 tuổi mà vẫn “trống” cả tài sản lẫn tình yêu thì khó tránh khỏi cảm giác sốt ruột. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ 30 tuổi chưa có nhà, chưa kết hôn hay thậm chí chưa biết vài năm tới mình muốn sống thế nào cũng chẳng phải chuyện quá bất thường.

Một câu hỏi đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng về tuổi 30 (Ảnh chụp màn hình)

30 tuổi nhưng chưa có nhà, chưa kết hôn, tài khoản cũng chẳng mấy dư dả

Có một kiểu áp lực khá đặc trưng của tuổi 30: không hẳn là mình đang sống tệ, chỉ là nhìn sang xung quanh, rất dễ thấy mình đang “chậm” hơn người khác.

Bạn bè cùng tuổi có người đã mua nhà, có gia đình, có con nhỏ. Có người thậm chí đã tích lũy được một khoản tiền đáng kể hoặc bước vào giai đoạn sự nghiệp tương đối ổn định.

Còn mình vẫn thuê một căn phòng hoặc căn hộ vừa túi tiền, sáng đi làm, tối về nghỉ, cuối tháng trả tiền nhà, tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch. Công việc không đến mức tệ nhưng cũng chưa phải thứ khiến mình cảm thấy “đây chính là sự nghiệp”.

Tình yêu lại càng khó nói.

Có người vừa chia tay một mối quan hệ dài. Có người vài năm rồi chưa yêu ai. Có người vẫn đang hẹn hò nhưng chưa gặp được người khiến mình muốn tính chuyện lâu dài. Cũng có người đơn giản là chưa muốn kết hôn.

Nhìn từ bên ngoài, tất cả những điều đó rất dễ được gói lại thành một câu: “30 tuổi rồi mà chưa có gì”.

Nhưng vấn đề là, “có gì” thực chất lại là một khái niệm rất khó định nghĩa.

Một căn nhà có phải là “có” không? Một khoản tiết kiệm vài trăm triệu có phải là “có” không? Một người yêu để cùng đi ăn tối mỗi ngày có phải là “có” không?

Nếu câu trả lời là có, vậy một người 30 tuổi chưa sở hữu những thứ đó có đồng nghĩa với việc họ đang thất bại?

Có người 30 tuổi mới bắt đầu xây cuộc sống của mình

Có lẽ cũng vì những câu hỏi trên mà topic này được bàn luận nhiều đến vậy. Bởi đằng sau chuyện “30 tuổi phải có gì” còn là một câu hỏi khác: Tại sao chúng ta lại mặc định 30 tuổi là một cột mốc phải hoàn thành đủ thứ?

Hai mươi mấy tuổi, người ta có thể nói “còn trẻ, cứ thử đi”. Nhưng đến 30, cùng một lựa chọn ấy lại dễ bị nhìn bằng ánh mắt khác: “Bao giờ mới ổn định?”, “Bao giờ mua nhà?”, “Bao giờ lấy chồng?”, “Không định sinh con à?”. Trong khi thực tế, mỗi người bước vào tuổi 30 với một điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau.

Có thể được gia đình hỗ trợ mua nhà hoặc đã tự lập tài chính từ rất sớm. Nhưng cũng có người kiếm tiền ổn mà có những giai đoạn phải chi rất nhiều cho người thân, sức khỏe. Có người dành những năm tuổi 20 để học hành, chuyển ngành, thử nhiều công việc. Có người mất vài năm sau một lần thất bại và phải bắt đầu lại.

Cùng là 30 tuổi nhưng không có hai cuộc đời nào giống nhau hoàn toàn. Thậm chí, có những thứ đến tuổi 30 người ta mới bắt đầu hiểu mình thực sự muốn gì. Không còn quá háo hức với việc phải chứng minh bản thân bằng một chức danh thật kêu. Không còn thấy nhất thiết phải kết hôn chỉ vì bạn bè lần lượt lên xe hoa. Không còn muốn vay một khoản tiền quá lớn chỉ để có một căn nhà rồi sống trong áp lực trả nợ.

Có người chọn tiếp tục thuê nhà để giữ dòng tiền cho những kế hoạch khác. Hoặc chưa muốn yêu chỉ vì không muốn bước vào một mối quan hệ khi bản thân chưa sẵn sàng. Có người đang âm thầm tích lũy từng chút một, dù tốc độ chậm hơn những gì họ từng tưởng tượng.

Những điều đó không nhất thiết phải được gọi là “chưa có gì”. Có khi, đó chỉ là một cuộc sống vẫn đang trong quá trình xây dựng.

30 tuổi chưa có gì, cũng không sao (Ảnh minh họa)

Điều đáng sợ không phải 30 tuổi chưa có gì, mà là nghĩ mình đã hết thời gian

Sau cùng, điều khiến nhiều người sợ tuổi 30 có lẽ không hoàn toàn là chuyện chưa mua được nhà hay chưa có người yêu. Mà là cảm giác mình đã đi qua một đoạn đường dài nhưng vẫn chưa đến được nơi mình muốn.

Nhìn lại tuổi 20, có thể sẽ có những tiếc nuối: giá như ngày ấy tiết kiệm nhiều hơn, giá như chọn công việc khác, giá như đừng dành quá nhiều thời gian cho một mối quan hệ không đi đến đâu. Nhưng 30 tuổi cũng không phải dấu chấm hết của những lựa chọn đó.

Nếu chưa có tài sản, vẫn có thể bắt đầu tích lũy. Sự nghiệp chưa ổn định, vẫn có thể học thêm một kỹ năng, chuyển việc, làm lại từ đầu. Chưa có người yêu, vẫn có thể tiếp tục gặp gỡ, hẹn hò hoặc đơn giản là tận hưởng cuộc sống một mình. Và nếu hiện tại chưa biết mình muốn gì, thì việc thừa nhận điều đó cũng không phải một thất bại.

Có lẽ tuổi 30 đáng sợ nhất khi chúng ta biến cuộc đời của người khác thành chiếc đồng hồ để đo tiến độ của mình. Người ta 30 tuổi có nhà, mình chưa có thì mình thấy mình chậm. Nhìn họ đã lập gia đình, mình độc thân thì mình thấy mình cô đơn. Người ta kiếm được nhiều tiền, mình vẫn đang loay hoay thì mình thấy mình kém cỏi.

Nhưng cuộc sống đâu phải một cuộc đua mà tất cả mọi người đều phải về đích ở cùng một thời điểm.

30 tuổi không có gì trong tay thì sao?

Thì vẫn là 30 tuổi.

Vẫn còn những năm phía trước để kiếm tiền, yêu một người, đổi một công việc, chuyển đến một thành phố khác, mua căn nhà đầu tiên, hoặc đơn giản là xây một cuộc sống mà mình thực sự muốn sống.

Còn “không có ai trong lòng” thì cũng đâu phải một trạng thái phải vội vàng sửa chữa.

Đôi khi, thứ cần có ở tuổi 30 không phải là một danh sách thành tựu đủ dài để đem ra so sánh, mà là một chút tiền dành dụm, một công việc có thể nuôi sống mình, vài người thật lòng bên cạnh và đủ bình tĩnh để biết rằng mình vẫn còn thời gian.

(Tham khảo: Sohu)