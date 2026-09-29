Chân dung ái nữ tỷ phú Madam Pang: 24 tuổi làm Phó chủ tịch, có 2 bằng đại học, Thạc sĩ loại xuất sắc tại Anh

Cô gái này từng ngồi ghế Phó chủ tịch CLB bóng đá, thành tích học vấn đáng chú ý.

Trước cuộc tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, mọi động thái của Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý. Sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan, bà đã gửi lời chúc mừng đội nhà và nhắn nhủ: “Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Hẹn gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 29/9”. Trước trận đấu, FAT cũng gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tháng 2/2028.

Càng gần ngày hai đội bóng được xem là mạnh nhất bảng B chạm trán, những thông tin xoay quanh Madam Pang và gia đình của nữ doanh nhân này cũng được quan tâm. Trong đó, con gái duy nhất của bà - Nuanwan Phanchet (Prang) - là một cái tên gây chú ý bởi học vấn, công việc và cuộc sống khá kín tiếng.

Madam Pang và con gái - Nuanwan Phanchet (Prang).

Từng ngồi ghế Phó chủ tịch CLB bóng đá, thành tích học vấn đáng chú ý

Prang sinh ngày 28/4/1997, là con gái duy nhất của Madam Pang. Cô thuộc thế hệ thứ 6 của gia tộc Lamsam - gia đình có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh tại Thái Lan.

Cô theo học Joint International Psychology Program (JIPP) tại Đại học Chulalongkorn, đồng thời có thời gian học tại University of Queensland, Australia, chuyên ngành liên quan đến khoa học xã hội và hành vi. Sau khoảng 2,5 năm ở Chulalongkorn, cô sang Australia học thêm 1,5 năm và nhận bằng từ hai trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Praew, Prang từng lý giải khá thú vị về lựa chọn này. Cô không thích những môn liên quan đến con số, từng cân nhắc giữa ngành Văn chương và Tâm lý học, cuối cùng chọn Psychology vì bản thân thích trò chuyện, lắng nghe và tìm hiểu cảm xúc của người khác. Với Prang, tâm lý học không chỉ nằm trong sách vở mà còn có thể áp dụng vào những mối quan hệ và vấn đề thường ngày.

Nuanwan Phanchet (Prang) sở hữu thành tích học tập ấn tượng.

Thời gian du học cũng là giai đoạn cô học cách tự lập. Prang từng kể khi sống tại Australia, cô phải tự tìm chỗ ở, giặt quần áo, nấu ăn - những việc trước đó gần như không phải tự tay làm. Cô nhớ nhất lần đầu tự mua cá hồi về chế biến. Một món ăn đơn giản nhưng khiến cô thấy tự hào vì lần đầu tự chăm sóc được bản thân.

Không dừng lại ở hai bằng đại học, Prang tiếp tục học lên cao. Tháng 12/2023, MGR Online đưa tin Madam Pang tự hào chia sẻ việc con gái đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại University of Liverpool, Anh, thuộc Faculty of Humanities and Social Sciences.

Đáng chú ý, con đường của Prang sau khi tốt nghiệp cũng nhanh chóng gắn với bóng đá - lĩnh vực mà mẹ cô dành nhiều năm theo đuổi.

Tháng 9/2021, khi mới 24 tuổi, Prang được Madam Pang bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Port FC - CLB bóng đá tại Thai League 1 từng do chính Madam Pang điều hành. Bóng đá cũng không phải mối quan tâm duy nhất của Prang với thể thao. Cô duy trì việc tập luyện nhiều bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, golf, bơi lội và đặc biệt yêu thích Lionel Messi.

Nuanwan Phanchet (Prang) có niềm đam mê với thể thao và từng được mẹ bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Port FC - CLB bóng đá tại Thai League 1.

Việc bổ nhiệm được giới thiệu là cách đưa góc nhìn của thế hệ trẻ vào công việc quản lý đội bóng, bên cạnh nền tảng tâm lý học và niềm yêu thích thể thao của Prang. Madam Pang cũng từng nói con gái có thể hỗ trợ công việc phía sau của CLB và mang đến những góc nhìn mới. Còn Prang từng chia sẻ rằng mẹ đã bắt đầu ngỏ ý để cô tham gia công việc gia đình, dù bản thân không quá tự tin với lĩnh vực kinh doanh. Cô từng muốn thử sức ở những công việc liên quan đến tâm lý trẻ em, chẳng hạn làm giáo viên hoặc làm việc trong bệnh viện.

Với Prang, việc là con gái Madam Pang không đồng nghĩa phải trở thành một “bản sao” của mẹ. Trong cuộc phỏng vấn với Praew, cô từng nói nếu có thể giỏi như mẹ thì tốt, nhưng nếu không thì cũng không cảm thấy áp lực, bởi cô hiểu giới hạn của bản thân và chỉ cần làm hết sức.

Sau khi Madam Pang rời ghế Chủ tịch Port FC cuối năm 2023 để tranh cử Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Prang tiếp tục được nhắc đến với vai trò hỗ trợ công việc tại CLB. Hiện các nguồn gần đây chủ yếu ghi nhận cô trong công việc tại Muang Thai Insurance (Công ty bảo hiểm thuộc hệ sinh thái kinh doanh của gia đình Lamsam), nơi cô giữ vị trí quản lý về phát triển nguồn nhân lực.

30 tuổi - Xinh đẹp, sống sang nhưng khá kín tiếng

Nếu học vấn và công việc cho thấy một Prang độc lập, có định hướng riêng, thì những hình ảnh đời thường lại phần nào hé lộ cuộc sống của ái nữ Madam Pang.

Prang cũng có niềm yêu thích đặc biệt với thể thao. Bên cạnh bóng đá, cô từng chơi bóng chuyền, golf, bơi lội và là người hâm mộ Lionel Messi. Cô còn thử sức với nhiều hoạt động thể chất khác nhau. Cuối tháng 8/2026, MGR Online đưa tin Prang vừa tham gia HYROX, sau đó tiếp tục đi bộ, chạy bộ trên núi ở miền Nam Thái Lan.

Cuộc sống của ái nữ Madam Pang cũng gắn với những chuyến du lịch và trải nghiệm khá xa xỉ. Những hình ảnh được truyền thông đăng tải trước đây cho thấy cô từng xuất hiện tại Venice, Barcelona, Thụy Sĩ và nhiều điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng. Prang cũng từng thử skydiving và nhiều hoạt động mạo hiểm khác.

Sắc vóc con gái Madam Pang.

Thời trang cũng là một phần đáng chú ý trong hình ảnh của Prang. Trong cuộc trò chuyện với Praew, cô từng kể mẹ thường cho mình những món đồ thời trang có giá trị cao, nhưng bản thân lại không phải người quá thích ăn diện. Cô ưu tiên những món có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày và thường chọn phụ kiện nhỏ, đơn giản.

Trên mạng xã hội, Prang từng khá thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch, thể thao và hình ảnh bên mẹ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của cô đang được đặt ở chế độ riêng tư/hạn chế quyền truy cập, khiến những cập nhật mới gần như không còn công khai rộng rãi.

Chưa có thông tin chính thức cho biết Prang chuyển tài khoản sang chế độ này vì lý do gì.

Việc này cũng khiến hình ảnh hiện tại của con gái Madam Pang trở nên khá kín tiếng so với giai đoạn trước, khi những bức ảnh của cô thường xuyên được các trang tin Thái Lan khai thác.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, Prang từng chia sẻ với Praew rằng cô không muốn chỉ được biết đến với danh xưng “con gái Madam Pang”. Cô muốn tự tìm hiểu bản thân, trải nghiệm những công việc phù hợp và xây dựng con đường riêng - một quan điểm phần nào lý giải vì sao cô vừa bước vào lĩnh vực bóng đá, vừa duy trì sự quan tâm với tâm lý học và các hoạt động thể thao.

Nguồn: Praew, MGR Online, Sanook, Bangkok Biz News, SCMP.