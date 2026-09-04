Mời đại một khách Tây quay clip “I love Việt Nam”, cô gái Tuyên Quang không ngờ đó là Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Thậm chí cô gái cùng nhóm bạn còn nhờ vị khách này làm đi làm lại clip đến 3 lần cho... đều.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Trung thu, không khí tại Tuyên Quang lại trở thành một trong những điểm thu hút sự chú ý. Lễ hội Trung thu Tuyên Quang, hay còn gọi là Lễ hội Thành Tuyên, nổi tiếng với những mô hình đèn khổng lồ cùng không khí lễ hội sôi động tập trung tại thành phố Tuyên Quang.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vị khách người nước ngoài hòa vào không khí Trung thu tại đây bất ngờ viral trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người thích thú là cuộc gặp gỡ giữa vị khách và một nhóm bạn trẻ địa phương diễn ra hoàn toàn tình cờ, còn danh tính của người đàn ông chỉ được tiết lộ sau đó.

Đoạn clip viral với 1,2 triệu lượt xem (Nguồn: @tc.habang)

Liên hệ với chủ nhân đoạn clip, được biết cô gái thường được gọi là Hạ Băng (sinh năm 1998), đang sống tại Tuyên Quang. Cô cho biết mình vốn có thói quen tươi cười và vẫy tay chào khi gặp khách quốc tế đến Tuyên Quang du lịch, sau đó bắt đầu bằng vài câu giao tiếp đơn giản. Vì vậy, khi nhìn thấy vị khách này đang đi chơi giữa không khí lễ hội, Băng và nhóm bạn cũng chủ động bắt chuyện.

“Bọn mình không hề được dàn xếp và cũng không biết vị khác đó là ai. Chỉ theo thói quen gặp người nước ngoài thì chào hỏi và dặn ăn bánh mì và phở Việt Nam. Vị khách này cũng vậy, ông còn nói bằng tiếng Việt Nam rằng thích phở bò nhất. Thấy dễ thương nên một người bạn trong nhóm mình bảo rủ vị khách quay clip ‘I love Việt Nam’ và mình cũng thấy hay nên chạy ra rủ” - Hạ Băng kể lại.

Đoạn clip chỉ dài vài giây nhưng cả nhóm quay mãi vẫn chưa ưng ý nên vị khách người nước ngoài được nhờ làm đi làm lại. Tổng cộng, đoạn video phải quay tới 3 lần mới “đều nhau”. Dù vậy, người đàn ông vẫn vui vẻ phối hợp cùng nhóm bạn trẻ, không hề tỏ ra sốt ruột hay khó chịu.

Clip được quay đi quay lại 3 lần (Nguồn: Hạ Băng)

Quay clip xong, Hạ Băng và nhóm bạn vẫn tiếp tục trò chuyện với vị khách như với một du khách bình thường. Họ chúc ông có một mùa Trung thu vui vẻ, hỏi xem ông đang đi chơi ở đâu.

Cuộc gặp gỡ ban đầu đơn giản đến mức không ai trong nhóm bạn nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một nhân vật đặc biệt. Theo chia sẻ của Hạ Băng, vị khách đi cùng một người đàn ông khác, có lẽ là người hỗ trợ phiên dịch. Sau khi quay clip xong và vị khách chuẩn bị rời đi, người đàn ông đi cùng mới đưa một bài báo về vị khách nước ngoài cho cả nhóm xem nhưng không ai tin.

Sau đó, sự thật mới được tiết lộ. Hóa ra, đây không phải một vị khách du lịch bình thường mà là ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ông bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam từ tháng 9/2023.

“Lúc quay xong thì anh đi cùng Đại sứ có giơ báo lên mình cũng không tin, còn xin chụp lại ảnh để so xem có đúng không rồi tạm biệt thôi. Ai ngờ đúng là Đại sứ thật. Đây là 1 trải nghiệm rất vui, ấn tượng với mình mà mình nghĩ là không phải ai cũng may mắn được vậy. Nên mình thấy rất vui, hạnh phúc và bất ngờ” - Hạ Băng nói thêm.

Ngoài ra Hạ Băng cũng nhấn mạnh Đại sứ Julien Guerrier rất hiền và dễ thương.

Vì không tin đây là sự thật nên Hạ Băng và nhóm bạn còn đề nghị được chụp ảnh lại để so sánh Đại sứ trên báo và ngoài đời

Đại sứ Julien Guerrier (Ảnh: Báo Chính phủ)

Các clip của Hạ Băng về Đại sứ Julien Guerrier đều nhanh chóng viral, đạt hơn 1,2 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ này.

“Đi chơi về mới biết thì ra mình vừa rủ Đại sứ quay ‘Tóp Tóp’”, “Xác suất còn thấp hơn cả trúng số”, “Bác này sống ở Việt Nam mấy năm rồi”, “Hòa tan mọi giới hạn”, “Chức danh cũng chỉ là công việc thôi. Sau công việc thì họ cũng có cuộc sống đời thường như bao người nên thoải mái vậy mới vui”, “Nhìn bác quần đùi áo sơ mi giản dị như các ông bố Việt Nam luôn”,... là bình luận từ cư dân mạng.