Thu nhập của Thơ Nguyễn

Thơ Nguyễn từng là cái tên quen thuộc trên YouTube Việt Nam với các video dành cho trẻ em.

Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992) từng là một trong những YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam với các video giải trí hướng tới trẻ em. Kênh YouTube mang tên Thơ Nguyễn được thành lập từ tháng 3/2016, với nội dung xoay quanh đồ chơi, nấu ăn, thử thách và những tình huống vui nhộn.

Sau vài năm hoạt động, kênh nhanh chóng thu hút hàng triệu người đăng ký và trở thành một trong những kênh YouTube dành cho trẻ em có quy mô lớn tại Việt Nam.

Tháng 5/2023, Thơ Nguyễn chính thức nhận nút Kim cương của Youtube, khi mạng xã hội của cô nàng đạt 10,3 triệu lượt theo dõi. Cùng với đó, soi chỉ số view ''khủng'' ở các clip đăng tải, dù chưa từng công khai mức thu nhập nhưng ai cũng mường tượng được Thơ Nguyễn thu về khoản tiền không nhỏ.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Thơ Nguyễn khiến khán giả bất ngờ khi thông báo bản thân chính thức giải nghệ, sau khi đã hoàn thành mục tiêu lấy nút Kim cương của Youtube. Thơ Nguyễn thông tin thêm, kênh Youtube sẽ không đóng lại hoàn toàn mà được Tiểu Bảo Bảo tiếp tục duy trì.

Kênh YouTube của Thơ Nguyễn (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù vậy, với lượng video và lượt xem tích lũy lớn, kênh vẫn ghi nhận lượng truy cập mới. Theo Social Blade, mức thu nhập hiện được nền tảng này ước tính khoảng 1.400-22.000 USD/tháng, tương đương khoảng 36,4-572 triệu đồng/tháng.

Ở quy mô ngày, mức ước tính thay đổi tùy theo lượng người xem. Chẳng hạn, ngày 24/9, kênh ghi nhận 83.267 lượt xem, tương ứng mức thu nhập ước tính khoảng 21-333 USD, tương đương khoảng 546.000 đồng đến 8,7 triệu đồng.

Những con số trên là mức ước tính của Social Blade dựa trên dữ liệu hoạt động công khai của kênh, không phải khoản tiền được YouTube hay Thơ Nguyễn công bố. Số tiền thực tế mà kênh nhận được có thể cao hơn hoặc thấp hơn các mức này.

Sự phát triển của Thơ Nguyễn diễn ra trong giai đoạn YouTube ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Từ những video hướng tới trẻ em, kênh của cô từng bước mở rộng lượng người xem và đạt quy mô hàng triệu người đăng ký.

Bên cạnh nguồn thu từ quảng cáo, những nhà sáng tạo nội dung thành công còn có thể phát triển thương hiệu cá nhân, hợp tác với nhãn hàng và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác để gia tăng tài sản.

Dẫu đã không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng, Thơ Nguyễn vẫn là một trong những biểu tượng của thế hệ YouTuber đời đầu tại Việt Nam.