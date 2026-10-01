Hơn 15 năm làm nghề, cả kinh nghiệm lẫn thu nhập của MC Hoàng Oanh đều đáng chú ý.

Ở tuổi 36, MC Hoàng Oanh (Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990) đang có một giai đoạn khá rộn ràng. Cô vẫn duy trì công việc, chăm sóc con trai Max và đã mở lòng với tình yêu mới. Tháng 8/2026, nữ MC và thủ môn Lê Giang Patrik lần đầu công khai những khoảnh khắc tình cảm sau trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Phía sau hình ảnh một Hoàng Oanh nhẹ nhàng và ngọt ngào là hơn 15 năm làm nghề. Cô bắt đầu đi dẫn từ khi còn là sinh viên, sau đó trở thành MC truyền hình, người dẫn sự kiện, diễn viên và gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Vì vậy, thu nhập của Hoàng Oanh cũng nhiều lần được khán giả quan tâm. Bản thân nữ MC cũng có những chia sẻ khá cụ thể về công việc, sự nghiệp của mình.

MC Hoàng Oanh (Ảnh: FBNV)

Năm 20 tuổi, bị quỵt cát-xê 600.000 đồng

Năm 2019, trong một talkshow với Minh Xù, Hoàng Oanh cho biết cô đã gặp sự cố công việc lẫn biến cố cuộc sống từ năm 20 tuổi.

Theo đó gia đình Hoàng Oanh gặp biến cố, mất hết tất cả nên cô nhận ra mình cần tự kiếm tiền thay vì tiếp tục phụ thuộc vào bố mẹ. Khi ấy, nữ MC đang là sinh viên năm 2 và bắt đầu nhận những show dẫn đầu tiên với mức cát-xê chỉ khoảng 200.000 đồng/số. Tuy nhiên số tiền sau đó đã không được thanh toán.

"Năm 20 tuổi mình quyết tâm theo đuổi sự nghiệp vì mình có niềm tin chắc chắn rằng nếu cố gắng thì sẽ lo được cho gia đình. Mình đi làm MC, một số nhận được cát xê là 200.000 đồng. Mình nhớ đi làm 3 số, 3 ngày dãi nắng dầm mưa tưởng là được 600.000 đồng nhưng cuối cùng bị quỵt, đòi hoài không ai trả. Đối với một đứa sinh viên năm 2, số tiền đó rất lớn. Gia đình đang gặp biến cố lớn, 600.000 đồng thời điểm này lớn như 6 tỷ vậy đó. Vào 13 năm trước, 600.000 đồng lớn lắm, có thể làm được bao nhiêu thứ, vậy mà lại gặp sự cố bị quỵt mất, tôi buồn vô cùng. Tôi là người cực kỳ tiết kiệm, tôi luôn để dành được phân nửa số tiền mà bố mẹ cho vì tôi chẳng xài gì cả" - Hoàng Oanh nói.

Cũng trong quãng thời gian còn đi học, Hoàng Oanh đã là hot girl, người mẫu teen được yêu mến. Nhờ vậy cô có thể nhận thêm các công việc như người mẫu ảnh, đóng quảng cáo để trang trải chi phí học tập, cuộc sống.

Hoàng Oanh cũng đạt danh hiệu tại một số cuộc thi nhan sắc như giải nhất Hot VTeen năm 2006, Hoa khôi khả ái Miss Sport 2012, trước khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012.

Hoàng Oanh lên bìa Mực Tím từ năm 16 tuổi (Ảnh: FBNV)

Danh hiệu sắc đẹp giúp Hoàng Oanh được công chúng biết đến nhiều hơn nhưng cô không dừng lại ở đó. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình và lọt vào chung kết Én vàng. Thời điểm này, Hoàng Oanh đã có kinh nghiệm dẫn trên Today TV, HTV2 và nhiều chương trình khác.

Sau khi giành danh hiệu Én đồng Người dẫn chương trình 2013, cô ngày càng có nhiều show. Khả năng dẫn song ngữ Việt - Anh, giọng nói dễ nghe cùng phong thái tự nhiên giúp Hoàng Oanh trở thành gương mặt quen thuộc ở cả chương trình truyền hình lẫn các sự kiện thương mại.

Cô từng xuất hiện trong nhiều chương trình được khán giả chú ý như The Remix 2015, The Voice Kids 2015,... đồng thời thử sức với điện ảnh. Vai diễn trong Tháng Năm Rực Rỡ giúp tên tuổi Hoàng Oanh được nhắc đến nhiều hơn ở lĩnh vực diễn xuất.

Độ nổi tiếng tăng lên, các nguồn thu nhập cũng tăng theo

Cùng với độ phủ sóng tăng lên, mức cát-xê của Hoàng Oanh cũng thay đổi theo thời gian.

Năm 2019, sau sự thành công của Tháng Năm Rực Rỡ, một số thông tin được truyền thông đăng tải cho rằng nữ MC nhận được khoảng 2.000 USD cho một lần dẫn event, tương đương khoảng 46,4 triệu đồng theo tỷ giá tại thời điểm đó. Song đây là con số được truyền thông đưa tin, không phải mức thu nhập được Hoàng Oanh xác nhận.

Nguồn thu của Hoàng Oanh cũng không chỉ đến từ việc cầm mic. Trong nhiều năm hoạt động showbiz, cô còn tham gia phim ảnh, các chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng, đi sự kiện,...

Ngoài ra, một nguồn thu khác là hoạt động thương mại trên MXH. Hoàng Oanh đang có tài khoản Facebook 1,4 triệu người theo dõi và nhiều công việc từ đây như đăng tải nội dung quảng bá, review hoặc giới thiệu sản phẩm và gắn link, tham gia livestream,... Tuy nhiên, Hoàng Oanh không công khai bảng giá hay tổng thu nhập từ các hoạt động này.

Hoàng Oanh khi đóng Tháng Năm Rực Rỡ (Ảnh: FBNV)

Tự mua căn hộ riêng và xây nhà cho bố mẹ

Với những nguồn thu khác nhau, tài sản mà Hoàng Oanh tích cóp được cũng khá ấn tượng, được chính chủ chia sẻ.

Đầu tiên là căn hộ của nữ MC tại TP.HCM. Căn nhà có diện tích 66m², gồm 2 phòng ngủ mua từ năm 2016 và chuyển vào ở từ năm 2017. Trong một vlog vào năm 2019, Hoàng Oanh cho biết đây là căn nhà cô tự mua bằng tiền cát-xê tích cóp trong nhiều năm.

Căn hộ không quá rộng nhưng được cô dành cho những nhu cầu rất đời thường: đọc sách, viết kịch bản, vẽ tranh và nghỉ ngơi.

Căn nhà của MC Hoàng Oanh (Ảnh cắt từ clip/ YouTube Á Hậu - MC Hoàng Oanh)

MC Hoàng Oanh cũng dành dụm tiền để xây nhà cho bố mẹ. Trong một lần tham gia sự kiện của người bạn thân - Ái Phương vào tháng 8/2026, Hoàng Oanh cho biết khi công trình gần hoàn thiện, tài chính trở nên khó khăn, bản thân rơi vào tình trạng "cạn máu" thì đã nhận được sự giúp đỡ từ Ái Phương. Ái Phương đã gửi tặng hai chiếc nệm trị giá hàng chục triệu đồng để Hoàng Oanh và bố mẹ có thêm đồ dùng trong nhà.

Ái Phương sau đó nửa đùa nửa thật gọi Hoàng Oanh là "đại gia ngầm" vì nữ MC mới là người bỏ công sức và tiền bạc để xây nhà cho bố mẹ.

(Tổng hợp)