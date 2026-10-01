L’Oréal Paris Chính Nữ 2026: Viết lại định kiến, phụ nữ viết lại cách định nghĩa chính mình

Định kiến, đôi khi nằm ngay trong những câu nói đã quen: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", "Phụ nữ học nhiều làm gì?" hay "Phụ nữ là phái yếu".

Chính Nữ 2026 lựa chọn viết lại những quan niệm ấy qua câu chuyện của những người phụ nữ dám sống theo lựa chọn của mình và tự định nghĩa giá trị bản thân, thay vì để những khuôn mẫu cũ quyết định họ phải trở thành ai.

Chính Nữ 2026: Viết lại những định kiến cũ

Có những định kiến tồn tại lâu đến mức trở thành một phần của ngôn ngữ thường ngày. Chúng có thể không bắt đầu từ ác ý: con gái nên chọn một công việc ổn định, phụ nữ rồi cũng cần một gia đình để nương tựa, phụ nữ vốn yếu đuối hơn đàn ông… Nhưng khi được lặp đi lặp lại, những câu nói ấy có thể âm thầm tạo nên một "chiếc khuôn", khiến những người phụ nữ nhìn mình qua kỳ vọng của người khác trước cả khi kịp hỏi: Đâu là điều tạo nên giá trị của bản thân mình?

Đó cũng là câu hỏi mà hành trình Chính Nữ của L’Oréal Paris theo đuổi tại Việt Nam từ năm 2021. "Chính Nữ" cổ vũ phụ nữ vốn bị xem là vai phụ trở thành nhân vật chính trong những quyết định của mình. Bước sang năm thứ 6, Chính Nữ 2026 tiếp tục tinh thần "Vì Bạn Xứng Đáng", đi sâu vào những định kiến vô thức và viết lại chúng theo cách riêng của mỗi người

Qua câu chuyện của diễn viên Phương Anh Đào, PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, nghệ sĩ Mai Lâm và VĐV Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ), Chính Nữ 2026 truyền cảm hứng để mỗi người phụ nữ tự định giá trị và chủ động lựa chọn cuộc đời mình muốn sống bằng cách đồng hành cùng họ viết lại định kiến cũ.

Phương Anh Đào tự định giá trị, viết lại định kiến "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng"

Diễn viên Phương Anh Đào - cũng như nhiều người phụ nữ thành công khác, hiểu cảm giác phải đối diện với những tiêu chuẩn được người khác đặt sẵn. Trước khi trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé, Phương Anh Đào đã có những năm tháng miệt mài làm nghề, kiên trì học hỏi và chờ đợi từng vai diễn nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Không vì thế mà mất động lực, với cô, nếu một cái cây cần đủ thời gian bén rễ trước khi nở hoa thì mỗi người cũng có nhịp phát triển của riêng mình.

Đối diện với quan niệm "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", Phương Anh Đào tin rằng, không lựa chọn nào tự động khiến một người phụ nữ "hơn" hay "kém" người khác, và "hôn nhân có thể là một phần đẹp đẽ của cuộc sống, nhưng không phải thước đo để định giá một người phụ nữ." Như cách mà Phương Anh Đào bước qua định kiến, tự định giá trị bản thân, câu chuyện của cô truyền cảm hứng mỗi người phụ nữ đều được quyền sống với nhịp điệu của chính mình, chăm sóc "cái cây" của mình và nở hoa vào thời điểm của riêng mình.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp và câu trả lời cho "Phụ nữ học nhiều làm gì?": Tri thức mở rộng quyền lựa chọn

Với PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp, định kiến về việc học của phụ nữ không phải một câu chuyện xa lạ. Ngay từ khi chị đăng ký vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, không ít người từng khuyên chị suy nghĩ lại vì con đường nghiên cứu khoa học còn nhiều khó khăn và thu nhập không cao. Gia đình chị cũng mong con gái lựa chọn ngành Sư phạm để có một cuộc sống ổn định hơn.

Nhưng, thay vì coi việc học như con đường dẫn tới một cuộc sống "an ổn", chị xem tri thức như công cụ để mình có thêm quyền lựa chọn.

Nhiều năm sau, khi đã làm nghiên cứu tại Hàn Quốc và có bằng sáng chế mang tên mình, chị lại đứng trước một lựa chọn khác: những nghiên cứu mang dấu ấn quê hương và phục vụ người dân Việt Nam. Từ bỏ sự ổn định ở nước ngoài, chị trở về, bắt đầu lại trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Đến nay, PGS. TS Nguyễn Thị Hiệp đã đóng góp hơn 170 công trình khoa học, nhiều bằng sáng chế và cả các ghi nhận quốc tế. "Phụ nữ học nhiều làm gì?", với chị, đơn giản là "học để làm chủ cuộc đời mình" và biến tri thức thành giá trị có thể đóng góp cho người khác.

Nghệ sĩ Mai Lâm và VĐV Thanh Vũ: Mỗi người có một cách rất khác viết lại định kiến "Phụ nữ là phái yếu"

Chúng ta quen gọi tên phụ nữ là "phái yếu". Nhưng "yếu hay mạnh" có nhất thiết chỉ được đo bằng cơ bắp, tuổi trẻ hay khả năng chinh phục những giới hạn thể chất? Ở hai thế hệ và hai lĩnh vực gần như đối lập, nghệ sĩ Mai Lâm và VĐV Vũ Phương Thanh cùng đưa ra những câu trả lời rất khác cho câu hỏi ấy.

Với nghệ sĩ Mai Lâm, sức mạnh là khả năng không để tuổi tác nói thay mình rằng đã đến lúc phải dừng lại. Ở độ tuổi 70, khi xã hội mặc định đã đến lúc người phụ nữ nên "lui về", thì nghệ sĩ Mai Lâm vẫn tiếp tục học, sáng tạo và theo đuổi những dự án mới, bởi đam mê nghệ thuật của cô chưa từng biến mất. Với cô, "điều đáng tiếc không nằm ở chuyện bắt đầu muộn, mà là không bắt đầu chỉ vì nghĩ mình đã muộn".

Trong khi Nghệ sĩ Mai Lâm viết lại chữ "yếu" bằng quyền tiếp tục sống với đam mê bất kể tuổi tác, VĐV Thanh Vũ lại đối diện trực tiếp với những giới hạn về thể chất của người phụ nữ.

Từ một chuyên viên phân tích tài chính với công việc ổn định, Thanh Vũ rẽ sang con đường thể thao sức bền và liên tục đặt mình trước những thử thách "không tưởng": băng qua sa mạc, những đường chạy siêu dài, cái giá lạnh tê cứng trong vòng Bắc Cực hay cả thất bại giữa hành trình… Với cô, tất cả những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua ấy chính là giới hạn để cô tiếp tục khám phá bản thân. "Phái yếu" trong hình tượng của Thanh Vũ, thật khác! Có thể mềm mại, có thể mạnh mẽ, cũng có thể mong manh hôm nay và kiên cường vào ngày mai. Cô ấy có quyền lựa chọn bất cứ phiên bản nào mình muốn mà không cần tự thu nhỏ bản thân để vừa với khuôn mẫu của người khác.

Từ những người phụ nữ truyền cảm hứng đến mỗi Chính Nữ trong đời thường

Chính Nữ 2026 không được tạo ra để biến "Chính Nữ" thành một danh hiệu chỉ dành cho những người có thành tựu nổi bật. Với L’Oréal Paris, ai cũng có thể là Chính Nữ. Đó cũng là lý do hành trình Chính Nữ 2026 được mở rộng tới những phụ nữ bình thường trong đời sống. Trong suốt chiến dịch, hơn 500 câu chuyện về những "Chính Nữ" xung quanh đã được cộng đồng chia sẻ: có thể là mẹ, chị, người bạn, đồng nghiệp hay một người phụ nữ vẫn gặp mỗi ngày.

Chính Nữ 2026 không viết sẵn một định nghĩa mới để phụ nữ tiếp tục phải bước vào. Và bạn chỉ cần là người cầm bút viết câu chuyện cuộc đời mình. Không cần thành tựu nổi bật, đằng sau mỗi Chính Nữ là một câu chuyện, là một lần dám bước ra khỏi kỳ vọng, một lựa chọn tưởng nhỏ nhưng đủ để thay đổi cuộc đời, hay đơn giản là khoảnh khắc một người phụ nữ quyết định lắng nghe mình thay vì sống theo điều người khác cho rằng cô ấy "nên" làm.