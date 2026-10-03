Căn nhà ở quê của Lý Tử Thất

Nhiều người nhìn căn nhà của Lý Tử Thất và gọi đây là cuộc sống mơ ước của mình.

Nhắc đến Lý Tử Thất, nhiều người nhớ đến những video nấu ăn, làm đồ thủ công và trồng trọt giữa khung cảnh làng quê yên bình. Phía sau những thước phim ấy là một không gian sống cũng mang đúng tinh thần mà cô theo đuổi với nhiều cây xanh, vườn rau, cây ăn quả và những món đồ được tự tay làm từ gỗ, tre, dây thừng hay các vật liệu quen thuộc.

Lý Tử Thất

Khoảng sân rộng, vườn rau và những hàng cây xanh

Gây ấn tượng đầu tiên trong không gian sống của Lý Tử Thất là khu vực ngoài trời. Cô dành một phần lớn diện tích để trồng các loại rau củ, cây ăn quả và những loại cây phù hợp theo mùa. Những luống rau được phân chia khá rõ ràng, giữa các khu vực có lối đi lát đá để thuận tiện cho việc chăm sóc.

Xung quanh vườn, cô sử dụng tre để làm hàng rào. Một số khu vực còn được dựng thêm giàn hoặc nhà kính nhỏ để bảo vệ cây trồng. Nhìn qua những hình ảnh được chia sẻ, khu vườn vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa trở thành một phần quan trọng trong cảnh quan của căn nhà.

Công việc trồng trọt cũng xuất hiện thường xuyên trong các video của Lý Tử Thất. Từ gieo hạt, chăm cây đến thu hoạch, nhiều công đoạn được thực hiện ngay trong khu vườn này. Vì vậy, đây không đơn thuần là một khoảng xanh để trang trí mà gắn trực tiếp với cách cô sinh hoạt hàng ngày.

Ngay bên ngoài khuôn viên nhà còn có những khoảng sân rộng dùng để phơi chăn, phơi thóc hoặc xử lý các nguyên liệu. Những chi tiết rất đời thường này tạo nên hình ảnh khác hẳn các căn nhà được thiết kế chỉ để trưng bày.

Khu vườn của Lý Tử Thất

Dựng một mái che ngoài sân thành nơi dùng bữa

Không gian ngoài trời còn có một khu riêng dành để ăn uống. Chỉ với một mái che bằng gỗ và những vật liệu đơn giản, Lý Tử Thất tạo ra một nơi để dùng bữa và nghỉ ngơi.

Bên dưới mái che là bàn gỗ cùng những băng ghế dài. Xung quanh có các loại cây dây leo phủ lên phần mái, khiến không gian trở nên xanh mát hơn.

Đây cũng là nơi cô có thể dùng bữa cùng người thân. Cách bố trí không quá cầu kỳ nhưng tận dụng được ánh sáng, cây xanh và khoảng sân xung quanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Mái che ngoài vườn để ăn uống

Một khu vực khác trong sân được dùng để sơ chế nguyên liệu. Những bức tường có phần cũ kỹ vẫn được giữ nguyên, thay vì sửa sang toàn bộ theo hướng mới mẻ. Một chiếc bàn gỗ dài được đặt sát tường, đôi khi được trang trí bằng những bó hoa mà cô tự hái và cắm.

Những chi tiết này góp phần tạo nên vẻ mộc mạc cho căn nhà, đồng thời phù hợp với hình ảnh cuộc sống nông thôn vốn xuất hiện xuyên suốt nội dung của Lý Tử Thất.

Khu vực nghỉ ngơi và uống trà

Nhiều món đồ trong nhà được tự tay làm

Không gian sống của Lý Tử Thất còn gây chú ý bởi nhiều món đồ được làm từ những vật liệu rất quen thuộc.

Trong sân, cô từng tự làm xích đu từ gỗ. Một số khu vực nghỉ ngơi cũng sử dụng tre và gỗ để dựng thành chòi nhỏ. Gần vườn cây còn có võng với khung tre và gỗ, bên ngoài phủ thêm màn vải.

Bên trong nhà, cách bài trí cũng theo hướng đơn giản. Phòng ngủ sử dụng tường sơn trắng và sàn gỗ, đặt một chiếc giường gỗ lớn cùng tủ quần áo. Một số giá treo, đồ dùng và đèn được làm từ gỗ, cành cây, cỏ khô hoặc các vật liệu tự nhiên khác.

Phòng ngủ có cửa sổ nhìn ra khu vườn

Phòng tắm cũng giữ phong cách tương tự với gạch giả vân gỗ, móc treo bằng gỗ và những vật dụng làm từ vật liệu quen thuộc. Một số chiếc thảm được làm từ vỏ ngô, trong khi giỏ đựng quần áo cũng mang kiểu dáng thủ công.

Với Lý Tử Thất, những vật liệu vốn rất bình thường trong đời sống nông thôn có thể trở thành đồ dùng hữu ích khi được biến đổi bằng đôi tay của mình.

Bếp là một trong những không gian thể hiện rõ nhất lối sống của Lý Tử Thất. Thay vì một căn bếp hiện đại với nhiều thiết bị, không gian này mang nét truyền thống với tường đất và bếp củi. Đây cũng là nơi nhiều công đoạn nấu nướng trong các video của cô được thực hiện.

Căn bếp của Lý Tử Thất

Nhiều đồ đạc và khu vực ở nhà Lý Tử Thất đều do cô tự làm

(Nguồn: Baidu, Sina, Sohu)