Lý Tử Thất bây giờ làm gì mà gần 2 năm rồi không ra video mới.

Lý Tử Thất (tên thật Lý Giai Giai, SN 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc) là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, được biết đến với những video về ẩm thực, làm đồ thủ công và cuộc sống ở vùng nông thôn. Năm 2021, kênh YouTube của cô được Guinness World Records ghi nhận kỷ lục kênh YouTube bằng tiếng Trung có nhiều người đăng ký nhất, với 14,1 triệu người đăng ký tại thời điểm xác lập. Hiện tại, tuy đã gần 2 năm không phát hành video mới, cô vẫn đang sở hữu hơn 33,5 triệu người theo dõi trên YouTube.

Không cầu kỳ về lời thoại, các video của cô tập trung vào hình ảnh, âm thanh và những công việc rất đời thường như nấu ăn, làm các món truyền thống, trồng trọt hay chuẩn bị đồ dùng trong nhà. Nhờ phong cách này, Lý Tử Thất thu hút lượng người xem lớn ở cả Trung Quốc và quốc tế. Tại Việt Nam, các video của cô cũng từng tạo ảnh hưởng rõ rệt tới cộng đồng sáng tạo nội dung.

Lý Tử Thất nổi tiếng với các nội dung về cuộc sống đời thường, nấu ăn. Ảnh chụp màn hình YouTube nhân vật.

Tò mò về sự biến mất của Lý Tử Thất

Ẩm Thực Mẹ Làm của Đồng Văn Hùng là một trường hợp từng công khai cho biết được truyền cảm hứng từ Lý Tử Thất. Mới đây, YouTuber này gây chú ý khi đăng bài nhắc đến nữ YouTuber và cho biết vẫn đang chờ những nội dung tiếp theo: “Vậy là đã gần 2 năm kể từ ngày Lý Tử Thất xuất hiện trở lại, nhưng đến nay vẫn chưa có thêm nhiều thông tin mới. Mình vẫn luôn mong chờ video mới của chị... Chị ấy là nguồn cảm hứng rất lớn đối với hành trình xây dựng kênh của gia đình mình”.

Đồng Văn Hùng và nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Lý Tử Thất. Ảnh: FBNV.

Bên dưới bài đăng nhiều người cũng có chung thắc mắc. Họ cho biết chờ mòn mỏi nhưng không thấy nữ YouTuber ra video mới, cũng không đăng tải hình ảnh mới lên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo cư dân mạng tò mò cuộc sống hiện tại của Lý Tử Thất.

Lần gần nhất Lý Tử Thất trở lại với video mới là tháng 11/2024, sau hơn 1.200 ngày tạm dừng cập nhật. Cô đăng video dài khoảng 14 phút về nghệ thuật điêu khắc sơn mài, kèm dòng chia sẻ: “Video về sơn mài này đã chậm mất bốn năm”. Chỉ ít phút sau, từ khóa “Lý Tử Thất trở lại” nhanh chóng lên vị trí cao trên các bảng tìm kiếm mạng xã hội Trung Quốc.

Không lâu sau đó, cô tiếp tục đăng thêm nội dung. Trong hai ngày 12 và 13/11, Lý Tử Thất phát hành 3 tác phẩm, đều tập trung vào các giá trị văn hóa và kỹ thuật thủ công truyền thống.

Lý Tử Thất từng trở lại vào năm 2024 sau gần 3 năm ở ẩn. Ảnh: Weibo.

Nhưng sau màn tái xuất gây chú ý ấy, Lý Tử Thất lại trở về trạng thái biến mất trên mạng xã hội. Bài đăng gần đây nhất trên Facebook, YouTube, Weibo của cô là từ tháng 11/2024; Trong khi đó Xiaohongshu bài đăng gần nhất là từ tháng 12/2025.

Đã rất lâu rồi Lý Tử Thất chưa ra video mới. Ảnh chụp màn hình.

Lý Tử Thất hiện tại làm gì?

Song, thực tế, Lý Tử Thất vẫn đang hoạt động với vai trò người sáng tạo nội dung và truyền bá văn hóa truyền thống. Cô dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu văn hóa, tìm hiểu các kỹ thuật thủ công và di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời gặp gỡ những người đang trực tiếp gìn giữ các nghề truyền thống.

Theo thông tin từ phía Thế vận hội Kỹ năng Thế giới Thượng Hải, những năm gần đây, Lý Tử Thất đã giao lưu với hơn 100 nghệ nhân phi di sản, tìm hiểu các kỹ thuật truyền thống và dùng hình ảnh, nội dung để ghi lại, giới thiệu những nghề thủ công này tới công chúng.

Đến năm 2026, cô xuất hiện tại nhiều sự kiện liên quan đến văn hóa truyền thống, di sản phi vật thể và kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời tiếp tục kết nối với các nghệ nhân và tham gia vào những hoạt động quảng bá, lan tỏa giá trị của các nghề thủ công truyền thống.

Mới đây nhất là vào hôm 23/9, theo Chuan Guan News Lý Tử Thất tham gia Diễn đàn Văn hóa Bắc Kinh 2026 với tư cách diễn giả tại một diễn đàn song song, trình bày tham luận về việc thúc đẩy phổ biến văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa và đưa những giá trị này đến với công chúng quốc tế trong thời đại Internet.

Lý Tử Thất trong sự kiện ngày 23/9. Nguồn: Beijing Daily

Hình ảnh cô tại sự kiện. Ảnh: Xiaohongshu.

Sau phần phát biểu, khi được truyền thông hỏi bao giờ sẽ có tác phẩm mới, Lý Tử Thất trả lời: “Không vội, phải làm tốt việc của mình.”

Video mới của cô vẫn đang được hoàn thiện, nhưng Lý Tử Thất chưa đưa ra thời điểm cụ thể để phát hành.

Trước đó, vào tháng 6/2026, theo HK01, Lý Tử Thất được công bố là Đại sứ quảng bá Thế vận hội Kỹ năng Thế giới lần thứ 48 tại Thượng Hải.

Ban tổ chức cho biết Lý Tử Thất có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng video trong và ngoài Trung Quốc. Việc cô nhiều năm tìm hiểu, thực hành và ghi lại các kỹ thuật thủ công truyền thống cũng được xem là phù hợp với thông điệp của sự kiện về kỹ năng nghề nghiệp.

Đây cũng là một trong những vai trò công khai đáng chú ý nhất của Lý Tử Thất trong năm 2026.

Mỗi lần xuất hiện, Lý Tử Thất vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ.

Tại Diễn đàn Văn hóa Bắc Kinh hồi tháng 9, sau khi sự kiện kết thúc, nhiều người đã tiến tới xin chụp ảnh cùng cô. Một số khách mời quốc tế tham dự diễn đàn cũng tranh thủ “đu idol”.

Ngoại hình hiện tại của Lý Tử Thất. Ảnh: Xiaohongshu.

Về ngoại hình, qua những hình ảnh xuất hiện công khai gần đây, Lý Tử Thất vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng và khá quen thuộc so với thời điểm cô trở lại vào năm 2024.